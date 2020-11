Chuyện diễn viên đóng một vai suốt vài thập kỷ

Harrison Ford đảm nhận vai chính trong thương hiệu điện ảnh Indiana Jones, tham gia bộ ba phim Raiders of the Lost Ark (1981), Indiana Jones and the Temple of Doom (1984) và Indiana Jones and the Last Crusade (1989). Sau gần hai thập kỷ, nam diễn viên một lần nữa đội chiếc mũ mang tính biểu tượng và tái xuất với Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008). Để phù hợp với thay đổi ngoại hình của Harrison Ford, dự án phải thay đổi bối cảnh thời gian trong phim. Ảnh: Digital Spy/Empire.