Chuyện 'chuyển ngành không khó' của sinh viên FPT Jetking

Chuyển ngành là một trong những quyết định mang tính bước ngoặt với nhiều bạn trẻ, trong đó có Tất Trấn Hào - sinh viên FPT Jetking.

Không ít sinh viên thấy bản thân không phù hợp với ngành học nhưng không muốn chuyển ngành vì lo lắng tốn thêm thời gian và chi phí học tập, không nắm chắc thành công trong tương lai.

Khi đứng trước những quyết định quan trọng, chúng ta không khỏi bất an. Tuy nhiên, Tất Trấn Hào - sinh viên ngành Quản trị Hệ thống và An ninh mạng tại FPT Jetking - lại có góc nhìn rất khác. Hào cho biết sau khi tốt nghiệp THPT, bản thân quyết định theo học lĩnh vực marketing với một người anh, dù lúc đó rất thích ngành IT.

“Sau một khoảng thời gian cảm thấy không phù hợp, tôi quyết định xin nghỉ và trở lại với ngành mình yêu thích”, Hào cho biết.

Trấn Hào trở thành “Sinh viên xuất sắc” của học kỳ Summer 2021.

Tự nhận bản thân là người phấn đấu hết mình cho tương lai, Hào luôn có sự chuẩn bị kỹ lưỡng trước các quyết định quan trọng. Với cậu sinh viên này, “điều quan trọng không phải là lựa chọn mới đúng hay sai mà bản thân đã nghiêm túc với lựa chọn này chưa”.

Chọn học Quản trị Hệ thống và An ninh mạng, Trấn Hào nhận thấy bản thân tự tin và năng động hơn. Sau nhiều nỗ lực, Hào trở thành chủ nhân của danh hiệu “Sinh viên xuất sắc” học kỳ Summer.

“Mình rất bất ngờ khi được FPT Jetking gọi thông báo về việc trở thành sinh viên xuất sắc. Dĩ nhiên mình rất vui khi những cố gắng của bản thân được công nhận”, Trấn Hào chia sẻ.

Lựa chọn FPT Jetking, Trấn Hào tìm được đam mê và có động lực phát triển.

Câu nói thâm đắc của Trấn Hào là: “Đã không làm thì thôi, ngược lại thì phải làm đến nơi đến chốn. Khi quyết định gắn bó với lĩnh vực nào, chúng ta phải trở thành chuyên gia của ngành đó”. Đây là câu nói được trích từ clip do thầy gửi, cũng là châm ngôn để cậu bạn nỗ lực mỗi ngày.

Để đạt được thành tích cao trong học kỳ vừa qua, ngoài nỗ lực của bản thân, Trấn Hào cảm thấy may mắn khi tìm thấy môi trường học tập phù hợp. Theo Hào, thầy cô tận tâm và bạn bè chung lý tưởng, đam mê là những “trợ lực” để chinh phục các mục tiêu lớn.

Tự nhận bản thân trước đây là người hướng nội và nhút nhát, khi đến với FPT Jetking, Trấn Hào có nhiều thay đổi tích cực cả về tâm lý lẫn kết quả học tập: “Sau khi theo học tại trường mới, mình tiến bộ nhiều hơn. Nhờ nhiều bạn bè và thầy cô giúp đỡ, mình tự tin và nỗ lực mỗi ngày”.

Bên cạnh cố gắng hết mình trong học tập, tại FPT Jetking, Hào được phát huy sở trường như ca hát, chơi đàn. Cậu bạn cũng không quên dành thời gian cho gia đình, bạn bè, người yêu để cân bằng cuộc sống.

Không giấu được sự tự hào, chàng trai trẻ cho biết: “Với tôi, thầy cô và bạn bè tại FPT Jetking là số một. Nhất là thầy Nguyễn Hoài Linh - người thầy có tâm và tầm. Nhờ gắn bó với thầy qua ba học kỳ mà tôi tiến bộ nhiều, khác xa với điểm xuất phát”.

Tại FPT Jetking, Hào tìm được những người bạn cùng chí hướng và đam mê.

Tuổi trẻ đi liền với hoài bão to lớn, Trấn Hào cũng thế. Hoàn thiện bản thân để trở thành chuyên gia trong ngành mình đang theo đuổi, sau đó xây dựng và điều hành công ty liên quan đến IT là mục tiêu cậu bạn hướng đến.

Nhắn gửi đến những người bạn đang phân vân trước quyết định chuyển ngành, Hào cho rằng có 3 điều cần cân nhắc kỹ lưỡng. Đầu tiên, cần tìm hiểu kỹ về ngành như tính chất nghề nghiệp, lộ trình học tập, công việc tương lai… Thứ hai, đặt ra kế hoạch học tập có thể đo lường được và phấn đấu để đạt mục tiêu đề ra. Cuối cùng là vững tin vào bản thân.