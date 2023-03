Chuyện gì đang xảy ra với Trấn Thành?

Trấn Thành đa tài. Điều này ít ai phủ nhận.

Trấn Thành thông minh, cá tính. Đông đảo khán giả đồng tình.

Trấn Thành cũng là người đã làm nên bộ phim có doanh thu cao nhất trong lịch sử phòng vé Việt. Số liệu Nhà bà Nữ đã chứng minh điều đó.

Trong một thập kỷ qua, Trấn Thành đã đứng ở vị trí của một ngôi sao đình đám trong showbiz Việt. Anh được ví như tắc kè hoa, tạo được độ nhận diện riêng biệt giữa hàng trăm nghệ sĩ. Tên tuổi của Trấn Thành như sự bảo chứng cho thành công của nhiều game show, phim ảnh.

Sức hút của Trấn Thành là điều mà không ít nghệ sĩ trong nước khao khát có được. Thế nhưng, khi nhắc đến Trấn Thành, công chúng vẫn đưa ra những bình luận rất đối nghịch.

Sau hơn 15 năm hoạt động nghệ thuật, bên cạnh tài năng, Trấn Thành thường xuyên là cái tên gây tranh cãi, bị chỉ trích, chế giễu, lên án. Nguyên nhân phần lớn đến từ lối hành xử, cách phát ngôn thiếu cẩn trọng, dễ tạo mâu thuẫn, thậm chí bị cho là kém văn minh, kiêu ngạo, thách thức khán giả.

Tần suất xuất hiện dày đặc cũng là yếu tố khiến Trấn Thành khó kiểm soát bản thân, dễ phạm lỗi, không đồng nhất trong những lời nói. Giữa lằn ranh yêu - ghét của công chúng, bản thân nam MC cũng thừa nhận: “Tôi là nghệ sĩ bị chửi nhiều nhất Việt Nam”.

Chỉ trong vòng 5 tháng, Trấn Thành liên tiếp vướng vào ồn ào về hành xử, phát ngôn. Tháng 10/2022, Trấn Thành bị chỉ trích khi body shaming (miệt thị ngoại hình) Đức Phúc trong game show Ca sĩ mặt nạ. Không lâu sau, cũng trên chương trình này, Trấn Thành liên tục khóc khi ngồi vị trí cố vấn. Anh cũng bị công chúng phản ứng với những nhận xét sai về kiến thức âm nhạc.

Đến tháng 3, ồn ào Trấn Thành bị tố chen hàng, đòi bao rạp phủ sóng mạng xã hội kéo theo lượt tương tác lớn và vô vàn ý kiến trái chiều. Trong sự việc này, Trấn Thành không sai. Song câu nói “Anh cần sự riêng tư em ơi” bị khán giả nhận xét là thiếu khéo léo, đặc biệt ở tầm cỡ một nghệ sĩ lâu năm và thành công như Trấn Thành.

Chỉ ít ngày sau, khi xuất hiện trong một sự kiện công bố dự án phim của đồng nghiệp, đạo diễn họ Huỳnh tiếp tục là chủ đề bàn luận của công chúng. Phát ngôn “Đời nghệ sĩ khó nuốt hơn quý vị nghĩ nhiều. Có nhiều thăng trầm. Nếu ai thích tiền, hào quang thì mời lên đây để nếm bốn chữ 'hào quang rực rỡ' và biết nó là gì" bị chỉ trích.

Sau mỗi sự việc, đạo diễn Nhà bà Nữ lại được gắn thêm một biệt danh mới: Thành Cry, Mr. Riêng Tư. Trên mạng xã hội, những câu nói “Tôi muốn riêng tư” hay “Đời nghệ sĩ khó nuốt” trở nên viral, được cắt ghép cho vô số hình ảnh, hoặc biến thể theo những chủ đề khác nhau trên mạng xã hội.

Bản thân Trấn Thành từng chia sẻ chấp nhận những phản ứng hay biệt danh mà công chúng gán cho anh. Anh nói: “Tôi là nghệ sĩ bị chửi nhiều nhất Việt Nam. Một khi người ta ghét, tôi làm gì cũng bị ghét. Nhưng tôi không bận tâm nhiều. Tôi chỉ muốn mang hạnh phúc cho những người quan tâm, cần mình".

Thế nhưng, điều khó hiểu nhất là dù biết rõ lý do bị ghét nhưng Trấn Thành vẫn lặp đi lặp lại những lỗi tương tự nhau về hành xử, phát ngôn. Trên các nền tảng mạng xã hội, khán giả chỉ ra việc Trấn Thành body shaming Đức Phúc không chỉ là lần đầu. Anh thường xuyên miệt thị ngoại hình đồng nghiệp trong nhiều chương trình trước đó. Yuno BigBoi, Vsoul, Hương Giang, Puka… từng là nạn nhân điển hình của Trấn Thành.

Hoặc việc Trấn Thành khóc không chỉ diễn ra một lần, hai lần. Tuần suất anh rơi nước mắt khi dẫn dắt chương trình truyền hình, game show hay sự kiện không thể đong đếm hết.

