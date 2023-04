Chuyện gì sẽ xảy ra với Rap Việt mùa 3?

Ngoài Wowy, SpaceSpeakers cũng được cho là đã rời Rap Việt. Đó là thách thức của mùa 3, song, sự trở lại của Suboi có thể là điểm đáng chờ đợi.

Ngày 18/3, Rap Việt xác nhận trở lại với mùa 3. Đơn vị tổ chức bắt đầu casting từ đầu tháng 4, tại TP.HCM và Hà Nội. Thực tế, mùa 2 Rap Việt đã giảm sức hút so với mùa 1, ngoài ra rap hiện cũng không là "cơn bão" như khoảng 2 năm trước. Dù vậy, chương trình vẫn được cộng đồng yêu rap quan tâm.

Việc Wowy thông báo dừng làm huấn luyện viên và SpaceSpeakers khả năng cao không tiếp tục tham gia chương trình, Rap Việt đang đứng trước những thách thức. Về phía thí sinh, việc ban tổ chức đặt ra quy định không xưng “mày”, “tao” trong ca từ đang được bàn luận.

Thách thức cho nhà sản xuất

Ngay sau khi Rap Việt xác nhận trở lại với mùa 3, thông tin về dàn huấn luyện và ban giám khảo gây chú ý, bàn tán. Trong tình thế đó, Wowy nhanh chóng lên tiếng thay vì để khán giả đồn đoán. Anh khẳng định không tiếp tục đảm nhận vị trí huấn luyện viên của chương trình năm nay.

"Trong 2 mùa vừa qua, Wowy rất vui vì đó là hành trình đầy tươi đẹp và thành công. Đội Wowy giành được quán quân và á quân cho hai mùa phát sóng, bằng tất cả sự cố gắng, nỗ lực rất lớn. Dù không ngồi ghế HLV mùa 3, không chính thức tìm kiếm những gương mặt tài năng cho mùa mới, Wowy vẫn luôn ở đây, tiếp tục cống hiến cho rap Việt nói chung", Wowy chia sẻ.

Wowy xác nhận rời Rap Việt mùa 3.

Sự vắng bóng của SpaceSpeakers hiện gây băn khoăn. Ở 2 mùa đầu tiên, SpaceSpeakers có vai trò trong thành công của chương trình. Các nhà sản xuất của SpaceSpeakers tham gia mọi công đoạn trong quá trình thực hiện tiết mục ở Rap Việt. Trong số họ, Touliver được xem như “đầu tàu”. Trên cương vị Giám đốc âm nhạc, Touliver định hướng sản xuất âm nhạc cho phần lớn bài thi và làm khâu tổng duyệt cho các tiết mục trước khi lên sóng.

Cùng Touliver, giám khảo Rhymastic, Mix/Mastering SlimV, producer TinLe đã góp phần giúp những phần trình diễn của Rap Việt trở nên lôi cuốn, hấp dẫn hơn. Xuyên suốt các vòng từ Chinh phục, Đối đầu, Bứt phá tới Chung kết Rap Việt, ê-kíp đã sản xuất hơn 100 bản beat. Nhiều tiết mục thậm chí được đánh giá phần beat cao hơn cả vocal của thí sinh. Trong khi đó, Binz là một huấn luyện viên của Rap Việt đồng thời là nghệ sĩ trực thuộc SpaceSpeakers.

Ngay sau khi Rap Việt mùa 2 kết thúc, ông Vũ Hà Quân - đại diện của SpaceSpeakers - xác nhận với Zing dừng mọi game show, bao gồm Rap Việt. Lý do là tất cả nghệ sĩ của SpaceSpeakers tập trung sản xuất âm nhạc, thực hiện concert và triển lãm. Ông Vũ Hà Quân giải thích 2022 kỷ niệm 11 năm thành lập của SpaceSpeakers. Tuy nhiên, hiện đã là năm 2023 nên việc SpaceSpeakers có tham gia Rap Việt nữa hay không vẫn bỏ ngỏ. Khán giả đang kỳ vọng các nhà sản xuất và rapper của SpaceSpeakers tiếp tục đồng hành cùng chương trình.

Trong trường hợp SpaceSpeakers không tham gia Rap Việt mùa 3, chương trình bị trống nhiều vị trí quan trọng gồm giám đốc âm nhạc, nhà sản xuất, hai ghế huấn luyện viên của Binz, Rhymastic.

Về Karik, cơ hội anh tiếp tục tham gia Rap Việt cũng không cao. Lý do là ở mùa trước đó, rapper cũng úp mở việc rời khỏi hàng ghế huấn luyện viên để tập trung cho cuộc sống riêng. Sau khi vòng Đối đầu của đội Karik lên sóng, rapper đăng ảnh anh trong chương trình kèm bài viết: "My last season".

