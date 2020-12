Chuyện gì đang xảy ra với Chelsea?

Việc thắng lớn hồi đầu mùa trước khi sa sút không phải là kịch bản lạ với Chelsea. Chính Frank Lampard từng trải nghiệm điều này lúc còn thi đấu.

Bình luận

Mùa giải 2010/11 đánh dấu sức mạnh áp đảo của Chelsea trong giai đoạn đầu Premier League. "The Blues" dưới tay HLV Carlo Ancelotti toàn thắng 5 vòng đầu, ghi 21 bàn vào lưới đối thủ và để lọt lưới một lần, trong đó có những chiến thắng hủy diệt như 6-0 trước West Brom, Wigan và 4-0 trước Bolton.

Lampard, Drogba, Anelka, Malouda là những nhân tố chơi nổi bật của đội chủ sân Stamford Bridge. Khởi đầu áp đảo cùng lối đã vũ bão được hình thành từ mùa trước 2009/10 giúp Chelsea của Ancelotti nghiễm nhiên đóng vai ứng cử viên số một cho ngôi vô địch.

Song khi mùa giải 2010/11 kết thúc, Ancelotti đã bị sa thải.

Chelsea của Lampard thua 3 trong 4 trận gần nhất tại Premier League. Ảnh: Reuters.

Sự trùng hợp sau một thập niên

Chelsea của Ancelotti sau 5 trận thắng toàn diện hồi đầu mùa đã thua ở vòng 6 trước Man City. Tuy sau đó thắng 3 trong 4 trận kế tiếp, "The Blues" bắt đầu chuỗi trận sa sút khi mùa đông tràn xuống xứ sở sương mù.

Vòng 14 là thời điểm cuối cùng Chelsea còn đứng trên ngôi đầu bảng tại Premier League năm đó. Họ thua Birmingham 0-2, bị đẩy khỏi ngôi đầu trước khi gặp hàng loạt vấn đề về nhân sự trong nửa sau mùa giải với đỉnh điểm là thương vụ chiêu mộ Fernando Torres từ Liverpool.

Đúng 10 năm sau, Chelsea đang có lộ trình với những điểm tương đồng nhất định tại Premier League. Họ bắt đầu mùa giải bằng một chiến thắng. Phong độ sau đó, xét trong những tiêu chuẩn dị thường của mùa năm 2020 và mục tiêu của Chelsea, cũng là ổn định. Từng có thời điểm Chelsea tiến sát ngôi đầu và được coi là ứng viên cho ngôi vô địch.

Hình ảnh này không diễn ra nhiều ở sân Stamford Bridge. Ảnh: Getty.

Tuy nhiên, giống như ông 10 năm trước, Chelsea bắt đầu chệch hướng khi mùa đông tới. "The Blues" thua 3 trong 4 trận gần nhất và giờ tụt xuống đứng thứ 8 trên bảng xếp hạng, chỉ hơn khởi đầu tệ hại nhất lịch sử có 4 điểm.

10 năm trước, sự sa sút thể lực và chấn thương của những trụ cột bắt đầu luống tuổi như Drogba, Anelka, Terry hay chính Lampard là một trong những lý do khiến Chelsea sa sút khi mùa giải bước vào giai đoạn khắc nghiệt.

Một trong những trận thua đáng nhớ năm đó của "The Blues" là thất bại 0-3 ngay trên sân nhà trước Sunderland. Nedum Onuoha, một trung vệ khi đó, mở tỷ số cho đội khách bằng pha đi bóng qua mặt cặp trung vệ vá víu Branisla Ivanovic - Paulo Ferreira mà không gặp bất kỳ sự truy cản nào. Hình ảnh đuối sức ấy sau cùng đeo bám Chelsea trong cả mùa, biểu tượng của chu kỳ thành công đã đi đến hồi kết.

10 năm sau, Chelsea không còn những ông lão như thời Lampard là cầu thủ. Đội hình "The Blues" có hàng loạt cái tên trẻ khỏe, và trong giai đoạn sung sức như Timo Werner, Kai Havertz, Recee James hay Hakim Ziyech... Song chấn thương vẫn không buông tha "The Blues".

Việc nhạc trưởng Ziyech vắng mặt vì chấn thương cơ đánh dấu giai đoạn Chelsea sa sút rõ rệt. Cả 4 trận thua Chelsea phải nhận tại Premier League mùa này đều tới khi Ziyech không thi đấu. Ngược lại, chuỗi trận Chelsea thi đấu thăng hoa nhất cũng là khi cầu thủ người Morocco có mặt.

