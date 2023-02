Chuyên gia tư vấn cách tối ưu hóa lộ trình học trung học ở New Zealand

Là một trong những quốc gia có nền giáo dục phát triển hàng đầu thế giới, New Zealand trở thành “bệ phóng tương lai” mà nhiều du học sinh lựa chọn theo đuổi ngay từ bậc trung học.

Trong 3 năm vừa qua, New Zealand luôn được xếp vào top 3 quốc gia hàng đầu thế giới về chỉ số giáo dục hướng đến tương lai (tổ chức Economist Intelligence Unit xếp hạng). Với chương trình học tiên tiến cùng bản sắc văn hóa đa dạng, thiên nhiên tươi đẹp, quốc gia thanh bình nằm ở phía nam bán cầu trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn các du học sinh toàn cầu, trong đó có Việt Nam.

Bệ phóng cho những công dân toàn cầu

Trong bối cảnh công nghệ trở thành công cụ kết nối toàn cầu và dần trở nên vượt trội, mỗi cá nhân cần phải liên tục trau dồi kỹ năng để trở nên phù hợp với nhu cầu của thời đại mới. Nắm bắt được xu hướng đó, giáo dục New Zealand từ lâu đã hướng đến đào tạo nhân lực cho tương lai, phát triển không chỉ nền tảng học thuật mà còn cả những kỹ năng cần có để giải quyết vấn đề.

Môi trường học tập đa dạng tại New Zealand mang đến cho du học sinh cả kiến thức lẫn trải nghiệm phong phú.

Chia sẻ về triết lý giáo dục của New Zealand, bà Lisa Futschek - Tổng giám đốc khối Quốc tế của Cơ quan Giáo dục New Zealand (Education New Zealand - ENZ) - cho hay bên cạnh những chứng chỉ hay bằng cấp được công nhận rộng rãi trên toàn thế giới, chương trình giáo dục ở New Zealand còn chuẩn bị cho người học năng lực thích nghi với đa dạng môi trường làm việc.

“Từ các kỹ năng mềm như tư duy đổi mới sáng tạo, làm việc nhóm đến việc luôn tìm cách giải quyết vấn đề… là những giá trị mà giáo dục New Zealand muốn tích lũy cho học sinh, sinh viên trong suốt thời gian học tập”, bà Futschek nhấn mạnh.

Bên cạnh xây dựng các kỹ năng tương lai, nền giáo dục New Zealand còn hướng đến hình thành tinh thần học tập suốt đời cho người học.

Lựa chọn đặt chân đến New Zealand theo đuổi tri thức, du học sinh không chỉ mang về cho mình kiến thức, kinh nghiệm học tập hay kỹ năng mà còn nhiều trải nghiệm đặc sắc, phong phú.

New Zealand - điểm đến du học chất lượng cho học sinh trung học

Trong những năm gần đây, xu hướng du học từ bậc trung học dần trở nên phổ biến hơn khi các bạn trẻ sớm tự lập và sẵn sàng phát triển ở môi trường mới, đặc biệt ở quốc gia yên bình với nền văn hóa đa dạng bản sắc như New Zealand.

Du học sinh quốc tế nhận được hỗ trợ từ Chính phủ cũng như các cơ sở học tập tại New Zealand.

Từ năm 2019, Chính phủ New Zealand triển khai chương trình Học bổng Chính phủ New Zealand bậc Trung học (NZSS) dành riêng cho học sinh Việt Nam. Chương trình học bổng hướng đến hỗ trợ và khuyến khích các học sinh tài năng của Việt Nam khám phá nền giáo dục chất lượng hàng đầu thế giới tại New Zealand.

Năm 2023, học bổng NZSS được tái khởi động với 45 suất trị giá 50% học phí năm học đầu tiên từ các trường trung học chất lượng tại New Zealand. Nhờ cách tiếp cận mới mẻ, cho phép học sinh thể hiện cá tính, sức sáng tạo, học bổng NZSS trở thành mục tiêu theo đuổi của nhiều bạn trẻ.

Để tìm hiểu kỹ hơn về học bổng NZSS, phụ huynh và học sinh có thể theo dõi buổi tư vấn trực tuyến “Nắm bắt cơ hội du học New Zealand bằng Học bổng Chính phủ ngay từ bậc Trung học” do Zing News phối hợp với Cơ quan Giáo dục New Zealand (Education New Zealand - ENZ) tổ chức vào 10h ngày 23/2.

Buổi tư vấn trực tuyến có sự góp mặt của nhiều chuyên gia giúp giải đáp thắc mắc cho phụ huynh, học sinh.

Buổi tư vấn có sự tham gia của cô Bành Phạm Ngọc Vân - Giám đốc Thị trường Việt Nam của Cơ quan Giáo dục New Zealand, cô Võ Thị Mỹ Dung - Giám đốc chương trình sau Đại học tại Học viện academyEX và cô Lù Thị Hồng Nhâm - Tổng giám đốc công ty Tư vấn du học Đức Anh.

Tại buổi tư vấn, các chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực du học, giáo dục quốc tế sẽ giúp giải đáp những thắc mắc về quy trình ứng tuyển, cơ hội nhận học bổng cũng như chia sẻ thêm các thông tin hữu ích về môi trường học tập tại New Zealand.