Chuyên gia giáo dục: 'Cần gỡ MV có hình ảnh tiêu cực của Sơn Tùng'

Chuyên gia giáo dục Đàm Quang Minh cho rằng những hình ảnh tiêu cực trong MV "There's No One At All" có thể ảnh hưởng xấu đến học sinh và giới trẻ.

Sáng 29/4, Tiến sĩ Đàm Quang Minh, chuyên gia giáo dục, chia sẻ quan điểm với Zing sau khi xem MV There's No One At All của Sơn Tùng M-TP.

"Hình ảnh trong MV bế tắc, không phù hợp với các bạn trẻ. Cách giải quyết vấn đề, tìm lối ra của nhân vật quá tiêu cực".

Hình ảnh trong MV mới của Sơn Tùng gây tranh cãi.

Theo ông, những hình ảnh MV là sản phẩm nghệ thuật, không phải đời sống nhưng Sơn Tùng là ngôi sao, thần tượng của giới trẻ vì vậy sản phẩm của nam ca sĩ sẽ tác động đến giới trẻ.

"Cảnh nhảy lầu tự tử trong MV có thể ảnh hưởng đến tiềm thức về một cách giải quyết vấn đề của các bạn trẻ. Đó là điều nguy hiểm", ông nhấn mạnh.

"Học sinh, giới trẻ xem MV và sẽ nghĩ đó một cách giải thoát bế tắc trong cuộc sống. Tiềm thức hoàn toàn không tốt với các bạn trẻ. Các bậc phụ huynh chắc chắn lo lắng và không đồng tình với hình ảnh tiêu cực của MV", ông Minh nói thêm.

Cuối cùng, chuyên gia giáo dục nêu quan điểm: "Tôi nghĩ MV này cần phải bị gỡ bỏ. Tôi tin các cơ quan quan lý văn hóa sau khi kiểm tra lại, MV sẽ bị gỡ".

Nhà báo Trần Thu Hà nhắn nhủ tới nam ca sĩ: "Rất mong Sơn Tùng M-TP điều chỉnh hoặc cắt bỏ đoạn cuối của MV There's No One At All. Đoạn kết thúc MV là những cảnh rất tiêu cực, quá ám ảnh, nhất là sau những chuyện tương tự vừa xảy ra mới đây".

"Sơn Tùng là thần tượng của rất nhiều bạn trẻ. Những MV và hành động của Sơn Tùng sẽ ảnh hưởng đến rất lớn đến các bạn ấy. Nên dù chỉ một trẻ bắt chước theo đoạn cuối MV cũng là quá kinh hãi rồi.

Nếu một đứa trẻ mất đi cha, thì người ta gọi nó là đứa trẻ mồ côi, đàn ông mất vợ thì gọi là góa, phụ nữ mất chồng thì gọi là quả phụ, nhưng anh chị có biết tại sao không có tên gọi nào dành cho những người cha, người mẹ bị mất con? Ðó là vì không có một từ ngữ nào đủ để miêu tả về nỗi đau đó cả", bà nhấn mạnh.

Chuyên gia truyền thông Huỳnh Lê Khánh nhận định đây là sản phẩm độc hại cho lứa tuổi khán giả là fan của Sơn Tùng. Anh kêu gọi công chúng cùng báo cáo và tẩy chay sản phẩm này để thức tỉnh nghệ sĩ và để sản phẩm không tiếp tục lan truyền đến quá nhiều khán giả nhỏ tuổi.

“Mong bạn nếu có quan tâm đến những vấn đề nhức nhối của xã hội thì hãy dùng tài năng, tầm ảnh hưởng và sự nhạy cảm thiên phú của mình mà góp sức tạo ra chuyển biến tích cực. Đừng đạp đổ những nỗ lực nhọc nhằn của hàng trăm người khác. Tôi thực sự mong có sự can thiệp của các cơ quan chính quyền”, anh viết.

Trên Facebook, ông Nguyễn Lâm Thanh, CEO Tiktok Việt Nam cũng cho rằng: "Nên cấm hoặc hạn chế phát hành MV này".

"Các con cứ thần tượng Sơn Tùng nếu các con thấy bạn ấy hát hay và thành công. Nhưng tuyệt đối đừng bắt chước cái kết trong MV của bạn ấy với hành động tự tử. Không thần tượng nào quan trọng bằng cuộc sống và những người thân yêu của mình cả", một chuyên gia truyền thông viết.

Nhiều ý kiến cho rằng MV của Sơn Tùng nên bị gỡ hoặc hạn chế phát hành.

Trong khi đó, trao đổi với Zing sáng 29/4, ông Lê Quang Tự Do, Phó cục trưởng Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử (PTTH&TTĐT- Bộ TT&TT) cho hay: "Hình ảnh trong MV There's No One At All có nội dung tiêu cực tới giới trẻ, thể hiện suy nghĩ, lối sống và hành động tự tử gây tác hại lớn. Đặc biệt, trong bối cảnh nhiều bạn trẻ có vấn đề về tâm lý sau hai năm về đại dịch tác động này càng nguy hiểm".

Bên cạnh đó, ông Do cũng cho hay MV của Sơn Tùng vi phạm khoản 4, Điều 3, Nghị định 144/2020/NĐ-CP quy định về hoạt động biểu diễn. Cục PTTH&TTĐT đang phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để có hướng xử lý chính thức.

Về phía Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch TP.HCM, bà Nguyễn Thanh Thúy, Phó giám đốc, cho biết: "Sở đã nắm thông tin, đang họp bàn, phối hợp cùng các sở liên quan để xem xét, đánh giá MV. Sau đó, Sở sẽ có những biện pháp xử lý phù hợp".

There's No One At All của ca sĩ Sơn Tùng được ra mắt tối 28/4. Bài hát được nam ca sĩ sáng tác hoàn toàn bằng tiếng Anh. Hình ảnh MV mang màu sắc u tối, có phân cảnh nhảy lầu tự tử ở đoạn kết.