Chuyên gia Facebook giải thích target vị trí chạy quảng cáo

Target vị trí (nhắm mục tiêu theo vị trí) là một cách tiếp thị, quảng cáo trên Facebook hướng tới đối tượng người dùng ở những địa điểm cụ thể.

Bằng cách target quảng cáo Facebook theo địa điểm hiệu quả, bạn có thể dễ dàng tìm được khách hàng mục tiêu theo khu vực, thành phố, vùng miền hoặc tại các quốc gia khác nhau. Dưới đây, chuyên gia Facebook Nguyễn Duy Thái giải thích rõ hơn về target vị trí chạy quảng cáo.

4 nhóm target vị trí

People live in or recently in this location - People whose home or most recent location is within the selected area (Những người sống tại hoặc ở vị trí này trong thời gian gần đây - Những người có nhà hoặc vị trí gần đây nhất trong khu vực đã chọn).

Nhóm này bao gồm những người sinh sống hoặc từng ở vị trí bạn chọn trong thời gian gần đây. Bạn dùng lựa chọn này khi mục tiêu là tiếp cận nhiều người ở một khu vực cụ thể trong khoảng thời gian nhất định. Ví dụ: Quảng cáo một sự kiện âm nhạc lớn với những người ở trong bán kính 20 km tính từ TP.HCM.

4 nhóm target để người chạy quảng cáo lựa chọn.

People living in this location - People whose home is within the selected area (Người sống tại vị trí này - Những người có nhà trong khu vực đã chọn).

Nhóm này bao gồm những người sống trong khu vực mà bạn chọn. Bạn dùng lựa chọn này khi mục tiêu là tiếp cận những người sống ở một vị trí cụ thể. Ví dụ: Quảng cáo một cửa hàng địa phương với những người sống gần mặt tiền cửa hàng. Tuy nhiên, những đối tượng này khá hẹp trong tệp quảng cáo.

People recently in this location - People whose most recent location is within the selected area (Những người ở vị trí này trong khu vực gần đây - Những người có vị trí gần đây nhất trong khu vực đã chọn).

Nhóm này gồm những người liệt kê vị trí gần đây nhất của họ là khu vực bạn đã chọn (có thể bao gồm khách du lịch quốc tế). Bạn nên dùng lựa chọn này khi mục tiêu là tiếp cận những người ở một khu vực cụ thể trong khoảng thời gian nhất định. Ví dụ: Quảng cáo sự kiện dịp lễ Giáng sinh cho khách du lịch hoặc chương trình giảm giá một ngày tại cửa hàng bán lẻ địa phương.

People travelling in this location - People whose most recent location is within the selected area but whose home is more than 125 mi/200km away (Những người đã ghé thăm vị trí này - Những người có vị trí gần đây nhất nằm trong khu vực đã chọn nhưng có nhà cách hơn 125 dặm/200 km).

Nhóm target này bao gồm những người trong khu vực bạn chọn nếu họ ở đất nước của mình nhưng cách vị trí nhà trên 125 dặm/200 km (xác định theo thông tin về thiết bị và kết nối). Sử dụng loại đối tượng này khi mục tiêu của bạn là tiếp cận những người không sống ở khu vực đã chọn. Ví dụ: Quảng cáo dịch vụ cho thuê ôtô cho những người đi TP.HCM (nhưng sống ở Long An).

Chọn vị trí

Có nhiều cách để tinh chỉnh đối tượng theo vị trí. Bạn có thể chọn một hoặc tất cả lựa chọn sau đây: Nhập tên quốc gia, thành phố và khu vực vào ô bên dưới menu thả xuống. Để nhận được kết quả tốt nhất, hãy nhập một vị trí mỗi lần. Nếu muốn tiếp cận nhiều vị trí, bạn nên tải lên hàng loạt vị trí.

Vị trí có thể tìm kiếm: Quốc gia (lên đến 25); tiểu bang; tỉnh; thành phố (lên đến 250); khu vực quốc hội; mã ZIP hoặc mã bưu chính (lên đến 50.000).

Tùy mục tiêu chiến dịch và cách chọn đối tượng, bạn cũng có thể thêm vị trí rộng (ví dụ: "Toàn thế giới" hoặc "châu Á") và khu vực địa lý (ví dụ: "Khu vực kinh tế châu Âu", "quốc gia dùng ứng dụng Android" hoặc "thị trường mới nổi").

Lướt xem vị trí

Nếu không có vị trí hoặc không biết chắc nên chọn vị trí nào, bạn nên chọn “lướt xem vị trí” để thấy quốc gia và khu vực gợi ý hoặc sử dụng vị trí đã lưu. Bạn cũng có thể nhập tên quốc gia và sẽ được gợi ý những thành phố đông dân.

"Ghim thả" bán kính là một dụng cụ chỉ báo trực quan bên dưới ô vị trí. Ghim này xác định các khu vực liên quan bên trong một vùng địa lý rộng hoặc mở rộng phạm vi tiếp cận ra ngoài ranh giới địa lý của vùng đó.

Bạn có thể chọn "thả ghim" và điều chỉnh vùng đó bằng cách thu phóng hoặc có thể chọn menu thả xuống từ vùng có tên trong ô vị trí, đồng thời sử dụng thanh trượt để điều chỉnh khoảng cách.

Minh hoạ target vị trí tại TP.HCM.

Chuyên gia Facebook Nguyễn Duy Thái cũng khẳng định trong tương lai, hoạt động chạy quảng cáo Facebook sẽ còn phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Chính vì thế, những người làm trong ngành này cần liên tục cập nhật kiến thức quảng cáo để theo kịp sự phát triển của nền tảng.