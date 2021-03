Chuyển đổi số tại Cà Mau và Bạc Liêu để phục vụ dân tốt hơn

Chính quyền Bạc Liêu và Cà Mau dùng Zalo để giảm tải quá trình giải quyết thủ tục hành chính, hỗ trợ công tác phòng chống tội phạm, kêu gọi toàn dân giữ gìn trật tự an ninh xã hội.

Công cuộc chuyển đổi số thông qua việc ứng dụng Zalo để giảm tải quá trình giải quyết thủ tục hành chính, đồng thời cung cấp các thông tin bổ ích cho lực lượng và quần chúng nhân dân, từ đó nâng cao hiệu quả dân vận của 2 tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu đạt nhiều thành tích nhất định.

Giảm tải quá trình giải quyết thủ tục hành chính

Từ đầu năm 2019 đến nay, với việc cải tiến thủ tục hành chính và áp dụng công nghệ, tỉnh Cà Mau đạt được những thành tựu nhất định. Trong đề án xây dựng chính quyền điện tử (CQĐT) của tỉnh, Cà Mau hoàn thiện việc sử dụng Zalo để phát triển nhanh dịch vụ công trực tuyến, tự động hóa các quy trình làm việc và cải tiến, hướng tới mô hình chính quyền “vì dân phục vụ”.

Với việc tích hợp dịch vụ hành chính lên trang Zalo “Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Cà Mau”, người dân Cà Mau có thể nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách gửi ảnh chụp hồ sơ theo hướng dẫn. Đến ngày hẹn, người dân chỉ mang giấy tờ gốc đến trung tâm hành chính để đối chiếu và nhận kết quả. Ngoài ra, mô hình này còn hỗ trợ người dân tra cứu tiến độ giải quyết hồ sơ, hỏi đáp trực tuyến với cán bộ và đánh giá mức độ hài lòng về quá trình giải quyết thủ tục hành chính.

Người dùng quét mã QR và nhấn “Quan tâm” để truy cập vào trang Zalo của tỉnh Cà Mau. Ảnh chụp màn hình.

Ông Nguyễn Văn Dũng, ngụ ấp Phú Thạnh, xã Phú Hưng, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau, cho biết: “Việc đi làm hồ sơ bây giờ đỡ tốn thời gian và công sức, nếu chưa biết gởi hồ sơ trực tuyến thì cán bộ sẽ hướng dẫn, làm nhiều sẽ quen. Tôi thường sử dụng Zalo để cập nhật thông tin về các thủ tục hành chính, vừa nhanh vừa đỡ mất công di chuyển”.

Ông Trần Thiện Đức, làm việc tại văn phòng huyện ủy Ngọc Hiển, chia sẻ: “Tại cơ quan, tùy nhiệm vụ công việc sẽ thành lập các nhóm Zalo, trao đổi tương tác với nhau. Khi có thông tin mới chỉ cần nhắn lên nhóm để trao đổi, mọi người đều nắm rõ ý kiến chỉ đạo triển khai thực hiện ngay”.

Tỉnh Cà Mau sử dụng Zalo để giải quyết thủ tục hành chính.

Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận

Trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, huyện Đông Hải là đơn vị tiên phong của ngành công an ứng dụng Zalo cung cấp các thông tin bổ ích cho lực lượng và quần chúng nhân dân.

Thượng tá Hoàng Ngọc Đạo, Phó trưởng công an huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu, cho biết: “Tháng 9/2020, công an huyện Đông Hải giới thiệu trang Zalo Công an huyện Đông Hải. Với tính thiết thực cao, kế hoạch thành lập trang được công an tỉnh Bạc Liêu chấp thuận ngay với chủ đề ‘Kết nối Zalo - Vì bình yên cuộc sống’”.

Công an tỉnh sử dụng trang Zalo “Công an huyện Đông Hải” để thông tin cảnh giác các thủ đoạn của tội phạm, như lừa đảo chuyển tiền qua website giả mạo, lừa đảo, chiếm đoạt tiền qua điện thoại...; đồng thời tuyên truyền pháp luật về việc xét xử vụ án hay các quy định khác. Đây cũng là kênh tiếp nhận thông tin tố giác tội phạm từ người dân, đảm bảo bí mật, an toàn cho người cung cấp theo Luật Tố cáo 2018 và quy định của ngành Công an nhân dân.

Trang Zalo “Công an huyện Đông Hải”. Ảnh chụp màn hình.

Theo Thượng tá Hoàng Ngọc Đạo, hầu hết người dân đều có điện thoại thông minh, nên việc khai thác Zalo để tuyên truyền phòng chống tội phạm diễn ra thuận lợi. Thay vì mời vài chục người tập trung ngồi nghe tuyên truyền, tỉnh có thể dùng Zalo để gửi thông tin cùng lúc đến vài trăm hoặc vài nghìn người.

Sau khoảng thời gian hoạt động, trang Zalo “Công an huyện Đông Hải” mang lại những hiệu ứng tích cực. Ông Nguyễn Công Tạo (người dân tại ấp 1, xã Long Điền Đông A, huyện Đông Hải) đánh giá, trang Zalo gần gũi và tiện lợi trong việc người dân tham gia phòng chống tội phạm.

Thời gian tới, Cà Mau và Bạc Liêu sẽ đưa thêm nhiều tính năng khác lên Zalo để phục vụ người dân trong công tác giải quyết thủ tục hành chính, cũng như cải tiến mô hình Zalo an ninh nhằm hỗ trợ công tác phòng chống tội phạm, kêu gọi toàn dân giữ gìn trật tự an ninh xã hội.