Cũng như phát ngôn “Đời nghệ sĩ khó nuốt” cũng không phải lần đầu Trấn Thành chia sẻ. Trong quá khứ, anh từng có những có những câu nói tương tự như “Hãy thử nghề của chúng tôi một lần sẽ biết cái nghề này khó và trí tuệ thế nào”.

Theo nhà nghiên cứu văn hóa Ngô Hương Giang, việc Trấn Thành thường xuyên phạm lỗi giống nhau cho thấy anh không phải vô ý hay vạ miệng. Ở góc nhìn truyền thông, chuyên gia cho rằng Trấn Thành là người toan tính, am hiểu thị trường, xu thế và thị hiếu của khán giả. Bằng chứng, mỗi phát ngôn của anh đều diễn ra ở những sự kiện, chương trình đình đám và tạo được sự lan tỏa. Những chia sẻ của nam MC sau đó đều trở nên viral trên mạng xã hội và có thể tạo ra “trend”.

“Chúng ta nên nhớ Trấn Thành là một MC nổi tiếng về sự ‘lợi ngôn’. Một người 'lợi ngôn' hẳn là thông minh, với những phản ứng ngôn từ rất nhanh và chuẩn xác. Hơn nữa đã là một MC chuyên nghiệp thì chắc chắn “sự vô ý” hay “vạ miệng” là những thứ không thể tồn tại. Nó là yếu tố cơ bản nhất của bất cứ ai khi bước vào nghề dẫn chương trình. Ngoài ra, Trấn Thành nổi tiếng là một nghệ sĩ, một đạo diễn kỹ tính với những thước phim chiếu rạp triệu đô. Một người làm việc kỹ càng như vậy liệu có chỗ cho những sai sót kiểu “vạ miệng” hay không”, chuyên gia chia sẻ với Zing.

Không thể phủ nhận sức hút đến từ Trấn Thành. Trong showbiz Việt hiện tại, Trấn Thành là ngôi sao đình đám nhất. Số lượng người theo dõi anh trên trang cá nhân vượt con số 18 triệu. Theo thống kê, những game show gần đây như Rap Việt, Ca sĩ mặt nạ, Sóng 23… đều lọt top thịnh hành. Anh cũng là chủ nhân của hai bộ phim ăn khách nhất mọi thời tại Việt Nam với doanh thu trên 400 tỷ đồng là Bố già và Nhà bà Nữ.

Vì thế, đại bộ phận khán giả yêu mến Trấn Thành thường bênh vực anh bằng cách lấy những thành công của anh trong sự nghiệp về phim ảnh, MC để khỏa lấp đi những phát ngôn, hành xử tranh cãi của Trấn Thành.

Tuy nhiên, theo chuyên gia Ngô Hương Giang, đó là sự ngụy biện hoặc bênh vực mù quáng từ fan. Không phải nghệ sĩ thành công nào trên thế giới hoặc ngay cả Việt Nam cũng có những phát ngôn gây sốc, thách thức công chúng hoặc hành xử sai lệch với phông văn hóa. Nghệ sĩ càng nổi tiếng, càng được đông đảo công chúng quan tâm càng phải chỉn chu, kỹ càng trong từng lời ăn, tiếng nói hay hành động của họ.

“Ở góc nhìn văn hóa, những phát ngôn, hành xử của Trấn Thành cho thấy sự xuống dốc về phong văn hóa, ứng xử của người nghệ sĩ nơi công cộng. Bởi nó sẽ lây lan và trở thành tiền lệ ứng xử không tốt đối với lớp nghệ sĩ kế cận”, ông cho biết.

Ông Ngô Hương Giang cho rằng khi hành xử, phát ngôn của một nghệ sĩ bị phản ứng chứng tỏ tiềm ẩn vấn đề không thể bỏ qua. Có thể trước đây, Trấn Thành thấy việc đưa hình thể của đồng nghiệp chỉ như một trò đùa. Nhưng trước những chỉ trích của truyền thông, công chúng, Trấn Thành nên nhìn nhận lại và thay đổi về lối hành xử của anh. Câu chuyện riêng của Trấn Thành nhưng cũng là bài học cho nhiều nghệ sĩ trong nước.

“Không ai trong chúng ta có quyền bắt Trấn Thành phải làm thế này hay làm thế khác, bởi vì phát ngôn như thế nào, hành động ra sao đó là quyền của anh ta. Song nếu đã là một “nghệ sĩ” được công chúng yêu mến, ủng hộ thì Trấn Thành cũng nên có những hành động, phát ngôn tích cực, nhân văn để đáp lại sự yêu mến của khán giả”, ông kết luận.

Sách tham khảo: Người khôn ngoan ứng xử giao tiếp như thế nào? do nhóm tác giả Douglas Stone, Bruce Pation và Sheila Heen viết, lọt danh sách best-seller theo bình chọn của The New York Times. Cuốn sách như một cẩm nang nhỏ chứa đựng kỹ năng ứng xử cần thiết cho mỗi người.