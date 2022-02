“Munich: The Edge of War” khám phá âm mưu ngăn chặn cuộc tiến công của Đức Quốc xã bởi những người ở hai phe chiến tuyến.

Thể loại: Lịch sử, chính kịch

Đạo diễn: Christian Schwochow

Diễn viên: Jeremy Irons, George MacKay, Jannis Niewöhner

Đánh giá: 8/10

Châu Âu năm 1938 ngồi trên một thùng thuốc súng. Đức Quốc xã quyết tâm chiếm Tiệp Khắc làm bàn đạp để bành trướng. Trong khi đó, Anh và Pháp vẫn vin vào một hiệp ước hòa bình có thể ngăn chặn cỗ máy chiến tranh kia lại.

Hiệp ước Munich ra đời vào năm 1938 là hy vọng của thủ tướng Anh Neville Chamberlain và các đồng minh: họ nghĩ rằng nếu trao Tiệp Khắc cho Hitler thì người Đức sẽ biết điểm dừng.

Lấy cảm hứng từ những sự kiện lịch sử trong giai đoạn này, nhà văn Robert Harris viết nên cuốn tiểu thuyết Munich xoay quanh 4 ngày lịch sử ký kết hiệp ước Munich. Cuốn sách được chuyển thể thành phim do Christian Schwochow làm đạo diễn ra mắt vào dịp đầu năm 2022. Kịch bản gọn gàng cùng diễn xuất chỉn chu của dàn diễn viên châu Âu giúp The Edge of War trở thành một tác phẩm lịch sử đáng nhớ.

Bạn cũ gặp lại tại thời khắc lịch sử

Ba người bạn đại học từng có tuổi trẻ rực rỡ trước khi cuộc đời xô đẩy mỗi người một ngã rẽ.

Nhân vật chính trong phim Hugh Legat (George MacKay) từng là bạn với cậu sinh viên người Đức Paul von Hartmann (Jannis Niewöhner) khi họ còn học tại Oxford. Năm 1932, Legat được Hartmann mời tới Munich để chứng kiến tận mắt “nước Đức mới”. Cũng tại đây, những người bạn thấy rõ quan điểm chính trị khác biệt của nhau.

Trở về Anh, 6 năm sau Hugh đã trở thành thư ký của thủ tướng trong khi Paul là phiên dịch viên cho Bộ ngoại giao tại Berlin. Tuy làm việc cho Đức Quốc xã, Paul cùng với một số tướng lĩnh quân đội vẫn âm mưu đảo chính.

Sở hữu tài liệu mật có thể lật tẩy kế hoạch của Hitler, Paul yêu cầu sắp xếp một cuộc gặp với phía Anh quốc.

Người mà anh tin tưởng không ai khác chính là bạn cũ Hugh vốn cắt đứt liên lạc từ lâu.

Munich: The Edge of War không quy mô hoành tráng kiểu Dunkirk, không giật gân như Inglourious Basterds. Phim có nhiều khoảng lặng, chủ yếu tập trung vào căng thẳng hậu trường chính trị nơi một số cá nhân đầu não quyết định vận mệnh quốc gia.

Vì chỉ xoay quanh bốn ngày lịch sử tại Munich, tác phẩm hưởng lợi từ hạn chế về mặt thời gian – không gian.

Đạo diễn Christian Schwochow người từng thực hiện mùa 3 của The Crown biết cách điều tiết tạo nên nhịp độ phù hợp, không dựa dẫm nhiều vào kỹ xảo hay các tình tiết đao to búa lớn. Một số chi tiết nhỏ của phim cho thấy sự khôn khéo trong vấn đề ngoại giao giữa các nước trong thời điểm cực kỳ nhạy cảm. Càng về sau, kịch tính càng được đẩy lên không thua kém bất kỳ bộ phim cùng đề tài nào.

Điểm nhấn diễn xuất của dàn diễn viên châu Âu

Một trong những điều thú vị mà The Edge of War đem đến chính là câu chuyện của Thủ tướng Neville Chamberlain do Jeremy Irons đóng. Trong khi Winston Churchill được ca ngợi như nhà lãnh đạo với ý chí sắt đưa nước Anh vượt qua chiến tranh, thì người tiền nhiệm của ông là Neville Chamberlain hứng chịu rất nhiều chỉ trích vì sự nhân nhượng trước Đức Quốc xã.

Thậm chí nhiều người cho rằng Chamberlain là kẻ nhu nhược và ngây thơ.

Munich: The Edge of War không biện minh tẩy trắng cho nhân vật này, nhưng xây dựng những khía cạnh mà người ta có thể hiểu hơn về Chamberlain. Đó là một người đàn ông già cả cố gắng gánh vác một trọng trách quá sức. Sai lầm của Chamberlain, của nội các Anh, của Pháp khi đó là mong muốn hòa bình tới mức cả tin.

Cái tên gạo cội Jeremy Irons sau những Elizabeth I, The Hollow Crown hay The Borgias tiếp tục chứng minh tài năng không thể phủ nhận trong dòng phim lịch sử. Ngôi sao đem đến sự hóm hỉnh, uyên bác cho nhân vật khiến khán giả có cảm giác rằng vị thủ tướng già nua kia dường như nhìn thấy trước những gì sẽ xảy tới.

Một mắt xích quan trọng khác là nam diễn viên Jannis Niewöhner trong vai Paul von Hartmann. Chàng trai người Đức sinh năm 1992 không chỉ cực kỳ lôi cuốn trong từng khung hình, mà màn trình diễn nội lực khiến anh lấn lướt sao chính George MacKay. Paul giữ trong mình bí mật sinh tử, nhiều năm trời chứng kiến bất công, sai lầm.

Nhưng bản thân công việc ngoại giao khiến anh lúc nào cũng trưng ra vẻ mặt bình thản trước người khác, chỉ đến khi còn lại một mình hoặc bên cạnh những người tin tưởng, người xem mới thấy cảm xúc ở con người này mãnh liệt như thế nào.

Paul phải đối mặt với muôn vàn khó khăn khi cất giấu tài liệu mật.

Mặc dù lịch sử cho chúng ta biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, điều đó không khiến Munich: The Edge of War kém hấp dẫn hơn là bao. Dù nhiều nhân vật là hư cấu, bao trùm bộ phim vẫn là cảm giác sắc nét về lát cắt trong quá khứ. Câu chuyện không phải là đột phá trong thể loại phim chiến tranh, nhưng được kể một cách hiệu quả. Đây là tác phẩm dành cho bất kỳ ai hứng thú với lịch sử hoặc chính trị.