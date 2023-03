Chuyện gì đang xảy ra với các người mẫu ngoại cỡ

Người mẫu ngoại cỡ vắng mặt ở các show diễn lớn. Điều này khiến nhiều người phải đặt câu hỏi liệu thông điệp về sự tích cực của cơ thể có thực sự tồn tại trong một thập kỷ qua.

Khoảng thời gian trước khi Tuần lễ thời trang New York 2023 diễn ra, Georgina Burke có vẻ thờ ơ hơn so với mọi năm, theo The Business of Fashion.

Burke, người đã ký hợp đồng với IMG Models và là người mẫu ngoại cỡ có hơn 13 năm kinh nghiệm, cho biết các thương hiệu lớn đang có xu hướng chỉ dành một số ít vị trí cho những người mẫu như cô, và năm nay, những cơ hội đó thậm chí còn ít hơn bình thường.

"Họ chỉ có 1-2 vị trí cho các cô gái ngoại cỡ. Chúng tôi cũng thường không thể mua quần áo từ các thương hiệu này", Burke, người đã tham gia buổi trình diễn Veronica Beard hồi tháng 2 cùng với hai người mẫu cỡ trung và ngoại cỡ khác, nói thêm.

Khoảng 5 năm trước, những người mẫu ngoại cỡ, thường được định nghĩa là cỡ 14 trở lên, khá phổ biến. Nhưng bây giờ, họ gần như vắng mặt trong các show diễn lớn của những nhà mốt xa xỉ.

"Tôi e rằng tuần lễ thời trang này có thể là sự kiện kém đa dạng nhất", Nadia Boujarwah, đồng sáng lập kiêm Giám đốc điều hành của nhà bán lẻ quần áo cỡ lớn Dia&Co, cho biết.

Mất hút trong các tuần lễ thời trang

Trong một phân tích về 9.137 người mẫu trong 219 buổi trình diễn ở New York, London, Milan và Paris trong các tuần lễ thời trang gần đây, chỉ có 17 thương hiệu bao gồm ít nhất một người mẫu ngoại cỡ.

Điều đó có nghĩa là 95,6% thiết kế được trình diễn bởi các người mẫu có kích cỡ 0-4. Và chỉ 3,8% được mặc bởi những người mẫu cỡ trung (cỡ 6-12).

Có rất nhiều giả thuyết được đặt ra để giải thích cho sự biến mất của nhóm người mẫu ngoại cỡ trên các sàn diễn lớn.

Một số người coi đó là biểu hiện của trục văn hóa rộng lớn hơn, nơi những người nổi tiếng khoe khoang về cơ thể gầy gò và sự phổ biến đột ngột của các loại thuốc giảm cân. Tất cả có thể khiến công chúng cảm thấy như thông điệp về sự tích cực của cơ thể trong hơn một thập kỷ qua chưa từng xuất hiện.

Những người khác chỉ ra các nguyên nhân cụ thể hơn của ngành, bao gồm việc tăng tuyển mẫu cỡ trung bình (cỡ 8-10) có thể phải đánh đổi bằng các vị trí từng được dành riêng cho mẫu ngoại cỡ.

Sự xuất hiện của người mẫu ngoại cỡ trên sàn catwalk từng thúc đẩy các thông điệp về hình thể đa dạng, tích cực. Ảnh: Allure.

Các sàn diễn trong tuần lễ thời trang ảnh hưởng đến chiến dịch quảng cáo, thảm đỏ và chiến lược bán lẻ. Khi người mẫu ngoại cỡ mất hút trong tuần lễ thời trang, nó không chỉ ảnh hưởng đến thời trang cao cấp, mà còn thay đổi cả lĩnh vực ít sang trọng hơn, bao gồm những món đồ chúng ta diện hàng ngày.

Đường băng đại diện cho tầm nhìn của một nhà thiết kế nói chung, một cơ hội để kể chuyện với nhiều nhân vật chính.

Số lượng người mẫu ngoại cỡ ngày càng tăng trong 5 năm qua từng làm dấy lên hy vọng rằng sự đa dạng về cơ thể không chỉ là mốt mới trong ngành.

