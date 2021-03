Chuyện gì đang xảy ra với giới người mẫu Việt?

Nhiều người mẫu Việt khan hiếm show diễn từ ngày dịch bệnh bùng phát. Do vậy, họ phải làm thêm các nghề khác để kiếm thêm thu nhập.

Đầu tháng 3, South China Morning Post có bài báo nói về đời sống khó khăn và chật vật của người mẫu quốc tế trong thời dịch Covid-19.

Trang này viết: "Các người mẫu đang phải tìm hướng đi mới cho sự nghiệp để thúc đẩy nó phát triển. Vào bối cảnh thiếu vắng những show diễn và tuần lễ thời trang như bây giờ thì chẳng khác nào người mẫu đã bị tước đi cơ hội làm nghề".

Sau đó, một người mẫu cảm thán: "Thật khó để được nhận ra nếu không có show".

Tại thị trường Việt Nam, từ sau quý I/2020, nhiều sự kiện thời trang, show diễn lớn nhỏ liên tục bị hủy dẫn đến nguồn thu nhập của người mẫu bị giảm mạnh.

Câu hỏi được đặt ra là họ đã làm gì, sống thế nào trong thời gian qua?

Lo sợ, choáng váng khi không có show diễn

Trong cuộc phỏng vấn với Zing, Nguyễn Thị Trà My - á quân Vietnam's Next Top Model 2011 - chia sẻ cô vẫn nhớ như in cảm giác choáng váng khi biết tin nhiều show diễn bị hủy khi dịch bùng phát ở Việt Nam.

Người mẫu Trà My choáng váng khi nhiều show diễn bị hủy. Ảnh: Fashion Voyage.

Kế hoạch công việc thường được Trà My sắp xếp trước hai tháng. Khi dịch bùng lên, cô ở Hà Nội và đã mua sẵn vé vào TP.HCM để làm việc. Tuy nhiên, người mẫu bất ngờ nhận các cuộc gọi dời lịch rồi đến hủy show.

"Những người làm nghệ thuật, nhất là người mẫu như tôi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, trong khi người khác chỉ cần một chiếc máy tính tại nhà thì mọi thứ vẫn ổn. Ban đầu, nỗi sợ về công việc lấn át tôi nhiều. Tôi lo chuyện tiền nong, không biết bao giờ mới được đi làm lại, rồi nỗi lo này dẫn tới nỗi lo khác...", cô nói.

Vào thời điểm đó, Trà My chỉ quẩn quanh ở nhà để không tốn nhiều chi phí sinh hoạt. Cô dần nghĩ tích cực hơn và bắt đầu làm việc với các bạn mới, hầu như là bạn trẻ, thế hệ gen Z. Điều đó khiến Trà My như được tiếp thêm năng lượng.

Dẫu vậy, người mẫu cao 1,8 m vẫn tiếc nuối vì không được ra nước ngoài diễn đều đặn như trước.

Trong một vlog đăng trên mạng xã hội, siêu mẫu Xuân Lan tiết lộ cát-xê cho người mẫu mới vào nghề là từ 800.000 đến 1,2 triệu đồng/show. Những người mẫu thâm niên dao động trong khoảng 2 triệu đến 5 triệu đồng/show. Còn ngôi sao hạng A, siêu mẫu, vedette có quyền thỏa thuận cát-xê 800 USD đến 1.200 USD (hơn 18 triệu đến gần 28 triệu đồng) cho một show.

Việc Trà My và nhiều người mẫu không có nhiều show để diễn đã ảnh hưởng lớn đến kinh tế của họ.

"Tôi chỉ diễn 5-7 show, chủ yếu là chụp ảnh"

Trở về từ Phú Quốc sau show Fashion Voyage, người mẫu Trang Phạm cho biết cô và các bạn người mẫu đã có tinh thần rất sảng khoái vì được sải bước trên sàn catwalk sau thời gian dài "ngứa chân".

Tuy nhiên, người mẫu 8X cho rằng dù tình hình dịch bệnh đã bớt nguy hiểm hơn, vẫn không có quá nhiều show cho người mẫu. Cô chỉ nhận được 5-7 show.

Theo Trang Phạm, việc người mẫu có nhiều hoặc ít show còn phụ thuộc vào thái độ làm nghề, sự cống hiến của họ. Với những cái tên đều đặn đi diễn, tập luyện chăm chỉ để có ngoại hình đẹp và rèn luyện kỹ năng (trong lúc giãn cách xã hội vẫn không bỏ bê cơ thể), thì sẽ được các nhà thiết kế ưa chuộng.

