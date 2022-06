Chuyện gì đã xảy ra với nhà hàng nổi huyền thoại của Hong Kong?

Nhà hàng nổi Jumbo đã trở thành một địa danh nổi tiếng kể từ khi mở cửa vào năm 1976, nhưng những khó khăn tài chính trong nhiều năm qua đã khiến con tàu không thể trụ vững.

Cuối tuần qua, nhà hàng nổi Jumbo, một biểu tượng của Hong Kong, đã được kéo khỏi cảng Aberdeen để chuyển đến một địa điểm mới chưa được tiết lộ ở khu vực Đông Nam Á. Tuy nhiên, con tàu đã mãi mãi không đến được bến đỗ mới, theo South China Morning Post.

Nhà hàng nổi Jumbo bị lật úp trên biển Đông vào ngày 19/6, khi đang đến gần quần đảo Hoàng Sa. Tin tức về việc Jumbo bị chìm đã lan khắp Hong Kong, khiến nhiều người cảm thấy tiếc nuối cho biểu tượng vang danh một thời.

3 nhà hàng nổi Tai Pak (trái), Jumbo (giữa) và Sea Palace (phải) ở Sham Wan. Ảnh: South China Morning Post.

Nhà hàng Jumbo đã tồn tại bao lâu?

Jumbo giống như một cung điện hoàng gia, bắt đầu mở cửa vào năm 1976.

Ông Sin Pui-on, 71 tuổi, người dân Aberdeen và cũng là nhà nghiên cứu lịch sử các nhà hàng nổi, cho biết vào những năm 1950, có nhiều nhất 7 nhà hàng nổi nằm trong khu vực tránh bão ở Aberdeen. Trong đó, 2 nhà hàng lớn nhất là Tai Pak và Yue Lei Tai.

“(Ngư dân ở Aberdeen) đã sửa chữa một số thuyền lớn thành các nhà hàng nổi để những người khác tổ chức đám cưới và tiệc sinh nhật tại đây”, ông Sin kể lại. Chú của ông là chủ nhà hàng Yue Lei Tai.

“Những nhà hàng này dần phát triển thành các nhà hàng nổi quy mô lớn và bắt đầu thu hút nhiều khách du lịch”, ông nói.

Nhà hàng nổi Jumbo bắt đầu được xây dựng vào năm 1970, nhưng một trận hỏa hoạn đã thiêu rụi nó chỉ một năm sau đó, khiến 34 người thiệt mạng và hơn 40 người bị thương.

Sau đó, 2 doanh nhân - Stanley Hà Hồng Sân và Trịnh Dụ Đồng - đã đầu tư 4 triệu USD để xây dựng lại cơ sở này và khai trương vào năm 1976, trở thành nhà hàng nổi lớn nhất thành phố, ông Sin cho biết.

3 nhà hàng nổi - Jumbo, Tai Pak và Sea Palace - đã được di dời đến Sham Wan vào năm 1978 do việc cải tạo khu tránh bão. Sau đó, vào những năm 1980, Jumbo đã sáp nhập 2 cơ sở còn lại.

Những người nổi tiếng nào đã ghé thăm Jumbo?

Nằm giữa những chiếc thuyền đánh cá nhỏ và du thuyền sang trọng, nhà hàng nổi Jumbo dài 76 m, cao 3 tầng với tổng diện tích 45.000 m2, có thể chứa tới 2.300 thực khách.

Vào thời kỳ hoàng kim, địa điểm này đã thu hút rất nhiều du khách từ khắp nơi trên thế giới, bao gồm cả Nữ hoàng Elizabeth II và các ngôi sao điện ảnh như Tom Cruise và Châu Nhuận Phát.

Jumbo cũng xuất hiện trong các bộ phim như The Man With the Golden Gun (1974), Contagion (2011), The Protector (1985), The God of Cookery (1996) và Infernal Affairs II (2003).

Ngoài các bữa tiệc, một trong những điểm thu hút chính của nhà hàng là thiết kế xa hoa giống như một cung điện hoàng gia từ triều đại nhà Minh. Vào năm 1976, một giám đốc của công ty chủ sở hữu nói với tờ Post rằng phần trang trí và thiết bị bên trong nhà hàng trị giá tới 1,2 triệu USD và 2 triệu USD .

Điều gì đã xảy ra với nhà hàng nổi?

Công ty chủ sở hữu Aberdeen Restaurant Enterprises ngày 20/6 tiết lộ địa điểm du lịch 46 năm tuổi này đã gặp phải thời tiết bất lợi khi đến gần quần đảo Hoàng Sa, sau khi rời cảng Aberdeen vào ngày 14/6.

Không có thuyền viên nào bị thương trong vụ việc, song công ty cho biết thêm: “Độ sâu của nước tại hiện trường là hơn 1.000 m, gây khó khăn cho việc triển khai công tác trục vớt”.

Aberdeen cho biết họ "rất đau buồn" vì sự cố này và đang yêu cầu thêm thông tin từ công ty vận chuyển.

Trong khi đó, người phát ngôn của Aberdeen nói với tờ Post rằng ông không có thông tin về thiệt hại tài chính hay liệu hoạt động trục vớt có tiếp tục hay không. Ông cũng từ chối tiết lộ điểm đến chính xác của Jumbo.

Tuy nhiên, cơ quan hàng hải Hong Kong tối 21/6 tiết lộ trước đó, họ đã cho phép con tàu chuyển đến Campuchia, sau khi chủ sở hữu chỉ định nhân viên kiểm tra và đảm bảo con tàu đáp ứng được hành trình.

Tại sao Jumbo bị di dời?

Nhà hàng đã phải tạm ngừng hoạt động vào năm 2020 do lỗ lũy kế tới 12,7 triệu USD , dưới ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và tình hình bất ổn xã hội vào năm 2019.

Vào cuối tháng 5, công ty chủ sở hữu thông báo rằng Jumbo sẽ rời khỏi Hong Kong để sửa chữa do thiếu kinh phí bảo trì, đồng thời nói thêm rằng họ sẽ chờ một nhà điều hành mới tiếp quản.

Công ty cũng chia sẻ việc kiểm tra, sửa chữa và bảo trì Jumbo đã tiêu tốn hàng triệu USD hàng năm, và gọi đó là “gánh nặng tài chính nặng nề” trong môi trường kinh tế hiện nay.

Ocean Park ban đầu có kế hoạch tiếp quản Jumbo, nhưng công viên giải trí này không tìm được bên thứ ba phù hợp để vận hành nhà hàng. Trong khi đó, giới chức Hong Kong cho biết chính phủ sẽ không trợ cấp cho cơ sở này, đồng thời nói thêm rằng họ không thể làm gì nếu cả hai bên không đạt được thỏa thuận.

Sau thông báo di dời nhà hàng, nhiều người Hong Kong đã bày tỏ sự tiếc nuối, kêu gọi chính phủ cứu nhà hàng. Các nhà lập pháp cũng kêu gọi chính phủ hỗ trợ duy trì sự tồn tại của Jumbo. Tuy nhiên, nhà hàng nổi lừng danh một thời cuối cùng đã rời xa Hong Kong vĩnh viễn.