Chuyện gì đang xảy ra với Binz?

Obito và Shanhao nối gót Sol7 thất bại ở vòng Bứt phá. Binz đã mất những quân bài mạnh nhất để tranh chức vô địch Rap Việt mùa hai.

Sol7 đã gục ngã trong cuộc đấu với 2 rapper gạo cội là B-Wine và Pjpo, cùng với Xám. Obito thất bại khi rơi vào bảng tử thần gồm các rapper nhận 4 chọn là T.C, Blacka và Coldzy. Trong khi đó, Shanhao - rapper nhận nón vàng từ Binz ở vòng Đối đầu - không để lại dấu ấn gì khi đụng độ Vsoul, J Jade và Freaky.

Về khách quan, ba rapper của Binz thua vì đối phương quá mạnh. Nhưng ở góc độ khác, cách Sol7, Obito và Shanhao thể hiện đều mức kỳ vọng - đặc biệt là màn "lột xác" lỗi của Sol7.

Sau những cú vấp ngã liên tiếp, Binz lại bị đặt dấu hỏi về năng lực huấn luyện ở Rap Việt.

Sol7 và Obito không đáp ứng được kỳ vọng ở vòng Bứt phá. Ảnh: RV.

Toan tính của Binz

Sol7, Obito và Shanhao ở vòng Bứt phá có một điểm chung, đó là 3 rapper đều làm màu nhạc đậm chất Binz. Nam HLV muốn 3 thí sinh rap trên bản phối thời thượng. Bản rap của Sol7, Obito và Shanhao có nét gì đó ăn chơi và ngông theo đúng tinh thần truyền đạt của Binz.

Sol7 đã thua một cách "tâm phục khẩu phục" khi hóa thành bản sao của Binz. Anh khoác lên mình bộ lông màu hồng, thể hiện bản rap Nhập gia tùy tục mang màu sắc hoàn toàn khác so với sở trường của Sol7.

Bài thi Vẫn là trai tốt của Obito không đến nỗi tệ. Tuy nhiên, rapper từ tổ đội OTD lặp lại công thức dùng auto tune để làm melodic rap tương tự vòng Đối đầu, do đó không còn yếu tố bất ngờ. Sol7 và Obito là những rapper có thể rap tốt và chơi melodic giỏi. Do đó, cả hai được kỳ vọng phải tạo ra thứ gì đó, thay vì chỉ là bản rap không có chiều sâu.

Shanhao thể hiện bản rap Shanvillahao trên nền nhạc House. Binz đã "bắn vào chân" Shanhao khi giao cho thí sinh bản phối quá khó. Shanvillahao là thứ âm nhạc club banger, đúng chất "chơi", nhưng sân khấu Rap Việt không dành cho những thể loại theo kiểu dễ vào tai, nhưng cũng nhanh chóng trôi đi như vậy.

Binz ở vòng Bứt phá đã đi vào vết xe đổ của chính mình từ Rap Việt mùa một.

Không chỉ Shanhao, Sol7 được giao bản phối quá khó. Binz phấn khích nói: "Rất thích beat lần này của Sol7, nó thật sự đi rất xa so với những gì đang xảy ra ở âm nhạc Việt Nam". Nhưng sau cùng, chính con beat kìm hãm Sol7, như ví von từ một ý kiến của khán giả: "Con beat khiến Sol7 đi rất xa".

Trong rap, khán giả hay dùng từ "nuốt beat". "Nuốt beat" ở đây là nói về việc rapper đã kiểm soát rất tốt bản phối bằng flow (nhịp rap) và delivery (cách truyền tải cảm xúc vào rap). Trong khi đó, Sol7 và Shanhao không làm được điều đó, thậm chí số đông khán giả nhận định 2 rapper đã bị beat "nuốt".

Ở Rap Việt mùa một, Hành Or từng bại trận cũng chính vì beat. Ý tưởng của Binz là giao cho Hành Or beat khó, qua đó thúc đẩy thí sinh tạo ra bản rap thật sự bứt phá. Nhưng thực tế, Hành Or trầy trật để viết lyrics vì nhịp beat quá khó, dẫn tới kết cục đáng quên.

Cách truyền đạt, dàn dựng bố cục bài thi của Binz gặp vấn đề từ mùa đầu tiên. Sau phần trình diễn của Sol7, Obito và Shanhao, kịch bản đó lặp lại. Nhập gia tùy tục, Vẫn là trai tốt và Shanvillahao bứt phá ở chỗ 3 rapper chấp nhận làm màu nhạc mới. Còn tính chuyên môn, chiều sâu và giá trị đọng lại không đáng kể.

