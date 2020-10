Chuyển cơ quan công an hồ sơ vụ lô nhôm 4,3 tỷ USD nghi trốn thuế

Hồ sơ hành vi có dấu hiệu chuyển giá, trốn thuế của Công ty Nhôm Toàn Cầu là một trong 5 vụ việc được Kiểm toán Nhà nước chuyển cơ quan công an để điều tra và xử lý.

Trong báo cáo gửi tới đại biểu Quốc hội trước thềm kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV, Kiểm toán Nhà nước (KTNN) cho biết sau 9 tháng từ đầu năm, cơ quan này đã chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật 5 vụ việc có dấu hiệu vi phạm được phát hiện thông qua hoạt động kiểm toán.

Trong số này, vụ việc có giá trị lớn nhất là hành vi trốn thuế TNCN của ông Nguyễn Tài - Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ kho vận PTL và hành vi có dấu hiệu chuyển giá, trốn thuế của Công ty TNHH Nhôm Toàn Cầu tại Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Cụ thể, KTNN cho biết Công ty Kho vận PTL có địa chỉ tại Khu công nghiệp Phú Mỹ II hoạt động dưới mô hình TNHH hai thành viên trở lên với vốn điều lệ 150 tỷ đồng . Trong đó, 2 cổ đông là ông Jakky Cheung góp 120 tỷ (80%) và ông Nguyễn Tài góp 30 tỷ (20%).

Thông qua hoạt động chuyển nhượng vốn góp thấp hơn nhiều giá trị thực tế tại thời điểm giao dịch, ông Tài được xác định đã chuyển vốn sở hữu của mình cho pháp nhân nước ngoài rồi phân chia lợi nhuận theo tỷ lệ.

Thông qua hành vi này, ông Nguyễn Tài đã không phải nộp bất kỳ tiền thuế TNCN nào sau khi bán vốn, trong khi phần lợi nhuận công ty PTL chia cho các cổ đông được chuyển phần lớn ra nước ngoài.

Qua quá trình kiểm toán, KTNN xác định số thuế TNCN phải nộp đối với hoạt động chuyển nhượng vốn của ông Tài là 79,6 tỷ đồng . Sau khi trừ số thuế TNCN đã được Cục Thuế Bà Rịa - Vũng Tàu xác định và truy thu 400 triệu, ông Tài phải nộp và truy thu thêm hơn 79,2 tỷ đồng .

Lô nhôm trị giá 4,3 tỷ USD xuất xứ Trung Quốc đội lốt hàng Việt và chờ xuất đi nước ngoài. Ảnh: NTC.

Cũng liên quan vụ việc này, KTNN còn xác định Công ty PTL có hoạt động kinh doanh duy nhất là cho Công ty Nhôm Toàn Cầu thuê kho bãi để chứa nhôm nguyên liệu. Trong đó, Nhôm Toàn Cầu chính là chủ sở hữu của lô nhôm 1,8 triệu tấn trị giá 4,3 tỷ USD được xác định là giả hàng Việt Nam chờ xuất khẩu sang Mỹ và một số thị trường khác nhằm lợi dụng ưu đãi thuế.

Cơ quan kiểm toán cho biết giá Nhôm Toàn Cầu thuê kho bãi của PTL bình quân các năm 2015-2019 lên tới 7,2 USD /m2/tháng, cao gấp 5-7 lần giá PTL thuê từ chủ cũ. Thông qua việc nâng giá thuê kho bãi bất hợp lý, Nhôm Toàn Cầu đã chuyển giá sang PTL ít nhất 2.680 tỷ, tương đương 78,72% tổng số tiền thuê kho bãi giai đoạn 2015-2019.

Theo cơ quan kiểm toán, số tiền chuyển giá này về nguyên tắc sẽ làm tăng chi phí, giảm thu nhập chịu thuế của Công ty Nhôm Toàn Cầu hoặc làm tăng số lỗ để bù đắp thu nhập chịu thuế các năm sau.

“Hành vi này của Công ty Nhôm Toàn Cầu đã vi phạm quy định của Luật Quản lý thuế và vi phạm Bộ Luật Hình sự”, KTNN nhấn mạnh.

Ngoài 2 vụ việc nói trên, cơ quan kiểm toán cũng cho biết đã chuyển hồ sơ sang Công an thành phố Đà Nẵng vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong việc quản lý, sử dụng 2.375 m2 đất tại phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng của Doanh nghiệp Đa Phước. Đồng thời, gửi hồ sơ cho Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Bình Phước để điều tra hành vi, vi phạm trong quản lý và sử dụng hóa đơn của Công ty TNHH MTV Cao Su Bảo Long và Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Thành Phước (2 vụ việc).

KTNN cũng cung cấp 97 bộ tài liệu cho các cơ quan của Quốc hội và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để phục vụ công tác kiểm tra, điều tra, giám sát.

Trong đó, cung cấp cho Ủy ban Kiểm tra Trung ương 37 tài liệu; Văn phòng Quốc hội và Đại biểu Quốc hội 31 tài liệu; Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an 19 tài liệu; Cục An ninh kinh tế - Bộ Công an 2 tài liệu; Công an TP. Đà Nẵng 1 tài liệu…