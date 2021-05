Chuyên gia e sợ bản thảo ‘vô giá’ của Bronte có thể vào tay tư nhân

Các bài thơ viết tay của Emily Bronte sẽ được Sotheby’s đấu giá từ tháng 7. Các chuyên gia kêu gọi giữ bản thảo này cho công chúng.

Loạt bản thảo của gia đình Brontë đã không được công chúng biết đến trong một thế kỷ sẽ được bán đấu giá bởi Sotheby's. Đây là một phần của bộ sưu tập Thư viện Honresfield, gồm các tài liệu của “những người khổng lồ văn học” thế kỷ 20.

Vật phẩm của Thư viện Honresfield sẽ được triển lãm tại trụ sở của Sotheby's New York từ ngày 5 đến ngày 9/6 trước khi được đấu giá theo ba đợt dự kiến ​​diễn ra trong năm nay và vào năm 2022. Cuộc đấu giá đầu tiên sẽ được tổ chức trực tuyến từ ngày 2/7 đến ngày 13/7.

Bản thảo viết tay các bài thơ của Emily với phần sửa chữa bằng bút chì của Charlotte, sẽ được bán đấu giá. Ảnh: Sotheby's.

Bộ sưu tập có thể bị tản mát

Nhiều ý kiến đang kêu gọi sự can thiệp của chính phủ Anh để ngăn chặn kho tàng văn học “vô giá” vào tay tư nhân. Trong số hiện vật đấu giá có một cuốn sổ ghi chép thơ được cho là rất quý hiếm của Emily Bronte.

Các ủy viện Hiệp hội Bronte đang kêu gọi các nghị sĩ Anh hành động để giữ bộ sưu tập “độc nhất vô nhị” cho quốc gia. Trong bức thư được gửi tới các thị trưởng, nghị sĩ miền bắc nước Anh, Hiệp hội Bronte mô tả thư viện sẽ đấu giá là “vô song trong kho tàng văn học Bắc Anh”.

Bức thư cũng cảnh báo các hiện vật có thể sẽ được mua “với giá vượt ngoài tầm của các viện bảo tàng và thư viện Anh”. Vì vậy, hiệp hội này kêu gọi hành động để những hiện vật quý không rơi vào tay các nhà đầu tư tư nhân.

Giáo sư Oxford Kathryn Sutherland cảnh báo: “Nếu không có sự can thiệp ngay lập tức của chính phủ đối với lợi ích công, một bộ sưu tập được cất giấu gần 100 năm qua sẽ sớm bị phân tán trên khắp thế giới”, và “có lẽ không bao giờ được nhìn thấy”.

“Chúng tôi kêu gọi việc mua bộ sưu tập nguyên vẹn và sử dụng cho lợi ích quốc gia. Khi giữ lại một bộ sưu tập đầy đủ, mạch lạc, nó sẽ giúp ích cho nghiên cứu học thuật, cung cấp cho người yêu thích văn học nhiều giá trị văn chương trong 100 năm tới”, Sutherland nói trên The Guardian.

Ann Dinsdale, người phụ trách chính tại Bảo tàng Bronte Parsonage, mô tả các bản thảo là vô giá.

Trong một tuyên bố của Sotheby’s, nhà đấu giá lưu ý đã thông báo sớm, để đảm bảo “các tổ chức liên quan, bao gồm Bronte Parsonage, được biết sớm về việc bán, họ có thời gian để gây quỹ nếu muốn mua bản gốc tác phẩm”.

Charlotte, Emily, Anne trong bức tranh do anh trai Branwell Bronte vẽ. Ảnh: Phòng trưng bày chân dung quốc gia, London.

Bản thảo cực kỳ hiếm

Các vật phẩm đấu giá xuất phát từ bộ sưu tập do Arthur Bell Nicholls - chồng của Charlotte Bronte - tập hợp lại. Nicholls đã bán phần lớn các bản thảo của Bronte vào năm 1895 cho một nhà sưu tầm khét tiếng là Thomas James Wise.

Anh em nhà sưu tầm Alfred và William Law đã lớn lên trong ngôi nhà cách gia đình Bronte 20 dặm. Họ mua lại một số vật gia truyền của gia đình Bronte từ Wise, bao gồm bản thảo các bài thơ của Emily. Đó là một phần trong Thư viện Honresfield.

Thư viện của anh em nhà Law đã “biến mất khỏi tầm nhìn công chúng” khi Alfred Law (người thừa kế thư viện) qua đời năm 1939, giới học thuật khó có thể tiếp cận. “Trong 90 năm qua, chỉ có một hoặc hai học giả có quyền tiếp cận các bản thảo này”, một phát ngôn viên của Sotheby’s cho biết.

Sotheby’s mô tả bản thảo 29 bài thơ của Emily “cực kỳ hiếm”, định giá khoảng 1,2 triệu bảng Anh ( 1,7 triệu USD ). Nhà đấu giá này cho biết: “Đây là bản thảo quan trọng nhất của Emily bán ra thị trường, cho đến nay là bản thảo quan trọng nhất vẫn nằm trong tay tư nhân”.

Bản thảo viết tay duy nhất còn sót lại của Emily bao gồm những bài thơ của nữ sĩ như No Coward Soul Is Mine, The Bluebell, và The Old Stoic. Các bài thơ này từng được Charlotte đề cập khi viết lời tựa cho tiểu thuyết Đồi gió hú của Emily.

Charlotte viết: “Tôi đã đọc chúng, và còn hơn cả sự ngạc nhiên, một niềm tin sâu sắc rằng đây không phải những hiệu ứng thông thường, cũng không giống những bài thơ mà phụ nữ từng viết. Tôi nghĩ chúng cô đọng và ngắn gọn, mạnh mẽ và chân thực. Đối với tôi, chúng có một âm điệu đặc biệt - u sầu, bay bổng”.

Ngoài bản thảo thơ của Emily, các hiện vật sắp được bán còn có: Một bức thư có chữ ký của Charlotte Bronte gửi nhà văn Julia Kavanagh; sách của gia đình Bronte (bản sao ấn bản đầu tiên của Jane Eyre, Đồi gió hú và Người gia sư, tất cả đều có niên đại từ năm 1847 và mỗi bản ước tính có giá 200 nghìn bảng Anh ( 283 nghìn USD ); năm ấn bản đầu tiên của tiểu thuyết gia Jane Austen, bao gồm Emma và Kiêu hãnh và Định kiến; một bản sao cuốn Don Quixote của Cervantes in năm 1620. Bộ sưu tập này cũng có bản thảo của Robert Burns (thi hào Scotland), Walter Scott (tiểu thuyết gia, thi hào Scotland).