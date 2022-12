Chuyện gì đang xảy ra giữa Johnny Depp và Amber Heard?

Johnny Depp tỏ ra chủ quan trước sự trở lại của Amber Heard. Cả hai đang bước vào cuộc chiến pháp lý phức tạp hơn, dự kiến mất vài năm mới ngã ngũ.

Cặp sao Hollywood bước vào cuộc chiến pháp lý mới được dự đoán kéo dài vài năm.

Johnny Depp và Amber Heard tiếp tục tranh luận gay gắt về mặt pháp lý tại tòa phúc thẩm Virginia (Mỹ), tạo tiền đề cho cuộc chiến cấp cao hơn về ranh giới giữa quan điểm và sự phỉ báng, theo Hollywood Reporter.

Cuộc chiến pháp lý mới

Hồi tháng 7, Heard nộp đơn kháng cáo phán quyết cho rằng cô đã phỉ báng chồng cũ bằng cách tự gọi mình là nạn nhân của bạo hành gia đình trong bài xã luận đăng trên Washington Post.

Trong đơn kháng cáo dài 43 trang, diễn viên Aquaman khẳng định những tuyên bố của cô là quan điểm cá nhân, và không mang hàm ý phỉ báng. Nếu bồi thẩm đoàn nói cô bị kiện vì những gì đã viết trong mục op-ed (đoạn văn xuôi trong tờ báo), Heard cảnh báo: "Tuyên bố này chắc chắn sẽ tác động xấu đến các phụ nữ bị lạm dụng muốn lên tiếng tố cáo những người đàn ông quyền lực".

Văn bản của Heard viết thêm: "Chúng tôi tin rằng tòa án đã sai sót dẫn đến phán quyết thiếu công bằng và phù hợp với Tu chính án thứ nhất (quy định trong Hiến pháp Mỹ bảo vệ năm quyền: tự do ngôn luận, tự do tôn giáo, tự do báo chí, tự do hội họp và tự do kiến nghị với chính phủ). Do đó, chúng tôi muốn kháng cáo".

16 lý do được Heard đưa ra với mục đích kháng cáo. Cô và các luật sư đã nêu một số lý do này tại các buổi phỏng vấn trước đó. Nữ diễn viên cho rằng phía Depp cung cấp các bằng chứng không nên xuất hiện trước tòa. Đồng thời, cô cũng bức xúc khi một số bằng chứng hợp lý của mình không được phép sử dụng trong quá trình đối tụng.

Lần nữa, Heard tin rằng tòa án đã sai khi đưa ra mức phạt dựa trên những sự việc xảy ra trước bài viết trên Washington Post.

Johnny Depp và Amber Heard trong phiên tòa phỉ báng hồi tháng 5. Ảnh: People.

Ở phía ngược lại, Depp kháng cáo việc phải trả Heard 2 triệu USD bồi thường thiệt hại, sau khi vợ cũ có động thái tương tự.

Đơn cho biết tài tử Cướp biển vùng Caribbean không phải người trực tiếp bôi nhọ Heard, nên không đáng phải bồi thường 2 triệu USD . Đồng thời, Depp nhận định vợ cũ đã không thể chứng minh quan điểm của Adam Waldman, một trong những luật sư của Depp, có ý gây hại cho cô.

"Amber không cung cấp bằng chứng cho thấy Johnny liên quan trực tiếp đến việc chỉ đạo hoặc đứng sau phát ngôn của Adam Waldman. Hơn nữa, Adam là người lao động độc lập, hành vi cáo buộc ông ấy không thể được quy cho Johnny", Depp nhấn mạnh.

Hai người quyết tâm theo đuổi cuộc chiến đến cùng.

Tuyên bố của Heard và phản ứng của Depp

Theo Hollywood Reporter, để chứng minh bản thân trong sạch, Heard dẫn ra những chia sẻ bị quy vào tội phỉ báng của cô, gồm: "Tôi đã lên tiếng chống bạo lực tình dục và đối mặt với sự phẫn nộ của nền văn hóa", "Sau đó hai năm, tôi đại diện cho nhóm phụ nữ bị bạo hành gia đình, và tôi cảm nhận rõ sự phẫn nộ của nền văn hóa đối với những phụ nữ lên tiếng", "Tôi thuận lợi khi trong thời gian lên tiếng, các tổ chức bảo vệ đàn ông đã bị buộc tội".

Với diễn viên 36 tuổi, những tuyên bố trên không sai sự thật nên không thể bị coi là phỉ báng. "Cả 3 chia sẻ của tôi đều là quan điểm cá nhân được bảo vệ, không mang hàm ý phỉ báng", cô nói.

Jay Ward Brown - luật sư mới của Heard - tiếp lời thân chủ, nhấn mạnh phát biểu của nữ diễn viên có bản chất tương đối và phản ánh quan điểm chủ quan. Brown phân tích thêm: "Không có cơ sở khách quan nào để đánh giá đúng hay sai về việc 'Head cảm thấy' hoặc 'Heard phải đối mặt với sự phẫn nộ của nền văn hóa'".

Và bởi vì các tuyên bố là quan điểm, Heard lần nữa khẳng định không truyền đạt hàm ý phỉ báng. Cô còn nói đoạn op-ed không đề cập tên Depp, mối quan hệ của họ hoặc lệnh cấm năm 2016 đối với nam diễn viên, mà ủng hộ những thay đổi đối với luật pháp và chuẩn mực xã hội liên quan đến bạo lực gia đình và tấn công tình dục.

Johnny Depp tự tin phán quyết có lợi cho anh được giữ nguyên. Ảnh: CNN.

Đáp trả màn phản đòn của Heard, Depp một mực chắc chắn rằng đoạn op-ed ngụ ý anh lạm dụng vợ cũ vì độc giả sẽ hiểu những chi tiết như "Hai năm trước, tôi (Amber Heard) là nhân vật của công chúng đại diện cho lạm dụng gia đình", nhằm gián tiếp nhắc đến anh. Dựa vào điều này, tòa án mới có cơ sở ban hành lệnh cấm đối với anh. Đồng thời, Depp tuyên bố Heard đã “hồi sinh” các cáo buộc lạm dụng bằng cách mô tả phản ứng dữ dội của công chúng mà cô phải đối mặt.

Phát biểu trên CNN ngay sau khi nghe tin Heard nộp đơn kháng cáo, đại diện phía Depp tỏ ra tự tin khi nói: "Bồi thẩm đoàn đã lắng nghe các bằng chứng trong phiên tòa kéo dài 6 tuần và đi đến phán quyết rõ ràng, rằng bản thân bị cáo đã phỉ báng ông Depp trong nhiều trường hợp. Chúng tôi tin phán quyết này sẽ được giữ nguyên".

Đến lúc này, theo Deadline dự đoán, cuộc chiến mới giữa hai ngôi sao có thể mất vài năm hoặc lâu hơn để ngã ngũ. Theo luật bang Virginia, một nhóm thẩm phán sẽ xem xét và quyết định tính giá trị của cả hai bản kháng cáo.

Giới chuyên gia luật nhận định Depp có thể hoàn toàn tự tin, nhưng không nên chủ quan bởi tình hình có thể thay đổi. Thực tế, Heard đang tính toán cho sự trở lại bài bản bằng những chứng cứ, lập luận sắc bén hơn.

Thêm nữa, từ chỗ bị coi là vết nhơ của #MeToo, Amber Heard đang trở lại trong sự ủng hộ nhiệt tình của đồng nghiệp và các tổ chức hoạt động vì quyền phụ nữ.