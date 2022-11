Chuyện gì xảy ra khi cá sấu biết hát

Dự án hoạt hình nhạc kịch với sự góp mặt của nam ca sĩ Shawn Mendes đã mang lại những phút giây giải trí cùng bài học nhân văn thú vị với người xem.

* Lưu ý: Bài viết tiết lộ một số chi tiết nội dung phim

Thể loại: Hoạt hình, nhạc kịch

Đạo diễn: Will Speck, Josh Gordon

Diễn viên: Shawn Mendes, Javier Bardem, Winslow Fegley, Constance Wu, Javier Bardem...

Đánh giá: 7/10

Ra mắt vào thời điểm rạp chiếu bị thống trị bởi những bộ phim hành động, kinh dị hay bom tấn kinh phí cao, Lyle, Chú cá sấu biết hát (Tựa gốc: Lyle, Lyle, Crocodile) vô tình trở thành một món ăn độc lạ phục vụ khán giả. Tác phẩm được xây dựng dựa trên bộ truyện thiếu nhi do Bernard Waber chấp bút, được xuất bản lần đầu tiên vào năm 1965.

Cốt truyện nhẹ nhàng và lắng đọng

Lyle, Lyle, Crocodile kể một câu chuyện dung dị xoay quanh chú cá sấu có tài năng âm nhạc thiên phú Lyle (Shawn Mendes lồng tiếng). Dù vẻ ngoài chẳng khác đồng loại là bao, Lyle lại đặc biệt được tạo hóa ưu ái ban cho giọng ca lay động lòng người. Tình cờ phát hiện được bí mật này, Hector (Javier Bardem), một nghệ sĩ trình diễn đã nhận nuôi và đào tạo cậu. Ông mong ước biến Lyle sớm trở thành ngôi sao nổi tiếng hòng kiếm được bộn tiền.

Tuy nhiên, Lyle mắc phải hội chứng ngại đám đông và chẳng thể cùng Hector cất tiếng hát trong các buổi lưu diễn. Bất lực vì rơi vào cảnh nợ nần, ông chủ cũng đến ngày từ biệt Lyle mà đi. Một thời gian sau, gia đình nhỏ của cậu bé Josh (Winslow Fegley) cùng với cha và người mẹ kế chuyển về sống tại ngôi nhà bỏ trống của chú cá sấu. Cậu nhóc 12 tuổi cũng rất nhút nhát, rụt rè và chẳng có bạn bè tại trường.

Lần lượt các thành viên nhà Josh phát hiện và làm quen với Lyle ở những tình huống hết sức éo le, ngộ nghĩnh. Chính chú cá sấu hậu đậu đã giúp cho cả gia đình xóa tan bầu không khí ảm đạm, ngượng ngùng và trở nên gắn kết với nhau nhiều hơn. Tuy nhiên, biến cố ập đến khi sự hiện diện của Lyle khiến hàng xóm nghi ngờ và cậu nhanh chóng bị bắt nhốt vào sở thú. Josh phải tìm cách giải cứu người bạn và cả hai bước vào hành trình chạy trốn đầy thú vị, chứng minh bản thân mình với thế giới ngoài kia.

Lyle, Lyle, Crocodile là một dự án hoạt hình nhạc kịch thú vị. Ảnh: Sony Pictures Releasing.

Dễ thấy, Lyle, Chú cá sấu biết hát có cốt truyện nhẹ nhàng, dễ tiếp cận mọi đối tượng khán giả. Tuy nhiên, không vì thế mà chuyện phim trở nên đơn điệu, nhàm chán. Những tình tiết, sự kiện xảy ra và phối hợp nhịp nhàng tạo cảm giác cuốn hút người xem. Bên cạnh đó, kịch bản phim còn mang đến nhiều hành động, lời thoại hài hước đậm chất giải trí nhưng cũng không kém phần văn minh. Không khó hiểu khi Lyle, Lyle, Crocodile lại được khán giả thuộc đủ mọi lứa tuổi yêu thích.

Là nhân vật hoạt hình nhưng Lyle đem tới cảm giác gần gũi, thân thương kỳ lạ. Chú cá sấu ngốc nghếch, vụng về thực chất là đại diện cho những ước mơ dang dở chưa cất lên thành lời. Vì lẽ đó, Lyle chính là một phần khuyết thiếu sâu bên trong nội tâm mỗi người. Sự xuất hiện của người bạn đặc biệt này đã khiến nếp sinh hoạt và lối suy nghĩ của gia đình nhỏ biến chuyển đầy tích cực.

Từ cậu bé rụt rè, nhút nhát, Josh trở nên tự tin và yêu đời hơn. Cậu dám bộc bạch suy nghĩ của mình, không còn chỉ răm rắp nghe theo sắp đặt của người lớn. Bố của Josh trước đó từng từ bỏ niềm đam mê đấu vật để đi dạy học hay người mẹ luôn đinh ninh rằng mình không thể tạo được kết nối với con. Tất cả đều đã thay đổi ngoạn mục kể từ khi Lyle xuất hiện.

Bữa tiệc hình ảnh và âm nhạc thịnh soạn

Là dự án hoạt hình, Lyle, Lyle, Crocodile gây ấn tượng mạnh mẽ với nhiều cảnh tượng vui nhộn đặc sắc. Các góc máy thay đổi linh hoạt, đa dạng, tạo cảm giác thỏa mãn người xem. Phủ lên hầu hết cảnh quay là một gam màu nắng vàng tươi sáng, làm dấy lên cảm xúc nhẹ nhàng, ấm áp xuyên suốt bộ phim.

