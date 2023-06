Reddit bị hàng loạt người dùng chỉ trích và đe dọa rời bỏ nền tảng vì chính sách thu phí mới.

Reddit đang gặp khủng hoảng. Ảnh: Pexels.

Những ngày vừa qua là thời gian khủng hoảng của Reddit khi hơn 100 subreddit bị xóa sổ, trong đó có 5 subreddit phổ biến nhất trên nền tảng bắt đầu đóng cửa từ ngày 12/6.

Bên cạnh đó, hàng nghìn hội nhóm và loạt bài viết trên trang chủ nhằm phản đối chính sách thu tiền API (giao diện lập trình ứng dụng) xuất hiện, trang theo dõi Reddark cho biết.

Là một trong những diễn đàn lớn nhất Internet, Reddit sở hữu lượng người dùng khổng lồ, lên đến 57 triệu lượt truy cập hàng ngày. Nền tảng đã phát hành API miễn phí từ nhiều năm trước nhưng vì mô hình kinh doanh không thu nhiều lợi nhuận nên đã quyết định thu phí những bên truy cập API Reddit.

Không có tiền khi phát hành API miễn phí

Theo Digital Trends, API miễn phí có nghĩa là bất cứ lập trình viên nào cũng có thể Reddit cung cấp dữ liệu để phát triển app của riêng mình. Nhiều người làm ứng dụng bằng chính ngôn ngữ giao diện của mình và thêm những tính năng mình mong muốn, sau đó dùng API của Reddit để phổ biến những tính năng này thông qua thông tin subreddit, bài đăng, bình luận, hồ sơ người dùng…

Để làm được điều này, mỗi lần sử dụng, ứng dụng sẽ gửi yêu cầu đến API. Đơn cử như người dùng muốn xem một bài viết, hệ thống sẽ gửi yêu cầu bài viết đó đến Reddit hay khi muốn bình luận, hệ thống sẽ gửi bình luận đó đến API. API không phải là một ứng dụng riêng biệt nên bất kỳ app nào cũng có thể truy cập dữ liệu của Reddit mà không để lộ hệ thống bên trong.

Trên thực tế, cách làm của Reddit không hề mới. Trước đó, tỷ phú Elon Musk sau khi thâu tóm Twitter đã quyết định thu phí truy cập API, khiến hàng chục ứng dụng bên thứ 3 ngừng hoạt động. Mua API, nhà phát triển sẽ phải trả tiền cho mỗi lần truy cập kể trên. Do đó, ứng dụng càng nổi tiếng, số lượt yêu cầu càng nhiều, càng tốn tiền hơn.

Reddit vừa tuyên bố chính sách thu phí sử dụng API mới nhưng bị người dùng phản đối mạnh mẽ. Ảnh: TechyTrolls.

Một nhà phát triển tiết lộ Reddit dự kiến thu 12.000 USD cho 50 triệu lượt yêu cầu hoặc 0,24 USD cho 1.000 yêu cầu. Tưởng chừng như ít nhưng với những tên tuổi lớn như Apollo - nhà phát triển ứng dụng đọc Reddit trên iPhone - nhận hơn 7 tỷ yêu cầu/tháng, tương đương phải chi 2 triệu USD /tháng và 20 triệu USD /năm cho API của Reddit.

Giá này cũng đắt đỏ so với những ứng dụng khác. Lập trình viên chỉ trả khoảng 166 USD cho 50 triệu lượt truy cập API đến ứng dụng đăng ảnh Imgur.

Người dùng phẫn nộ

Sau khi thông báo chính thức đưa ra, người dùng phản đối quyết liệt yêu cầu các nhà phát triển phải trả tiền để sử dụng API. Sự phẫn nộ bao trùm cộng đồng suốt nhiều ngày qua và phản hồi của CEO Steve Huffman lại càng “đổ dầu vào lửa” cho sự kiện này.