Ngoài diễn catwalk, Trang Phạm kiếm thu nhập chính nhờ việc làm mẫu chụp ảnh trong mùa dịch. Cô cho rằng nguồn thu không quá nhiều nhưng đủ để trang trải cuộc sống.

"Tôi hoạch định nhiều chiến lược cho riêng mình. Tôi đã kết hợp với nhiều bên để mở lớp đào tạo người mẫu nhí. Tôi dạy các bé về kỹ năng trình diễn, biểu cảm, dáng đứng sao cho chuẩn. Trong tương lai, tôi hướng đến con đường đào tạo", cô chia sẻ.

Trang Phạm (trái) và Kim Nhung kiếm thu nhập từ công việc khác trong mùa dịch. Ảnh: Trang Phạm/Kim Nhung.

Kim Nhung, một cái tên thuần mẫu được đánh giá có kỹ năng tốt. Cô cao 1,78 m, nặng 50 kg và có gương mặt đậm chất Á Đông. Trước và sau đại dịch Covid-19 bùng phát, Kim Nhung vẫn được các nhà thiết kế nhớ đến khi tổ chức show.

Cô kể với Zing: "Dịch bệnh khiến tôi và nhiều bạn người mẫu chật vật với cuộc sống. Tuy nhiên, người ta vẫn hay nói 'trong cái khó ló cái khôn', nhờ khó khăn mà tôi phát hiện bản thân làm được nhiều việc khác để kiếm thêm thu nhập".

"Làm người mẫu đã nhiều năm, tôi luôn định hướng người mẫu là công việc, là đam mê, việc cần phát triển thêm nghề tay trái để phát triển cuộc sống là vô cùng cần thiết. Đó là lý do giúp tôi thuận lợi vượt qua giai đoạn này", cô nói thêm.

Nhìn theo hướng tích cực trong lúc không có show, Kim Nhung cho rằng người mẫu sẽ có nhiều thời gian chăm sóc bản thân, tham gia các khóa học, khóa đào tạo để trau dồi và nâng cao kỹ năng. Đó là cách tôn trọng nghề nghiệp và thúc đẩy bản thân phát triển.

"Cuộc sống của tôi vẫn ổn"

Sau danh hiệu Người đẹp biển và top 10 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, Lê Hoàng Phương đi diễn thời trang đều đặn hơn. Chia sẻ với Zing, người đẹp quê Khánh Hòa nói cuộc sống cô ổn dù đang có dịch bệnh.

"Tôi kiếm tiền từ việc khác chứ không chỉ làm người mẫu. Hiện tại, tôi làm tư vấn và thiết kế lên bản vẽ cho khách hàng ở công ty tại quận 1. TP.HCM", cô nói.

Nguyễn Thị Hương Ly - quán quân Vietnam's Next Top Model 2015 - cũng tìm cách vượt qua mùa dịch. Cô tự hào nói rằng 2020 thậm chí còn là năm đáng nhớ với bản thân. Dù không được diễn nhiều, kinh tế của Hương Ly vẫn tốt nhờ tham gia các hoạt động giải trí khác.

"Tôi là người mẫu giải trí, nên khác các bạn người mẫu khác, tôi còn đóng quảng cáo, tham gia game show. Không biết đồng nghiệp thế nào chứ năm qua tôi không quá chật vật", Hương Ly nói.

Ngoài diễn thời trang, Hương Ly còn đóng quảng cáo, tham gia show truyền hình thực tế. Ảnh: Hương Ly.

Tại Fashion Voyage hồi tuần trước, Hương Ly trúng show của Võ Công Khanh, Adrian Anh Tuấn, Lê Thanh Hòa. Cô mô tả được diễn trở lại thật sự rất vui.

"Tôi đam mê, yêu nghề, muốn cháy hết mình với nghề nên trong hoàn cảnh nào cũng tìm cách để tiến lên. Còn sống được ngày nào với sàn diễn thì vẫn sống".

Sau 6 năm làm người mẫu, Hương Ly đã tích góp được số tiền để cùng gia đình mua căn hộ ở TP.HCM. Cô cho biết hài lòng với cuộc sống hiện tại và sẽ không ngừng nỗ lực để phát triển bản thân.