Hãy so sánh với bài thi của ba rapper thắng cuộc là B-Wine, Blacka và Vsoul. B-Wine dưới bàn tay Rhymastic dàn dựng bản rap như một vở nhạc kịch. Bản rap Tin hot nhất khởi đầu chậm rãi, dần dần đẩy cao trào và đi đến cái kết bùng nổ. Bản rap Tâm hồn Việt Nam của Blacka đan xen tinh tế giữa các verse chậm - nhanh, được đầu tư công phu về trình diễn sân khấu.

Bản rap Tầng tầng lớp love của Vsoul cũng được đầu tư vũ đạo sân khấu khá ấn tượng. Vsoul phát huy thế mạnh ở melodic rap, nhưng đầu tư kỹ lưỡng cho phần lyrics. Rapper của đội Rhymastic truyền đạt vào đó câu chuyện rành mạch, có thông điệp, qua đó biến Tầng tầng lớp love là bản rap dễ nghe nhưng có giá trị.

Cách bứt phá của thí sinh trong đội Binz đang có vấn đề. Cụ thể là Sol7 hay Shanhao đã tự làm khó mình để chạy theo một giá trị mới. Trong khi đó, nhìn B-Wine, Blacka và Vsoul để thấy việc đầu tiên nhóm rapper này làm là phát huy nội lực, rồi bứt phá bằng cách dàn dựng bản rap "chất" đúng nghĩa để đi thi, thay vì chỉ là sản phẩm âm nhạc thông thường.

Tầm nhìn của Wowy và Rhymastic đang được thể hiện rõ. Ảnh: RV.

Dấu ấn Wowy và Rhymastic

Sau ba bảng đấu ở vòng Bứt phá, Rhymastic tạm chiếm ưu thế. Wowy hoàn thành sứ mệnh đưa Blacka vào vòng trong. Rhymastic và Wowy đang lấn lướt Binz, Karik, bởi thí sinh của họ đều hoàn thành tốt. T.C của Rhymastic đã hoàn thành ấn tượng bài thi Thằng con ngoan. Còn Pjpo và J Jade của Wowy bị loại trong thế ngẩng cao đầu.

Rhymastic cho thấy sự "mát tay" của một rapper gạo cội, kiêm nhà sản xuất âm nhạc trên ghế HLV Rap Việt. Anh hiểu từng thí sinh trong đội mạnh ở đâu và cần điều gì. Ví dụ ở B-Wine, Rhymastic cho phép thí sinh phát huy triệt để thế mạnh story telling (rap kể chuyện). Anh chọn cho B-Wine con beat nhịp lơi, rất phù hợp cho lối story telling.

Với T.C, Rhymastic bố trí cho rapper này thể hiện bản rap để phát huy triệt để thế mạnh về năng lượng. Chi tiết T.C cầm điện thoại, nói chuyện với bà qua những câu rap, từ góp ý của Rhymastic là đắt giá. Về Vsoul, Rhymastic nhắn nhủ đàn em phải bứt phá về mặt lyrics, nếu có thể hãy tạo ra câu trending đủ sức nặng.

Vsoul mở đầu bản rap Tầng tầng lớp love với 2 câu: "Nhà anh giàu, giàu nhất khu nhà nghèo" và "Nhà anh nghèo, nghèo nhất khu nhà giàu". Cộng động mạng đã sôi sục vì cách Vsoul rút ngắn khoảng cách giữa giàu và nghe trong bản rap.

Wowy không mạnh về khâu sản xuất âm nhạc như Rhymastic. Nhưng "Lão đại" có tư duy sâu sắc và rất mạnh về rap life (rap từ chất liệu cuộc sống). Wowy đã cứu Pjpo ở vòng Đối đầu, sau đó một tay nâng tầm "kiện tướng" của rap miền Tây. Bản rap 00:00 thể hiện sự hào hùng, tận dụng triệt để thế mạnh giọng rap dày, giàu nội lực của Pjpo.

Rapper Khu tao sống sẵn sàng bước lên sân khấu, làm nền cho Blacka tỏa sáng. Bản rap Tâm hồn Việt Nam cũng mang đậm dấu ấn Wowy, bởi Blacka viết ra những câu từ gần gũi và chạm tới cảm xúc. Không cần quá màu mè về kỹ thuật hay chú trọng lyrics, giá trị của Wowy nằm ở chiều sâu và thông điệp.

Pjpo và Blacka đã phát huy tinh thần Wowy ở vòng Bứt phá.

Pjpo, T.C là hai thí sinh xứng đáng nhận nón vàng giải cứu từ giám khảo trong vòng Bứt phá. Trong khi đó, hy vọng cho 3 rapper của Binz đang mong manh. Karik thì mất "ngựa chiến" Coldzy, Xám và Freaky. Trong 3 rapper của Karik, Coldzy có khả năng lớn nhất để được cứu.