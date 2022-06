Chuyển công an làm rõ 5 gói thầu do CDC Cần Thơ chỉ định với Việt Á

Thanh tra TP Cần Thơ đề nghị cơ quan công an tiếp tục điều tra và xử lý 5 gói thầu mua sắm kit xét nghiệm của Công ty Việt Á do CDC Cần Thơ chỉ định thầu.

Ngày 7/6, Thanh tra TP Cần Thơ có thông báo kết luận thanh tra tại Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC), các đơn vị trực thuộc và UBND quận, huyện trong việc mua sắm và sử dụng các trang thiết bị, vật tư, phương tiện phòng, chống dịch; các loại xét nghiệm chẩn đoán nhanh, xét nghiệm sinh học phân tử RT-PCR xác định Covid-19 trên địa bàn thời gian qua.

Theo kết luận thanh tra, trong 2 năm 2020 và 2021, các đơn vị đã mua sắm 576 gói thầu, tổng giá trị là 276 tỷ đồng . Đoàn thanh tra kiểm tra 413 gói thầu với tổng giá trị hơn 238 tỷ đồng .

Trong đó, CDC Cần Thơ thực hiện 7 gói thầu mua sắm sinh phẩm, hóa chất, vật tư tiêu hao. Năm gói thầu đã làm thủ tục thanh toán, 2 gói thầu tạm dừng thanh toán (đã thực hiện các bước theo quy trình chỉ định thầu), đơn vị được chỉ định thầu là Công ty TNHH Khoa học Hợp Nhất (viết tắt là Công ty Hợp Nhất).

Lực lượng y tế lấy mẫu xét nghiệm cho người dân Cần Thơ vào tháng 9/2021.

Kết quả thanh tra tại CDC Cần Thơ ghi nhận một số hạn chế: Việc lựa chọn sản phẩm Lightpoweriva SARS-CoV-2 1stRT-rPCR Plus Kit do Công ty CP Công nghệ Việt Á (viết tắt là Công ty Việt Á) sản xuất để làm căn cứ đề xuất kinh phí, phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu nhưng không nêu được căn cứ đề xuất nhu cầu về chủng loại, đặc tính kỹ thuật, công nghệ sản xuất, mức độ tương thích với máy móc thiết bị đang sử dụng và so sánh hiệu quả giữa các loại kit xét nghiệm đang có trên thị trường.

Trong khi tại cùng thời điểm, Bộ Y tế đã có nhiều văn bản công bố nhiều sản phẩm kit xét nghiệm PCR (trong nước và nhập khẩu) để các cơ sở y tế tham khảo làm căn cứ mua sắm.

Theo báo cáo của CDC Cần Thơ, năm 2020, đơn vị có thiết bị xét nghiệm hiệu Biorad CFX 96 tương thích với nhiều loại sinh phẩm xét nghiệm nhưng không được hội đồng khoa học công nghệ đánh giá, xem xét, so sánh giá giữa các sản phẩm mà quyết định đề xuất sản phẩm của Công ty Việt Á.

Ngoài ra, một số gói thầu không có hồ sơ dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu; việc thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá do CDC Cần Thơ tự thực hiện, không có quyết định chỉ định thầu và không đưa vào kế hoạch lựa chọn nhà thầu để trình UBND TP Cần Thơ phê duyệt.

Do đó, hồ sơ không đáp ứng về tính năng kỹ thuật nhưng vẫn được tổ chuyên gia đấu thầu 4 và tổ thẩm định đề xuất trúng thầu và được Giám đốc CDC Cần Thơ phê duyệt Công ty Hợp Nhất trúng thầu là không đúng quy định của Luật Đấu thầu.

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu và CDC Cần Thơ nghiệm thu, thanh toán cho nhà thầu là Công ty Hợp Nhất không đúng chủng loại kit xét nghiệm, dẫn đến thanh toán vượt quy định.

Việc chỉ định thầu của CDC Cần Thơ có dấu hiệu cố ý lựa chọn sản phẩm của Công ty Việt Á và chỉ định Công ty Hợp Nhất thực hiện gói thầu nhằm hợp thức hóa hồ sơ mua sắm, xây dựng giá không tham khảo giá thị trường dẫn đến chênh lệch giá gây thiệt hại ngân sách nhà nước.

Ngoài ra, Công ty Hợp Nhất chưa cung cấp hàng hóa theo đúng các điều khoản nêu trong hợp đồng, tuy nhiên CDC Cần Thơ căn cứ vào các biên bản mượn hàng trước đó làm cơ sở xác nhận giá trị khối lượng công việc hoàn thành và thực hiện nghiệm thu thanh lý hợp đồng để thanh toán cho nhà thầu là không đúng quy định pháp luật.

Đến thời điểm thanh tra, CDC Cần Thơ còn mượn hàng chưa làm thủ tục thanh toán và thủ tục đấu thầu tổng giá trị thực hiện hơn 7,3 tỷ đồng (gói số 1) và gói số 2 giá đề nghị phê duyệt 10,6 tỷ đồng .

Trách nhiệm này thuộc về Giám đốc CDC Cần Thơ, hội đồng khoa học công nghệ cơ sở, tổ thẩm định, tổ chuyên gia xét thầu và các cá nhân tham mưu thực hiện gói thầu.

Ngoài ra, còn có trách nhiệm của đơn vị thẩm định giá được CDC Cần Thơ chỉ định thầu thực hiện thẩm định giá các gói thầu mua sắm tại CDC Cần Thơ và trách nhiệm có liên quan của lãnh đạo Sở Tài chính, Phòng thẩm định và cá nhân trực tiếp thẩm định hồ sơ dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Thanh tra TP Cần Thơ kiến nghị chuyển cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật 5 gói thầu mua sắm kit xét nghiệm của Công ty Việt Á sản xuất do CDC Cần Thơ chỉ định thầu, có dấu hiệu cố ý lựa chọn sản phẩm của Công Việt Á và chỉ định Công ty Hợp Nhất là đơn vị cung cấp hàng hóa, đồng thời hợp thức hóa hồ sơ mua sắm để thực hiện thanh toán cho nhà thầu không đúng quy định pháp luật, vi phạm các quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng dẫn đến thiệt hại ngân sách Nhà nước.

Thanh tra TP còn kết luận, một gói thầu mua sắm kit xét nghiệm của Công ty Việt Á sản xuất do Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ chỉ định thầu, có hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng trong việc mua sắm.

Một gói thầu mua sắm máy X-quang di động kỹ thuật số phục vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại Bệnh viện Y học cổ truyền vi phạm nghiêm trọng các quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.