Chuyến đi đầu năm của người trẻ

Trong cuộc trò chuyện với Zing, 4 bạn trẻ chia sẻ trải nghiệm thú vị của mình trong chuyến du lịch đầu năm mới. Sau thời gian dài dịch bệnh, mỗi người có một cách cảm nhận riêng.

Một Tam Đảo bình yên, Đà Lạt thơ mộng với mùa hoa mai anh đào, Phan Thiết có hải sản tươi ngon... là những gì các bạn trẻ cảm nhận được trong chuyến đi.



Ăn hải sản, nghỉ dưỡng ở Phan Thiết (Bình Thuận)

Mai Anh, Hà Nội

Tôi vừa trở về Hà Nội sau chuyến đi đầu năm đến Phan Thiết. Thời gian này, các điểm đến miền Trung không phải mùa đẹp nhất. Biển động, sóng mạnh và gió to nên chúng tôi không thể tắm biển.

Tuy nhiên, ưu điểm nằm ở trải nghiệm thoải mái vì ít khách du lịch, việc đặt phòng dễ dàng và mức giá hải sản cũng khá bình dân. Tôi cho rằng vùng đất này rất thú vị với biển, núi, sông, suối, đồi cát, người dân thân thiện, nhiệt tình.

Do dịch bệnh, tôi cùng gia đình thuê ôtô 5 chỗ, vừa linh hoạt về thời gian lại an toàn. Qua các tỉnh, chúng tôi không phải xét nghiệm Covid-19.

Về lưu trú, tôi ở tại Meraki Oasis (600.000 đồng/phòng/đêm) và Pacific Beach (550.000 đồng/phòng/đêm). Giá phòng 2 khách sạn đều bao gồm bữa sáng. Nhìn chung, không gian các nơi khá mới, đẹp với nhiều góc "sống ảo".

Thời gian ở đây, tôi tham quan đồi cát trắng, Bàu Trắng - Bàu Sen, vườn thanh long, bãi đá Ông Địa...

Bạn có thể thưởng thức hải sản tại quán Hồng Phát, nhà hàng Cà Ty. Ưu điểm các quán là đồ ăn tươi, ngon, không gian thoải mái và giá phải chăng. Sò điệp nướng mỡ hành, canh nghêu chua, lẩu hải sản, gỏi cá mai, cá thu kho... đều là món khoái khẩu của tôi.

Ngoài ra, du khách đừng bỏ qua đặc sản bánh quai vạc, chả cá, bánh tráng mắm ruốc, mực một nắng, canh cá bóp, kem dừa...



Ngắm hoa mai anh đào ở Đà Lạt (Lâm Đồng)

Phạm Hoài, TP.HCM

Là dân văn phòng, tôi không có nhiều thời gian cho các chuyến du lịch xa vào cuối tuần. Đầu năm được nghỉ 3 ngày, tôi quyết định bắt chuyến xe lên Đà Lạt, chủ yếu tận hưởng bầu không khí trong lành, ngắm hoa mai anh đào.

Mỗi mùa hoa này đến, những con đường phố núi chìm trong sắc hồng thơ mộng, tập trung đông du khách đến check-in. Tôi đã lường trước vẻ nhộn nhịp và đông đúc nên chọn các vị trí vắng vẻ, gần gũi với thiên nhiên như đồi chè cầu đất, Chika Farm, cây thông cô đơn, hồ Tuyền Lâm, uống cà phê ở Đợi Một Người.

Lúc tôi đi, trời có phần âm u và nhiều mây nhưng thời tiết dễ chịu, lạnh, đặc biệt vào sáng sớm và chiều tối.

Trước khi đi, tôi gọi đặt nhiều homestay nhưng hết chỗ do ngày lễ. May mắn, tôi tìm được một căn phòng phù hợp ở Nhiên Homestay. Không gian nơi đây hợp tiêu chí gần thiên nhiên, giá cũng không tăng so với ngày thường.

Đối với tôi và nhiều bạn bè, Đà Lạt là điểm đến quen thuộc. Mỗi mùa, nơi đây có những điều thú vị riêng để trải nghiệm.

Tôi thuộc tuýp người thích đi đây đó khám phá. Năm rồi, tôi đã tranh thủ ghé Huế, Hà Nội, Đà Lạt. Mong dịch bệnh sớm qua đi, bản đồ du lịch của tôi lại trở nên đa dạng.



Đổi gió tại Tam Đảo (Vĩnh Phúc)

Mộc, Hà Nội

Từ Hà Nội, tôi mất chừng 1,5 giờ đồng hồ ngồi xe limousine là tới Tam Đảo. Tôi chọn địa điểm này vì gần nơi mình sống, tiện đi lại.

Tôi thích đi du lịch bụi, đặc biệt những chuyến đi thường không có kế hoạch trước. Ý định nảy ra trong đầu hôm trước, hôm sau, tôi book xe đi ngay. Chuyến này tôi ở hai ngày một đêm, từ ngày 4/1.

Sau dịp Tết Dương lịch, Tam Đảo trở về với vẻ yên tĩnh, vắng khách nên khá thoải mái, việc book phòng dễ dàng. Tôi ở homestay Cỏ Lạ sạch sẽ, mang phong cách nhẹ nhàng. Với tôi, mọi thứ ở đây đều được chăm chút tỉ mỉ.

Tôi từng có thời gian nửa năm sống ở Tam Đảo nên gần như thân thuộc với nhiều nơi. Đợt đi chơi này, tôi chủ yếu nghỉ ngơi, đi cà phê tại chỗ và tận hưởng không gian yên tĩnh. Vườn dâu Lala Land cũng là một địa điểm thú vị bạn có thể tham khảo.



Leo đỉnh Langbiang (Lâm Đồng)

Huy Hà, TP.HCM

Để tránh cảnh đông đúc, kẹt xe dịp Tết Dương lịch, tôi chọn đi Đà Lạt vào tối thứ hai (3/1). Quả thật, lúc này, Đà Lạt đã không còn quá đông đúc nhưng việc tìm homestay vẫn khó khăn. Sau khi gọi một số địa chỉ, tôi chọn ở phòng dorm giá 150.000 đồng/ngày. Chuyến này tôi đi một mình, sẵn dịp hẹn vài người bạn sinh sống tại phố núi.

Leo đỉnh Langbiang nằm ngoài kế hoạch nhưng lại là trải nghiệm thú vị. Đường lên xuống núi tổng cộng khoảng 10 km, thời gian di chuyển chừng 4-5 tiếng đồng hồ. Hành trình vừa đủ để vận động và không tốn quá nhiều sức.

Trên đỉnh núi, không khí mát lạnh, mang đến cho tôi cảm giác sảng khoái, thích thú. Lúc đó, tôi nghĩ mình đã đúng khi quyết định đi chuyến này.

Thỉnh thoảng, khi thấy bí bách giữa TP.HCM nhộn nhịp, tôi xin phép làm việc từ xa để thay đổi không khí và tìm lại cảm hứng. Chuyến đi này cũng nhằm mục đích đó.

Năm 2020, tôi từng đạp xe đi Vũng Tàu, Đà Lạt, Phan Thiết. Năm nay, tôi cũng nuôi dự định đi xe đạp đến vài địa điểm mới.