Chuyện gì đang xảy ra với Jennie (BlackPink)?

Sau khi tin hẹn hò giữa Jennie (BlackPink) và V (BTS) nổ ra, công chúng liên tục đưa ra suy đoán về mối quan hệ của cả hai.

Ngày 23/5, Top Star News đưa tin nữ ca sĩ Jennie (BlackPink) và nam ca sĩ V (BTS) vướng tin hẹn hò. Tin đồn xuất phát từ tấm ảnh được cho là chụp lại cảnh cặp sao đi nghỉ cùng nhau tại đảo Jeju. Bức hình cho thấy hình ảnh V lái xe trong khi Jennie ngồi cạnh anh.

Công ty quản lý của cả hai ngôi sao chưa đưa ra tuyên bố chính thức. Điều này càng làm dấy lên tin hẹn hò giữa Jennie và V. Bên cạnh đó, khán giả cũng đặt ra câu hỏi về mối quan hệ hiện tại giữa Jennie và G-Dragon (Big Bang) - nam ca sĩ từng bị bắt gặp hẹn hò với cô.

Tin đồn hẹn hò nổ ra

Người phụ nữ trong bức ảnh đeo kính râm của thương hiệu Gentle Monster, nhãn hàng Jennie làm người mẫu đại diện. Đây cũng là mẫu kính nữ ca sĩ từng chia sẻ trên mạng xã hội. Do vậy, khán giả tin rằng cô gái xuất hiện trong tấm ảnh chính là Jennie.

Tấm hình được cho là ảnh chụp V và Jennie hẹn hò tại đảo Jeju bị lan truyền trên mạng xã hội. Ảnh: Naver.

Tuy nhiên, một số người hâm mộ lên tiếng bác bỏ ý kiến này. Họ chỉ ra rằng tóc của nữ ca sĩ hiện được nhuộm màu cam, không giống màu tóc của người phụ nữ trong ảnh. Ngoài ra, fan cho rằng Gentle Monster là thương hiệu kính phổ biến được nhiều người sử dụng, do vậy, không thể khẳng định người trong ảnh là Jennie chỉ dựa trên chiếc kính.

Thêm vào đó, theo fan BTS, bức ảnh chụp Jennie và V thực chất chỉ là sản phẩm đã qua chỉnh sửa. Họ chỉ ra rằng tấm hình này được cắt từ phân đoạn trong chương trình thực tế In The Soop của BTS, và người ngồi cạnh V trong ôtô là thành viên cùng nhóm j-hope.

Đây không phải lần đầu Jennie và V vướng tin hẹn hò. Khi các thành viên BTS tạo tài khoản Instagram cá nhân vào tháng 12/2021, nam ca sĩ ấn theo dõi trang của Jennie. Về sau, V nhanh chóng hủy theo dõi Jennie và giải thích rằng đây chỉ là hành động "trượt tay ấn nhầm".

Tại thời điểm ấy, Jennie là người đầu tiên V theo dõi bên cạnh các thành viên BTS, nên sự cố này càng thu hút sự chú ý của công chúng. Vụ việc gây xôn xao tới mức Jennie hứng chịu chỉ trích dữ dội từ một bộ phận người hâm mộ.

Sau khi tin hẹn hò nổ ra, khán giả để ý thấy cả Jennie và V đều dùng tên viết tắt "J" và "V" làm tên giới thiệu trên tài khoản mạng xã hội cá nhân. Công chúng tự hỏi liệu đây có phải chi tiết được cả hai cố tình cài cắm để "bí mật tạo sự tương đồng với người yêu".

Ngày 24/5, cựu phóng viên giải trí Lee Jin Ho chia sẻ thông tin được cho là "bằng chứng chứng minh V và Jennie đang hẹn hò".

Trong video, Lee Jin Ho chỉ ra rằng vào ngày 17/4, Jennie đăng tải ảnh chụp trong chuyến đi của cô tại Los Angeles, trong đó bao gồm hình nữ ca sĩ tạo dáng trước bức tượng điêu khắc. Theo Lee Jin Ho, nơi Jennie đến trùng với địa điểm có trong tấm hình được V chia sẻ vào tháng 12/2021.

"Điều này cho thấy V và Jennie đến cùng một nơi để chụp hình. Hơn nữa, nơi họ chụp ảnh không phải khu du lịch, mà là trước cửa hàng quần áo mà công chúng thường không biết đến. Tất nhiên, thời gian đăng ảnh cách nhau 4 tháng, nhưng họ đã đến cùng một địa điểm trong Bắc Mỹ, một vùng đất rộng lớn", Lee Jin Ho nhận xét.

V và Jennie cùng chụp ảnh trước bức tượng điêu khắc khi tới Mỹ. Ảnh: Naver.

Sau khi tin hẹn hò của V và Jennie nổ ra vào ngày 23/5, trên diễn đàn thảo luận ẩn danh, một tiếp viên hàng không giấu tên khẳng định rất nhiều tiếp viên hàng không khác bắt gặp V và Jennie cùng đi du lịch Jeju. Người này thậm chí tiết lộ chi tiết giờ bay và thông tin dịch vụ cặp đôi sử dụng trên chuyến bay để chứng minh lời nói của mình.