Phần đồ họa VFX trong tác phẩm tỏ ra không tệ với hình ảnh chú cá sấu hiện lên hết sức ngộ nghĩnh, đáng yêu. Đặc biệt, ánh mắt của Lyle gây được thiện cảm vì rất có hồn, cùng chiếc miệng rộng khi thì khép hờ bẽn lẽn, có lúc lại cười tươi như hoa.

Chính nhờ điều đó mà gia đình Josh và cả khán giả dễ dàng “đọc vị” được tâm tư, suy nghĩ của chú bò sát ngốc nghếch. Dẫu vậy, ngôn ngữ điện ảnh trong phim chỉ ở mức ổn, chưa quá sáng tạo. Điều này cũng dễ hiểu vì đối tượng Lyle, Lyle, Crocodile muốn hướng tới chủ yếu là thiếu nhi.

Yếu tố giải trí trong phim khá ấn tượng. Ảnh: Sony Pictures Releasing.

Bù lại, các màn trình diễn hát hò, nhảy nhót sôi động khiến khán giả khó có thể ngồi yên. Điều khiến bộ phim của cặp đạo diễn Will Speck và Josh Gordon trở nên đặc biệt là phần soundtrack thực sự đã tai, lôi cuốn. Đó là nhờ màn góp giọng của Shawn Mendes, người lồng tiếng cho chú cá sấu Lyle. Là một nam ca sĩ kiêm nhạc sĩ nổi tiếng người Canada, anh nổi lên từ những bản cover ngắn trên mạng xã hội. Với tài năng thực lực của mình, Shawn được mệnh danh là “hoàng tử nhạc Pop thế hệ mới”.

Tham gia dự án Lyle, Lyle, Crocodile lần này, Shawn Mendes tỏa sáng với loạt ca khúc của hai nhà soạn nhạc hàng đầu Benj Pasek và Justin Paul. Họ đều là những cái tên đình đám đứng sau thành công vang dội của La La Land (2016) và The Greatest Showman (2017) trước đó. Không chỉ vậy, bộ đôi này từng giành giải Oscar cho hạng mục Ca khúc nhạc phim xuất sắc với tuyệt phẩm City Of Stars và This Is Me.

Giọng ca trong trẻo và truyền cảm của Shawn Mendes cùng dàn diễn viên cất lên đầy nhiệt huyết qua những bài hát như Heartbeat, Top of the World, Carried Away hay Take a Look at Us Now,… Tất cả được cài cắm khéo léo xuyên suốt thời lượng phim, tạo dựng được nhiều ấn tượng, cảm xúc. Không ngoa khi nói âm nhạc chính là yếu tố nâng tầm chất lượng tác phẩm này. Trước nay, thể loại phim nhạc kịch của Hollywood thường xuyên thành công trong việc khiến khán giả tỏ ra thích thú.

Bài học nhân văn ý nghĩa

Với thời lượng 106 phút, Lyle, Chú cá sấu biết hát ngoài việc đem lại những phút giây giải trí còn thể hiện thông điệp nhân văn về ước mơ và gia đình. “Lyle không chỉ là một con cá sấu. Nó là cá sấu Lyle”. Đó là một trong số lời thoại đầy ý nghĩa mà người chủ Hector đã dùng để miêu tả chú bò sát đáng yêu này. Cậu bé Josh và người bạn đặc biệt cùng nhau dũng cảm vượt qua những khó khăn, mặc cảm để khẳng định giá trị bản thân với cả thế giới. Cả hai đã thành công chứng minh được rằng, chiến thắng chính mình cũng là một thành tựu thật vinh quang.

Những thông điệp ý nghĩa được cài cắm xuyên suốt bộ phim. Ảnh: Sony Pictures Releasing.

Trong khi đó, sự thay đổi tích cực của cặp vợ chồng Primm cũng để lại nhiều bài học đắt giá về tình cảm gia đình. Trước khi gặp Lyle, ai trong số họ cũng có những nỗi niềm không thể xóa bỏ. Nhưng nhờ có vị khách đáng yêu đó, cả hai có thể tìm lại được ý nghĩa đích thực của cuộc sống này. Bà Primm xóa bỏ được khoảng cách giữa mẹ kế với đứa con, không còn e ngại thời gian sẽ làm gia tăng khoảng cách thế hệ. Trong khi đó, ông Primm một lần nữa được sống lại với đam mê của mình. Chưa kể, ông cũng tìm thấy động lực để biến công việc buồn tẻ trở thành một niềm yêu thích.

Dẫu vậy, Lyle, Lyle, Crocodile vẫn chưa phải một dự án hoàn hảo vì thiếu đi những cao trào kịch tính tạo nên nút thắt sáng giá cho bộ phim. Phần lồng tiếng cũng chưa thực sự xuất sắc vì đôi chỗ còn gượng gạo. Nhưng bù lại, phần biên dịch gây được ấn tượng vì sự ngộ nghĩnh, “bắt trend”. Trên chuyên trang đánh giá Rotten tomatoes, tác phẩm này nhận về phản hồi tích cực với số điểm 93% từ các khán giả, đạt chứng nhận “cà chua tươi”.