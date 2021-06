‘Chuyện đời bác sĩ 2’ lập kỷ lục người xem ngay tập mở màn

Tập đầu tiên của “Hospital Playlist 2" vừa lên sóng đã có rating cao nhất lịch sử đài cáp tvN.

Ngày 18/6, đại diện đài tvN công bố phim truyền hình Hospital Playlist (tựa Việt Chuyện đời bác sĩ) đã xác lập kỷ lục rating mới trong nội bộ đài cáp. Theo thống kê của Nielsen Korea, tập mở màn mùa 2 của series, lên sóng ngày 17/6, đạt rating 10%.

Thành tích giúp Hospital Playlist 2 soán ngôi bộ phim có tỷ lệ người xem tập mở màn cao nhất lịch sử đài truyền hình cáp tvN do Mr. Sunshine (rating mở màn 8,9%) nắm giữ từ 2018.

Hospital Playlist 2 lên sóng tập mới vào thứ 5 hàng tuần. Ảnh: Netflix.

Cũng theo thống kê từ Nielsen, rating tập mở màn Hospital Playlist 2 cao gấp 1,5 lần thành tích 6,3% mà tập đầu tiên của mùa 1 đạt được hồi tháng 3/2020. Rating cao nhất của series Hospital Playlist hiện là 14,1%, thuộc về tập cuối mùa 1 lên sóng hôm 28/5/2020. Trung bình, mỗi tập phim thu hút 3 triệu lượt khán giả theo dõi qua màn ảnh nhỏ.

Hospital Playlist 2 do Shin Won Ho đạo diễn từ kịch bản của Lee Woo Jung. Phim có sự góp mặt của Cho Jung Seok (Lee Ik Joon), Yoo Yeon Seok (Anh Jeong Won), Jung Kyoung Ho (Kim Jun Wan), Kim Dae Myung (Yang Seok Hyeong) và Jeon Mi Do (Chae Song Hwa) trong vai 5 người bạn thân thiết cùng làm nghề bác sĩ. Tác phẩm thu hút người xem nhờ câu chuyện giản dị nhưng tràn đầy tinh thần lạc quan và niềm tin yêu cuộc sống.

Danh sách 10 tác phẩm có tỷ lệ người xem tập mở màn cao nhất của tvN tính đến 18/6 gồm: Hospital Playlist 2 (2021), Mr. Sunshine (2018), Encounter (2018), Mr. Queen (2020), Vincenzo (2021), Forest of Secrets 2 (2020), Memories of the Alhambra (2018), Hotel de Luna (2019), Goblin (2016) và Arthdal Chronicle (2019).