Cường độ thi đấu liên tục là một trong những lý do ảnh hưởng tới nền tảng thể lực của Ziyech, người vừa chỉ bình phục chấn thương cách đây không lâu, và thực tế cũng không phải mẫu cầu thủ có nền tảng thể chất vượt trội.

Ngoài Ziyech, vấn đề của Chelsea lúc này còn nằm ở nhóm tân binh đắt giá Timo Werner, Kai Havertz. Cả hai đều thi đấu thất vọng đến lúc này. Werner liên tục bỏ lỡ các cơ hội trong những vòng đấu gần đây, trong khi Havertz chỉ là cái bóng mờ so với chính mình tại Bayer Leverkusen.

Việc chuyển tới môi trường mới và ngay lập tức phải thi đấu với cường độ cao, cùng mục tiêu lớn khiến 2 nhân tố này dần bị ngộp thở. Không ít hơn 2 lần, Timo Werner thừa nhận bản thân đã nghĩ Premier League "khác rất nhiều" so với Bundesliga, nhưng không nghĩ lại khó nhằn đến vậy.

Kai Havertz dường như đang trở thành bản sao thất bại của Torres tại Chelsea khi đều đắt đỏ nhưng thi đấu thiệu hiệu quả và tỏ ra bị áp lực bởi mức giá khổng lồ.

Giải đấu cũ của Werner và Havertz, Bundesliga, nổi tiếng với kỳ nghỉ Đông kéo dài. Trong khi Premier League có thói quen thi đấu không ngừng nghỉ. Bất kỳ tân binh nào mới tới Anh đều phải vật lộn với lịch thi đấu khắc nghiệt này. Werner hay Havertz đang đi vào chính vết xe đổ đó.

Vai trò của Lampard ở đâu?

Trong bộ phim tài liệu "All or Nothing" về Tottenham, Christian Eriksen khi thấy Lampard trên các bản tin bóng đá đã hỏi nhà cầm quân người Bồ Đào Nha như sau: "Anh ta có tốt không?".

"Frank ư? Có", Mourinho gật đầu. "Một cầu thủ cực kỳ chuyên nghiệp. Có thể là số một mà tôi từng chứng kiến".

Mourinho từng huấn luyện Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos hay Zlatan Ibrahimovic, những cầu thủ tới ngày nay vẫn duy trì phong độ và tầm ảnh hưởng lớn tới đội bóng của họ. Song nhà cầm quân người Bồ Đào Nha vẫn đánh giá cực cao Lampard. Chừng đó đủ để thấy HLV trưởng của Chelsea nỗ lực để luôn làm tốt công việc của mình như thế nào.

Không chỉ chuyên nghiệp tuyệt đối, Lampard còn sở hữu IQ 150, cao gần bằng Albert Einstein. Thông minh, chuyên nghiệp và thấu hiểu giá trị của Chelsea, việc Lampard đang gặp khó lúc này trực tiếp xác nhận sự khắc nghiệt của bóng đá đỉnh cao nói chung và tại Chelsea nói riêng.

Hơn 200 triệu bảng đã được Chelsea bỏ ra trong kỳ chuyển nhượng mùa hè, nhiều nhất tại châu Âu và là cú sốc thực sự trong tình trạng kinh tế bị kiệt quệ bởi đại dịch. Song Chelsea của Lampard tới giờ không thắng nổi bất kỳ CLB đồng cân đồng lạng nào tại Premier League. Họ thua Liverpool, Everton, Arsenal, Wolverhampton và hòa MU, Tottenham.

Vai trò của Lampard ở đâu rõ ràng là câu hỏi lớn. Nhà cầm quân người Anh có đủ điều kiện để thành công, từ tiền bạc, sự ủng hộ của BLĐ, CĐV, nhưng vẫn chưa tạo ra được bước đột phá hẳn lên so với mùa giải trước.

Chelsea đứng thứ 8, nhưng chỉ kém đội nhì bảng 4 điểm. Xét trong tiêu chuẩn quái dị của mùa giải này, đây không phải con số lớn và không thể san lấp.

Chelsea có thể vẫn đang tiến bộ theo những tiêu chuẩn của riêng họ, nhưng việc đảm bảo khoản chi hơn 130 triệu bảng cho Werner và Havertz phát huy tác dụng là điều quan trọng để chiếm lấy niềm tin đang dần bị sứt mẻ từ các CĐV.

Ancelotti của mùa giải 2010/11 từng chết chìm vì không thể bảo vệ và phát huy tài năng của tân binh Fernando Torres. Lampard cần đảm bảo mình không đi vào vết xe đổ đấy. Sau 10 năm, ông chủ của Chelsea vẫn là Roman Abramovich.