Chuyện ghi lại ở 2 xã xảy ra vụ giết người, phá rối ANTT tại Đắk Lắk

Để người dân yên tâm lao động, sinh hoạt sau khi xảy ra vụ 2 trụ sở UBND xã bị tấn công, những ngày qua, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Công an ngày đêm bám địa bàn.

Bám cơ sở, đảm bảo cuộc sống bình yên cho nhân dân

Trưa 17/6, có mặt tại chốt ngõ ra vào nối liền giữa thôn 9, xã Ea Bhốk và xã Ea Ning, huyện Cư Kuin, 4 cán bộ, chiến sĩ Công an xã Ea Bhốk đang túc trực để kiểm soát địa bàn.

Theo Đại úy Nguyễn Đức Nghĩa, Phó trưởng Công an xã Ea Bhốk, từ rạng sáng 11/6, ngay sau khi xảy ra vụ việc nhóm đối tượng dùng vũ khí tấn công trụ sở UBND 2 xã Ea Tiêu và Ea Ktur, thực hiện mệnh lệnh của Giám đốc Công an tỉnh, Trưởng Công an huyện, Công an xã Ea Bhốk đã huy động toàn lực lượng tham gia đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho người dân.

Lực lượng Công an xã Ea Bhốk kiểm soát người ra vào địa bàn xã nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân.

“Ngoài việc thành lập các chốt nơi cửa ngõ ra vào địa bàn xã để kiểm tra, kiểm soát, Công an xã còn phối hợp với lực lượng dân quân, xã đội, chia thành nhiều tổ tuần tra 24/24 trên các tuyến đường. Nhờ đó, đến thời điểm này, tình hình an ninh trật tự, an toàn cho người dân trên địa bàn xã đã được đảm bảo”, Đại úy Nghĩa nói.

Cũng theo Đại úy Nghĩa, không chỉ tổ chức chốt chặn, tuần tra mà ngay sau thời điểm xảy ra vụ việc, Công an xã còn nhận được thông tin những đối tượng gây ra vụ tấn công có thể lẩn trốn sang địa bàn để tìm đường thoát thân. “Ngay trong đêm và sáng 11/6, một tổ công tác Công an xã đã được thành lập để tiếp nhận tin báo của người dân. Khi có tin báo, tổ công tác này lập tức có mặt tại hiện trường để phối hợp cùng người dân và các lực lượng khác truy bắt. Đến nay, được sự giúp đỡ của người dân, Công an xã Ea Bhốk đã trực tiếp bắt giữ 2 đối tượng, phối hợp cùng các lực lượng khác và người dân bắt giữ 8 đối tượng khác, bàn giao cơ quan chức năng xử lý”, Đại úy Nghĩa thông tin.

Lực lượng Công an xã Ea Tiêu cùng lực lượng dân quân tổ chức tuần tra trên các tuyến đường đảm bảo an toàn cho sinh hoạt của người dân.

Còn tại địa bàn xã Ea Tiêu và Ea Ktur (nơi nhóm đối tượng thực hiện vụ tấn công vào trụ sở UBND xã sáng 11/6), những ngày qua, hàng chục cán bộ, chiến sĩ Công an xã đã phải nén đau thương trước sự hy sinh của đồng đội để tiếp tục công việc đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho người dân trên địa bàn.

Lực lượng Công an xã phối hợp cùng các lực lượng chức năng khác thành lập nhiều tổ công tác, thường xuyên tổ chức tuần tra khép kín từ thôn, buôn đến các tuyến đường liên xã bất kể ngày đêm. Bên cạnh đó, các đồng chí cũng đến tận từng nhà dân, vào tận nương rẫy nơi người dân đang canh tác để tuyên truyền, đảm bảo an toàn cho người dân yên tâm lao động, sinh hoạt.

Nhịp sống sinh hoạt của người dân tại huyện Cư Kuin đã trở lại trạng thái bình thường.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Tuấn Hùng (SN 1967, trú tại thôn 8, xã Ea Ktur) cho biết, ông cũng như bao người dân sinh sống trong vùng đều rất hoang mang, lo lắng bởi nhóm đối tượng gây án, chúng có thể lẩn trốn đâu đó rồi gây nguy hiểm cho người dân. “Tuy nhiên, trong những ngày qua, các lực lượng chức năng cùng với lực lượng Công an xã, dân quân và xã đội đã liên tục tổ chức tuần tra, truy bắt gắt gao kể ngày đêm. Các chú ấy còn thăm hỏi, động viên bà con nên chúng tôi rất yên tâm trở lại nương rẫy, tiếp tục nhịp sống sinh hoạt thường ngày như chưa có chuyện gì xảy ra”, ông Hùng nói.

Nhanh chóng sửa chữa trụ sở UBND xã để phục vụ nhân dân

Sáng 17/6, có mặt tại trụ sở UBND xã Ea Tiêu, mặc dù là ngày nghỉ cuối tuần nhưng chúng tôi chứng kiến hàng chục công nhân, nhân viên UBND xã cùng lực lượng Công an xã đang hối hả quét dọn, tu sửa, chỉnh trang lại trụ sở để sớm đưa vào phục vụ nhân dân.

Ông Nguyễn Kim May, Chủ tịch UBND xã Ea Ktur cho biết, vụ tấn công vào trụ sở UBND xã không chỉ gây thiệt hại về người mà còn làm thiệt hại nhiều tài sản. Cụ thể, nhóm đối tượng đã bắn phá, đốt cháy 1 xe ô tô của Phó Công an xã, đập phá, đốt cháy kho chứa vật dụng của lực lượng dân quân, phá hư hỏng phòng tiếp công dân và trụ sở UBND cùng Công an xã.

Trụ sở tiếp công dân của xã Ea Ktur đang được khẩn trương tu sửa lại để kịp phục vụ nhân dân.

“Để sớm ổn định tình hình, phục vụ nhân dân đến làm thủ tục hành chính cũng như liên hệ công việc, những ngày qua, ngoài lực lượng công nhân, xã cũng đã huy động toàn bộ cán bộ, công chức xã tham gia dọn dẹp, sửa sang lại trụ sở để kịp thời đưa vào phục vụ nhân dân vào đầu tuần tới”, ông May chia sẻ.

Trong khi đó, tại xã Ea Tiêu, ông Y Min Ênuôl, Bí thư Đảng uỷ xã cho biết, xã đang huy động tối đa lực lượng cán bộ, công nhân viên chức trong toàn xã tham gia cùng đội ngũ công nhân tiến hành dọn dẹp, chỉnh trang, sơn sửa lại trụ sở để sớm trở lại hoạt động, phục vụ nhân dân vào đầu tuần tới.