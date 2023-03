Chuyện cổ tích mới về tình yêu của Margaret Atwood

Tác phẩm mới “Old Babes in the Wood” được Margaret Atwood viết cho người bạn đời quá cố của bà với nhiều giá trị về hôn nhân và sự mất mát, theo The Guardian.

Tài năng kể chuyện của Margaret Atwood đã nhận được khẳng định trong văn đàn. Ảnh: The Guardian. Hầu hết nhân vật trong cuốn sách mới nhất của Margaret Atwood đều đã già hoặc đang dần trở nên già cỗi. Và câu chuyện xung quanh các nhân vật này, thường trần trụi và buồn bã, từng được nhà phê bình văn học nổi tiếng TS Eliot gọi là món quà dành riêng cho tuổi tác. Old Babes in the Wood cũng có nhiều đặc điểm như vậy, đưa độc giả vào nhiều câu chuyện nhỏ xoay quanh một số nhân vật chính, trong đó có cuộc hôn nhân của Nell và Tig (Tig và Nell từng xuất hiện trong tác phẩm Moral Disorder của Margaret Atwood ra mắt năm 2006). Và trong câu chuyện mới này, hai nhân vật Nell và Tig lại xuất hiện trong cuộc hôn nhân lâu dài, đầy yêu thương để nữ tác giả Atwood dành tặng cho chồng mình, Graeme Gibson, người đã qua đời vào năm 2019. Những mối quan hệ phức tạp nhưng đầy tính nhân văn Trong câu chuyện nhỏ của Nell và Tig, họ đang tham gia một khóa học sơ cứu. Và để được cấp chứng chỉ, họ tham gia trên một con tàu du lịch. Những vị khách trên du thuyền đều “lớn tuổi hơn Nell và Tig. Vì những người già thường dễ bị ngã bất cứ lúc nào nên việc cứu hộ sẽ giúp họ có được chứng chỉ”. Nhưng Nell và Tig không phải là người mong đợi tình cảnh khủng hoảng như vậy xảy ra. Dưới ngòi bút của Atwood, câu chuyện chỉ để thể hiện mối quan hệ sâu sắc của hai nhân vật, cùng chia sẻ mục tiêu và niềm vui khi khám phá ra những điểm yếu của người hướng dẫn. Câu chuyện nhỏ của hai nhân vật cũng phản ánh những nguy hiểm mà khi còn trẻ mọi người thường dễ dàng bỏ qua và không để ý tới. Tác phẩm dự kiến được nhà xuất bản Penguin cho ra mắt ngày 7/3 tới. Ảnh: Amazon. Các truyện ngắn trong tác phẩm này cũng tập trung khắc họa cách tình yêu nảy nở hay những mối quan hệ, tương tác phức tạp nhất của con người. Two Scorched Men mô tả về những người bạn của Nell và Tig, họ đều đã chết vào thời điểm câu chuyện được thuật lại: Một “người Pháp lùn, tròn trịa, vui tính” và một “người Ireland cao lêu nghêu, thẳng tính”. Còn Bad Teeth kể về hai nhà văn nữ Csilla và Lynne. Csilla, viết hồi ký về những năm 1960, khẳng định Lynne ngoại tình với một người đàn ông có hàm răng khủng khiếp. Csilla đã thừa nhận việc làm quá lên để thu hút sự chú ý cho cuốn sách. Lynne chỉ thầm nghĩ: “Thế hệ trẻ ngày nay có thể nói ‘Mày chết với tao’”. Từ câu chuyện nhỏ này, Atwood muốn cho độc giả thấy các nhân vật chính có những quan điểm nghiêm khắc về vấn đề đạo đức, và thế hệ trẻ ngày nay có thể có những hành động khác biệt ra sao. Còn những người già đã quá mệt mỏi nếu phải chịu đựng thêm mối hận thù. Khả năng sáng tạo của Atwood Trong tác phẩm này, khả năng của Atwood với khoa học viễn tưởng cũng đã được thể hiện. Trong câu chuyện Impatient Griselda đã có sự xuất hiện của một sinh vật ngoài hành tinh có nhiều xúc tu, được bộ phận giải trí tuyển dụng tham gia chiến dịch “hỗ trợ khủng hoảng giữa các thiên hà”. Một câu chuyện hậu tận thế khác cũng đề cập đến một loại virus gây ra triệu chứng giống sổ mũi đã hoành hành khắp loài người và những người không bị nhiễm bệnh sẽ bị sắp đặt hôn nhân để sinh sản duy trì giống nòi. Còn những người còn lại sẽ được tự do sống và yêu cho đến chết. Và trong câu chuyện Metempsychosis cũng có đoạn mô tả thú vị về một con ốc sên mất tinh thần ra sao khi nó thấy linh hồn của mình bị chuyển vào cơ thể của một con người. Ngay cả những câu chuyện hiện thực của Atwood cũng đã thể hiện được thể giới quan rộng mở về khoa học viễn tưởng của bà. Trong phần cuối câu chuyện của Nell và Tig, khi Nell ở trong cảnh góa bụa, Nell vẫn cảm nhận được Tig hiện hữu ở khắp mọi nơi. “Có những cánh cổng hiện hữu trong không gian - thời gian, chúng mở và đóng như những cái miệng ếch nhỏ. Mọi thứ biến mất sau cánh cổng nhưng có thể xuất hiện trở lại mà không báo trước. Mọi thứ và cả con người, biến mất và sau đó có thể xuất hiện ở đây. Không thể đoán trước được điều đó”. Sự sáng tạo và tính nhân văn của Atwood được thể hiện đầy đủ trong những câu chuyện này, lần lượt khiến độc giả thỏa mãn, được soi sáng góc nhìn và lặng lẽ để lại nhiều dư âm. Tác giả 'Chuyện người tùy nữ' tái xuất văn đàn Margaret Atwood sẽ xuất bản tập truyện ngắn mang tên “Old babes in the wood”, tác phẩm được đánh giá là "mang tính cá nhân cao". Những nhà văn đương đại nổi bật Haruki Murakami, Margaret Atwood, Salman Rushdie... được xếp vào những tư tưởng lớn đại diện cho văn chương đương đại.