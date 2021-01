Chuyên gia phân tích gương mặt Kim So Yeon chuẩn 'ác nữ'

Chuyên gia tư vấn hình ảnh Choi Ji Won cho biết Kim So Yeon có gương mặt "kiểu mùa đông", phù hợp nhất để đóng vai phản diện.

Bộ phim Penthouse (Cuộc chiến thượng lưu) là cú hit truyền hình mới nhất của đài SBS. Bộ phim thu hút khán giả nhờ kịch bản gay cấn, nhiều plot twist bất ngờ và diễn xuất ấn tượng của dàn diễn viên thực lực.

Trên mạng xã hội, khán giả dành nhiều lời khen cho dàn diễn viên của Penthouse, đặc biệt là người vào vai nữ phản diện Kim So Yeon. Nhân vật Cheon Seo Jin được cô thể hiện "mượt mà", gây ấn tượng từ giọng nói, biểu cảm đến ngoại hình. Đặc biệt, chuyên gia tư vấn hình ảnh của Personal Image Makers TV cho biết vẻ ngoài của nữ diễn viên đóng vai trò quan trọng trong sự thành công của vai diễn.

Chuyên gia tư vấn hình ảnh Choi Ji Won cho rằng Kim So Yeon có ngoại hình "kiểu mùa đông", mang đến cho nữ diễn viên vẻ ngoài của các quý cô thành thị, sang trọng và lạnh lùng. Ngoài ra, cánh mũi thon nhọn, gò má cao với phần xương gò má chếch hướng 45 độ cùng đường quai hàm sắc sảo giúp Kim So Yeon trông càng "ác" hơn. Theo chuyên gia, diễn viên Kim So Yeon có gương mặt chuẩn một "ác nữ".

Kim So Yeon được nhận xét có gương mặt khá Tây và luôn toát lên vẻ lạnh lùng, sang trọng.

"Ngoại hình của cô ấy có nhiều đường nét khá Tây, nhưng vẫn hài hòa nhờ xương quai hàm và gò má đẹp", Choi Ji Won chia sẻ.

Để khán giả thấy rõ nét khác biệt ở Kim So Yeon, Choi Ji Won đã so sánh vẻ ngoài của ngôi sao Penthouse với Song Hye Kyo. Song Hye Kyo sở hữu gương mặt hiền hòa với các đường nét mềm mại, có độ cong nhất định. Trong khi đó, gương mặt Kim So Yeon có nhiều góc cạnh.

Choi cũng khẳng định ngoại hình sang trọng, lạnh lùng của Kim So Yeon phù hợp nhất để đóng vai phản diện. Ngoài ra, để tạo ấn tượng phản diện đậm nét hơn khi đóng vai Cheon Seo Jin, thợ trang điểm đã kéo cao đuôi lông mày của Kim So Yeon.

Nữ diễn viên vốn có đường lông mày thấp hơn, không xếch cao và sắc nhọn như trong phim. Việc thay đổi lông mày khiến ánh mắt cô "điên cuồng, mạnh mẽ và gợi cảm hơn", theo Choi Ji Won.

Chuyên gia tư vấn hình ảnh cho biết ngoài thay đổi hình dáng lông mày hoặc kiểu trang điểm, các nữ diễn viên còn được dạy cách sử dụng cơ mặt một cách bất đối xứng, chẳng hạn kỹ năng nâng cao một bên lông mày và hạ thấp bên lông mày còn lại, để thể hiện cảm xúc rõ rệt hơn.