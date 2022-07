Chuyên gia từ Thung lũng Sillicon nói về sức mạnh của khoa học dữ liệu

Dữ liệu được xem là yếu tố cốt lõi giúp doanh nghiệp đưa ra các quyết định quan trọng như xuống tiền đầu tư hay tiếp tục phát triển một dòng sản phẩm.

Mới đây, nền tảng giáo dục trực tuyến upGrad tổ chức sự kiện “Accelerate your professions in Data Science and Machine Learning & AI in the changing world” cùng với sự đồng hành của Viện Đào tạo Sau Đại học của Đại học Hoa Sen và Persolkelly Vietnam (tạm dịch: Nâng tầm kỹ năng trong ngành Khoa học dữ liệu và Máy học & Trí tuệ nhân tạo trong thời đại số).

Trong vai trò khách mời đặc biệt, ông Lâm Xuân Nhật đã chia sẻ những góc nhìn và bài học quý giá về data-driven decision - quyết định dựa trên dữ liệu. Ông Nhật hiện là Ph.D nghiên cứu về Networking (Nghiên cứu sinh về Mạng máy tính) và Approximation theory (Lý thuyết gần đúng) tại Đại học Texas, Giám đốc Công nghệ (CTO) của Autonomous.ai.

Chia sẻ gánh nặng ra quyết định

Theo ông Nhật, các doanh nghiệp hiện nay đã nhận ra sức mạnh của dữ liệu và tăng cường khai phá nó để định hướng mọi quyết định trong kinh doanh.

Ông Lâm Xuân Nhật - CTO của Autonomous.ai.

Khoa học dữ liệu hiểu đơn giản là thu thập, khai thác và phân tích dữ liệu để tìm ra những “insight” giá trị. Dựa trên dữ liệu kết hợp những công nghệ máy học và trí tuệ nhân tạo, nhà điều hành doanh nghiệp không chỉ xây dựng được các bộ chỉ số đánh giá hoạt động kinh doanh, thấu hiểu nhu cầu khách hàng hiện tại, mà còn dự đoán được nhiều xu hướng trong tương lai. Từ đây, họ có đủ cơ sở để đưa ra các quyết định, chiến lược nhằm cải tiến sản phẩm, chuyển đổi số và tự động hóa quy trình, tiết kiệm thời gian, chi phí, đồng thời nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Khi còn là kỹ sư sáng lập của imo.im, ông Nhật đã thấu hiểu vai trò của dữ liệu trong quá trình khởi nghiệp cùng các đồng nghiệp tại Mỹ và xây dựng nền tảng chat, video call có hơn 200 triệu người dùng hoạt động hàng tháng, phục vụ hơn nửa tỷ cuộc gọi mỗi ngày.

Với số lượng khổng lồ, việc sàng lọc và xử lý từng dữ liệu là điều không thể. Khoa học dữ liệu đã tổng hợp, phân tích và giúp ông hiểu hành vi, sở thích, xu hướng của người dùng, từ đó lựa chọn phát triển các tính năng phù hợp. Ngoài ra, đội ngũ chuyên gia của imo.im cũng ứng dụng xây dựng giải pháp thu thập dữ liệu, giám sát thời gian thực và ra quyết định tự động, giúp tăng chất lượng, tối ưu 20-30% chi phí SMS.

Dàn diễn giả góp mặt tại sự kiện của upGrad.

Thách thức khát nhân sự của ngành

Doanh nghiệp đẩy mạnh ứng dụng khoa học dữ liệu, máy học và trí tuệ nhân tạo cần đội ngũ chuyên gia đảm nhiệm các vị trí quan trọng. Bà Nguyễn Phạm Bích Liễu - trưởng nhóm tuyển dụng mảng IT và Telecom tại Persolkelly Vietnam - cho biết nhu cầu tuyển dụng cho các vị trí Data Scientist và Machine Learning & AI Engineer tăng cao, song song đó là mức đãi ngộ hấp dẫn. Tuy nhiên, nguồn nhân lực trong nước ở mảng này còn mỏng, gần đây mới được các trường ở Việt Nam chú trọng đào tạo.

Sau khi làm việc, tiếp xúc với các bạn trẻ tại Việt Nam đang làm cho những tập đoàn ở Mỹ và Canada, ông Xuân Nhật khẳng định năng lực đào tạo trong nước tốt nhưng ngành còn tương đối mới, chưa có nhiều khóa đào tạo chuyên sâu. Trước đây, tại Mỹ, ông biết đến upGrad như một startup tiềm năng và rất vui khi công ty này đã mang những khóa học Thạc sĩ Data Science, Machine Learning & AI từ các trường đại học hàng đầu thế giới về Việt Nam.

UpGrad - nền tảng đào tạo trực tuyến với hơn 2 triệu người học trên 50 quốc gia, cùng hơn 300 trường đại học đối tác.

Ông Nguyễn Văn Toàn - Giám đốc Điều hành của Delta Investment & Technologies, học viên chương trình Thạc sĩ Khoa học Dữ liệu tại Đại học Liverpool John Moores - cho biết: “Có nhiều nội dung tôi đã học qua ở các nền tảng khác nhưng chưa hiểu rõ. Tại upGrad, tôi ngạc nhiên với kỹ năng giảng dạy của giảng viên, giúp giải thích sự phức tạp của khoa học dữ liệu một cách đơn giản, trực quan để người học dễ nắm bắt”.

Cuối hội thảo, ông Xuân Nhật hy vọng hình thức học trực tuyến và du học tại chỗ với giáo trình bài bản, khoa học của upGrad có thể giúp nhiều bạn trẻ đam mê công nghệ bứt phá nghề nghiệp trong sự phát triển của thế giới.