Mối quan hệ giữa Jennie và G-Dragon

Giữa loạt tin hẹn hò xoay quanh Jennie và V, khán giả cũng đặt câu hỏi liệu chuyện gì đã xảy ra giữa Jennie và G-Dragon.

Trước đó, vào tháng 2/2021, Dispatch đưa tin Jennie và G-Dragon hẹn hò. Trang báo này khẳng định tại thời điểm tin tức được công bố, cặp sao đã ở bên nhau một năm. Họ thường xuyên gặp gỡ tại căn biệt thự sang trọng G-Dragon sở hữu ở khu vực Hannam-dong.

Tuy nhiên, dựa vào tài khoản mạng xã hội của cả hai, công chúng phỏng đoán rằng họ đã chia tay. Người hâm mộ nhận thấy G-Dragon hủy theo dõi tài khoản chính và phụ của Jennie, đồng thời xóa bớt bài đăng trên tài khoản riêng tư của anh. Tuy nhiên, anh vẫn theo dõi các thành viên còn lại trong BlackPink.

Ngoài ra, vào ngày 24/5, một ngày sau khi tin đồn giữa Jennie và V nổ ra, tài khoản chính thức của PEACEMINUSONE - thương hiệu thời trang do G-Dragon và chị gái Kwon Da Mi quản lý - đổi ảnh đại diện thành hình chụp ngón tay giữa giơ lên.

Hiện Da Mi cũng đã hủy theo dõi Jennie. Năm 2021, Da Mi từng khiến người hâm mộ xôn xao khi cô chỉ ấn theo dõi Jennie trong số các thành viên BlackPink.

Động thái này lập tức thu hút công chúng. Một số khán giả cho rằng G-Dragon đang "thể hiện cảm xúc phức tạp" khi đối mặt với tin hẹn hò xoay quanh Jennie, và việc cặp sao rạn nứt tình cảm cũng ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa Jennie và Da Mi. Hai ngày sau, ảnh đại diện của PEACEMINUSONE được đổi thành hình dải ruy băng in họa tiết hoa cúc.

G-Dragon hủy theo dõi Jennie trên cả tài khoản chính và tài khoản phụ của nữ ca sĩ. Ảnh: Naver.

Phản ứng của người hâm mộ

Người hâm mộ cho thấy nhiều phản ứng trái chiều trước tin hẹn hò của cặp sao. Bên cạnh đó, việc công ty chủ quản không đưa ra lập trường chính thức càng khiến phản ứng trái chiều trở nên gay gắt.

Một bộ phận khán giả tin rằng HYBE - công ty chịu trách nhiệm quản lý V - cố tình giữ im lặng để lợi dụng sức nóng từ tin đồn, qua đó đánh lạc hướng chú ý của công chúng khỏi scandal bạo lực học đường đang gây xôn xao dư luận của nữ ca sĩ Kim Ga Ram (Le Sserafim).

Ngày 24/5, một số người hâm mộ BTS thông báo họ ủng hộ tình yêu giữa V và Jennie.

Theo tác giả bài đăng, nhiều fan lâu năm chia sẻ rằng họ tôn trọng và ủng hộ tình yêu của các thành viên BTS. Sau thời điểm tin hẹn hò dấy lên, ngày càng có nhiều người hâm mộ để lại lời nhắn ủng hộ. Do vậy, sau khi thu thập ý kiến từ đa số người hâm mộ trong BTS Gallery, họ quyết định đưa ra tuyên bố này.

Người này bày tỏ ý kiến: "Chúng tôi nghĩ rằng cuộc sống của anh ấy dưới tư cách Kim Tae Hyung ở độ tuổi 20 (tên thật của V), chứ không chỉ là V của BTS, cũng cần được tôn trọng. Chúng tôi tích cực ủng hộ tình yêu giữa V và Jennie, những người đang nắm trong tay khoảnh khắc đẹp nhất giữa cuộc đời, tựa như tiêu đề album The Most Beautiful Moment In Life của BTS".

Bài đăng lập tức thu hút phản ứng trái chiều. Bên cạnh ý kiến ủng hộ, khán giả để lại bình luận thể hiện sự bất bình. Họ cho rằng BTS Gallery đang "tự ý thừa nhận tin đồn dù chưa có sự xác thực".

Ngày 25/5, Jennie Global Union - fan club đại diện cho người hâm mộ toàn cầu của Jennie - thông báo họ đang thu thập bằng chứng về bình luận, bài đăng ác ý cố tình phỉ báng nữ ca sĩ. Loạt bằng chứng này sẽ được sắp xếp, tổng hợp và gửi đến YG Entertainment để công ty có thể đưa ra hành động pháp lý.

Jennie Global Union bày tỏ: "Hàng loạt tin tức liên quan đến tin đồn này đang nổ ra chồng chất, và không ít người tiếp thu chúng một cách bừa bãi bằng cách cố liên kết nhiều tình huống khác nhau mà không có cơ sở".

Người hâm mộ Jennie tuyên bố thu thập bằng chứng về bình luận ác ý nhắm vào nữ ca sĩ. Ảnh: Naver.

"Không có gì nguy hiểm hơn lời kể vô căn cứ bị người hâm mộ và những người đồng cảm một cách mù quáng dẫn dắt trên mạng xã hội", Jennie Global Union nhận xét.