Trong mục Ask Me Anything, vị CEO cho biết giá thuê API là 0,24 USD cho 1.000 yêu cầu API. Nhưng những ứng dụng có ít hơn 100 yêu cầu/tháng sẽ được sử dụng API miễn phí. Những ứng dụng này chiếm đến 90% tổng số ứng dụng bên thứ 3 của Reddit.

Nhiều subreddit bị khóa, không cho người dùng truy cập để đe dọa Reddit.

Vị CEO đã phải chịu không ít chỉ trích từ người dùng. Nhiều người đã để lại bình luận khiếm nhã, gọi ông là kẻ hèn hạ. Những chủ sở hữu subreddit và app bên thứ 3 của Reddit nói rằng họ đã mất lòng tin ở CEO Huffman và bộ phận lãnh đạo của Reddit.

Nhà phát triển Christian Selig của ứng dụng Apollo - một trong những bên đi đầu trong chiến dịch phản đối Reddit - nói rằng CEO Huffman đã nói dối một cách trơ trẽn với chủ sở hữu các subreddit. Chủ subreddit r/videos cho biết mục hỏi đáp của ông chỉ toàn những câu trả lời nhảm nhí ghép lại với nhau.

Đa số subreddit đều tuyên bố sẽ chỉnh quyền riêng tư cho các chủ đề trong vòng 2 ngày tới để người dùng không truy cập được. Đơn cử như cộng đồng subreddit r/videos cho biết họ sẽ khóa diễn đàn vĩnh viễn.

Trong khi đó, r/ModCoord nói rằng cuộc biểu tình phản đối sẽ kết thúc khi Reddit giải quyết vấn đề liên quan đến chính sách API mới, cải thiện khả năng truy cập cho người khiếm thị và hạn chế chia sẻ các nội dung nhạy cảm, không lành mạnh cho người xem.

Đe dọa khóa tài khoản hàng loạt

Khi người dùng Merari01 đặt câu hỏi tại sao Reddit không thử nghiệm thay đổi mới với một số người dùng và nhà quản lý subreddit trước, CEO Huffman trả lời công ty đã bắt đầu thông báo điều này từ tháng 4. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, thông tin của Reddit không hề đề cập đến giá mua API và việc sẽ chặn các app bên thứ 3 hiển thị nội dung nhạy cảm.

Do đó, sau khi Steve Huffman trả lời câu hỏi trên mục Ask Me Anything, chủ các subreddit còn tức giận hơn trước. Diễn đàn r/iPhone nổi tiếng với hơn 3,8 triệu người dùng cho biết kế hoạch ban đầu của họ là chỉ khóa subreddit trong vòng 48 giờ. Nhưng thái độ của vị CEO đã khiến họ thay đổi quyết định hoàn toàn.

“Sau phần Ask Me Anything của CEO Reddit, chúng tôi nhận thấy việc họ thay đổi chính sách không hề có ý tốt. Ông ta sẵn sàng nói lời giả dối và nói xấu các nhà phát triển bên thứ 3 nên chúng tôi nghĩ rằng mình càng nên quyết liệt”, đại diện subreddit nói.

Hiện mục r/iPhone đã bị chuyển quyền riêng tư cá nhân, không cho phép truy cập từ bên ngoài. Tương tự, r/Music - một trong những subreddit lớn nhất nền tảng” tuyên bố sẽ khóa diễn đàn kể từ ngày 12/6 cho đến khi “Reddit thu hồi lại chính sách API của mình”.

Với 3,8 triệu người dùng, r/Music cũng tỏ ra tán đồng với cách làm quyết liệt này. “Chừng nào lãnh đạo Reddit thay đổi kế hoạch thu phí AI, khi đó chúng tôi mới mở khóa tài khoản. Hôm 12/6, một bài viết đăng trên r/ModCoord cho biết đã có 4.500 diễn đàn trên Reddit sẵn sàng khóa tài khoản để bày tỏ sự phản đối.