Nhưng, theo Gary Dakin, đối tác của JAG Models, thành quả khó khăn xây dựng trong nhiều năm có thể bị đạp đổ chỉ sau một mùa gây thất vọng.

"Mùa này chứng tỏ thời trang có tính chu kỳ như thế nào. Mọi thứ bắt đầu đảo ngược và thật đáng lo ngại khi nghĩ về tác động của nó đối với những người tiêu dùng bình thường".

Khởi đầu của "con dốc trơn trượt"

Số lượng người mẫu ngoại cỡ ở Tuần lễ thời trang New York đã tăng đều đặn trong 5 năm qua, từ chỉ 4 người trong mùa Thu/Đông 2016 lên 51 người vào tháng 2 năm ngoái, theo The Fashion Spot.

Điều đó phản ánh sự gia tăng của phong trào tích cực hóa cơ thể, gây áp lực buộc các nhà thiết kế xa xỉ phải cung cấp quần áo với nhiều kích cỡ hơn. Đưa người mẫu ngoại cỡ lên sàn catwalk đã là tuyên bố, và sau đó trở thành xu hướng thực sự.

Một số người tin rằng nó thậm chí có thể là một điều bình thường mới (ít nhất là ở New York; các nhà thiết kế ở Milan và Paris chưa bao giờ hoàn toàn chấp nhận khái niệm này).

Một số thương hiệu, bao gồm Christian Siriano và Chromat, đã xây dựng tên tuổi của họ một phần xung quanh những bộ quần áo có đủ hình dáng và kích cỡ.

Người mẫu ngoại cỡ vắng mặt trong các tuần lễ thời trang. Ảnh: OSIO.

Tuy nhiên, các xu hướng văn hóa gần đây đã chuyển cuộc trò chuyện thời trang về kích thước sang một hướng khác.

Niềm đam mê không ngừng với tất cả mọi thứ thuộc Y2K (thời trang những năm 2000) như quần jeans cạp thấp, ôm sát được thiết kế để tôn dáng đã đưa mốt siêu gầy trở lại.

Boujarwah nói rằng sự phổ biến của thuốc trị tiểu đường theo toa với tác dụng phụ là giảm cân đang nhanh chóng khơi lại các cuộc trò chuyện thiên về cân nặng.

Candice Huffine, người mẫu từng trình diễn cho Prabal Gurung, Christian Siriano và Sophie Theallet, đã đặt câu hỏi tại sao các nhà thiết kế trước đây từng sử dụng những người mẫu ngoại cỡ trong các buổi trình diễn, nhưng "đã hoàn toàn loại bỏ họ khỏi chương trình năm nay".

Huffine nói rằng bản tóm tắt buổi trình diễn được đưa lên ​​Internet khiến cô thất vọng.

"Ngành công nghiệp này mang lại sức mạnh to lớn để dẫn đầu mọi thứ chúng ta thấy. Tôi thấy thật đáng báo động khi tiếp tục nhắm mắt làm ngơ trước những tác động mà việc loại bỏ sự đa dạng cơ thể đối với phụ nữ nói chung", Huffine cho biết.

Trong bài đăng trên Twitter, nhà phê bình thời trang Vanessa Friedman của The New York Times đã viết rằng bà "cảm thấy bối rối khi nhìn thân hình quá gầy gò của một số người mẫu trong buổi trình diễn của Jason Wu".

"Ông Wu là một trong số ít các nhà thiết kế thời trang cung cấp các sản phẩm cho người ngoại cỡ. Thế nhưng, trong bối cảnh tính đa dạng về kích thước vẫn chỉ được nói suông hơn là thực tế, nhiều người mẫu trong buổi diễn này rất gầy và không có người mẫu mid-size hoặc plus-size nào ở đây cả", Friedman viết.

Boujarwah lo sợ sự biến mất của người mẫu ngoại cỡ trên sàn diễn sẽ dẫn đến sự thay đổi tương tự trong lĩnh vực bán lẻ.

"Đây là khởi đầu của con dốc trơn trượt, một quá trình trượt dài dẫn đến hậu quả tai hại. Nếu những người mẫu ngoại cỡ không được trình diễn, người tiêu dùng sẽ không mua được những loại trang phục có đủ size", cô giải thích.