SpaceSpeakers giữ nhiều vị trí quan trọng ở 2 mùa đầu tiên của Rap Việt.

Thách thức của thí sinh

Ban tổ chức mới đây thông báo tới thí sinh quy định sử dụng từ ngữ văn minh. Thí sinh khi tới casting không được dùng ngôn từ dung tục và xưng “mày”, “tao”. Trao đổi với Zing, Á quân mùa 2 Blacka cho biết ở mùa trước đó, quy định này được áp dụng từ vòng thi đầu tiên, tức sau quá trình casting. Như vậy, chương trình năm nay có sự thay đổi nhỏ khi áp dụng quy định nghiêm ngặt về lyrics ngay từ vòng casting. Ngoài ra, thí sinh phải thuộc lyrics thay vì được cầm giấy.

Thông báo trên của ban tổ chức Rap Việt lập tức gây tranh luận. Một số khán giả và cả rapper cho rằng quy định quá nghiêm ngặt về ca từ, đặc biệt việc không xưng “mày”, “tao” làm mất đi sự đặc trưng của giới Underground. Như vậy, Rap Việt dễ bị biến thành cuộc thi âm nhạc thông thường và không còn sự gai góc, cá tính vốn có của rap.

Là một trong những người không đồng tình với quy định nói trên, rapper Blackbi cho biết: “Ngôn từ trong nhạc rap phóng khoáng và không bị gò bó ở một giới hạn nào. Do đó, những câu gai góc xuất hiện trong nhạc rap là chuyện rất bình thường. Chính những nét đặc trưng trong phong cách của từng rapper là cơ sở để họ so bì trình độ rap. Họ cũng dùng rap để giải quyết những mâu thuẫn với nhau”.

Tuy nhiên, rất nhiều khán giả khác có quan điểm trái ngược. Họ cho rằng có nhiều cách xưng hô, chứ không nhất thiết phải dùng “mày”, “tao”. Ngoài ra, Rap Việt phát trên truyền hình, có nhiều đối tượng khán giả theo dõi nên quy định nghiêm về ca từ là cần thiết.

Về tranh luận quanh quy định của Rap Việt mùa 3, rapper Tony D cho rằng tiếng Việt phong phú hơn chúng ta tưởng. Do đó, không chỉ có từ “mày”, “tao” mới thể hiện sức mạnh của lyrics. Theo rapper, “mày”, “tao” cũng không phải chủ ngữ tuyệt đối trong ngôn từ Việt Nam. Do đó, nếu chỉ quy định này có thể làm khó các rapper thì anh cho rằng thí sinh nên dành thời gian vào việc khác thay vì thi Rap Việt.

Dế Choắt cho rằng quy định về ca từ ở Rap Việt là hợp lý.

Quán quân Rap Việt mùa đầu tiên, Dế Choắt có quan điểm tương tự Tony D. Anh chia sẻ: “Đây là cuộc thi Rap Việt - nhạc rap dành cho người Việt. Điều quan trọng nhất là các bạn phải nhìn nhận rõ vấn đề này để đỡ nhầm lẫn việc quyết định đi thi. Các bạn hướng ngoại là tốt, giữ cái tôi là tốt, nhưng nếu đem được giá trị ngôn ngữ Việt Nam để bạn bè quốc tế biết đến thì tốt hơn. Ngôn ngữ Việt là một kho tàng kiến trúc, ai hiểu được điều này sẽ vận hành hiệu quả”.

Anh nói thêm: “Cách xưng hô sẽ nói lên tư duy của bạn khi giao tiếp với khán giả đại chúng để tiếp cận những điều lớn hơn. Đó là trong chương trình, dĩ nhiên ở bên ngoài cuộc sống, bạn vẫn có quyền làm điều bạn thích và tùy vào mục đích”.

Theo học trò Wowy, cuộc chơi nào cũng cần có trật tự, đã chấp nhận tham gia cuộc chơi thì phải có quy tắc và nhiệm vụ của thí sinh là tuân thủ.

“Một cuộc chơi lớn và được trình chiếu khắp cả nước thì điều luật đưa xuống là hợp lý. Nếu bạn cảm thấy điều luật đưa ra không phù hợp, hãy xem xét lại tầm nhìn của mình”, rapper nói thêm.

Có thể thấy, để vừa cân bằng yếu tố ca từ, nội dung mà vẫn đảm bảo sự hấp dẫn, cá tính riêng của bản rap là điều không dễ dàng với các thí sinh. Đặc biệt, hai mùa đầu đã thành công nên việc vượt qua cái bóng quá lớn cũng sẽ tạo nhiều áp lực cho các rapper dự thi mùa năm nay.