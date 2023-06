Chuyện chưa kể về hành trình truy bắt 2 kẻ cướp giật hơn 56 lượng vàng

Khi bà Hân vừa bước xuống xe thì bị hai thanh niên đi xe máy giật túi xách rồi bỏ chạy. Túi xách chứa 56,661 lượng vàng 18K, 1 sợi dây chuyền 7 chỉ và hơn 150 triệu đồng tiền Việt.

Ngày 8/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, sau gần ba tháng khởi tố vụ án và bị can, đến nay Cơ quan điều tra đang tập trung đấu tranh mở rộng điều tra hành vi phạm tội của 2 đối tượng trong vụ án “Cướp giật tài sản” trị giá gần 1,7 tỷ đồng . Trước đó, 2 đối tượng bị bắt khi đã lên máy bay, chuẩn bị cất cánh.

Theo Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Khánh Hòa, cách đây hơn ba tháng, vào chiều 1/3, xe ôtô khách thương hiệu Yến Điện trong hành trình Bình Định – TP Hồ Chí Minh dừng lại bên quốc lộ 1A bên dốc Đá Mơ, thuộc địa phận thôn Ninh Đức, xã Ninh Lộc, thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) để nghỉ ngơi. Trong số những người khách bước xuống xe đi vệ sinh, có bà Phạm Ngọc Hân (trú ở khu phố Bắc Phương Danh, phường Đập Đá, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định).

Lực lượng chức năng áp giải đối tượng về CQĐT.

Khi bà Hân mang túi xách ra phía lề đường cũng là lúc hai thanh niên đi xe máy dừng lại ở kế bên. Gã thanh niên ngồi sau chạy tới giật lấy túi xách màu nâu trên vai của bà Hân rồi nhảy lên xe máy hối thúc đồng bọn tăng tốc tẩu thoát. Điều bất ngờ khiến cho những người khách đồng hành trên chuyến xe phải ngạc nhiên khi nghe bà Hân cho biết bên trong túi xách bị cướp giật có 56,661 lượng vàng 18K, 1 sợi dây chuyền 7 chỉ và hơn 150 triệu đồng tiền Việt. Đây là số vàng cũ do bà Hân mua lại từ nhiều nguồn và nhận thêm của 4 tiệm vàng ở Bình Định mang vào TP Hồ Chí Minh để đổi lấy vàng mới.

Ngay sau khi nhận được tin về vụ cướp giật, Công an thị xã Ninh Hòa phân công một tổ công tác gồm các trinh sát hình sự, điều tra viên dày dạn kinh nghiệm đấu tranh khám phá án mờ khẩn trương vào cuộc thu thập thông tin từ nạn nhân và một số nhân chứng. Khó khăn đặt ra là ngoài việc nhận dạng kẻ cướp giật là hai thanh niên cùng đi trên xe máy có kiểu Yamaha Sirius, thì nạn nhân và nhân chứng không ghi nhận được gì thêm, kể cả biển kiểm soát xe máy, hai đối tượng gây án đeo khẩu trang, kẻ trực tiếp cướp giật túi xách đã hành động rất nhanh gọn và tẩu thoát cũng rất nhanh. Rà soát trên một chặng đường dài ở phía trước và sau hiện trường xảy ra vụ cướp giật không có camera nhà dân bên đường để trích xuất hình ảnh, nhận dạng và truy xét hành tung thủ phạm.

Do tài sản có giá trị lớn, nên Phòng CSHS Công an tỉnh Khánh Hòa vào cuộc phối hợp Công an thị xã Ninh Hòa ráo riết đấu tranh truy xét bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, kể cả “đón lõng” nghi can ở các tiệm vàng.

Khi tiến hành rà soát, sàng lọc hàng chục đối tượng hình sự, ma túy trên địa bàn xã Ninh Lộc và các địa phương ven tuyến quốc lộ 1A qua thị xã Ninh Hòa, các trinh sát hình sự xác định nghi can là Phạm Ngọc Định (SN 1994, trú ở tổ Thủy Đầm, phường Ninh Thủy, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa).

Cuộc truy tìm nghi can cũng vấp phải không ít khó khăn, vì đối tượng này ít khi có mặt ở địa phương, số điện thoại cũng đã thay đổi, nhưng với quyết tâm cao nhất, các trinh sát đã tìm ra nơi nghi can thuê nhà ở đường Nguyễn Chích, phường Vĩnh Hòa, TP Nha Trang để lưu trú cùng Nguyễn Bá Hoàng (SN 1996, trú ở khu phố 1, phường Phú Lâm, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên).

Đến chiều 4/3, các trinh sát nhận được nguồn tin từ chủ nhân một tiệm vàng ở TP Nha Trang cho biết, có hai thanh niên mang hai cục vàng đến bán nhưng bị từ chối. Khi các trinh sát của Phòng CSHS Công an tỉnh Khánh Hòa đến nơi thì hai người khách đã rời khỏi tiệm vàng. Trích xuất camera tại tiệm vàng, trinh sát xác định đó chính là nghi can Phạm Ngọc Định và Nguyễn Bá Hoàng.

Truy nóng hành tung nghi can từ chiếc xe taxi đã đón hai đối tượng tại tiệm vàng, trinh sát phát hiện Định và Hoàng đang trên đường ra sân bay Cam Ranh. Khẩn trương liên lạc với Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh, Phòng CSHS Công an tỉnh Khánh Hòa được biết hai nghi can đăng ký chuyến bay Cam Ranh – Tân Sơn Nhất, sẽ cất cánh 15h30 cùng ngày, trong khi chặng đường từ TP Nha Trang đến sân bay Cam Ranh hơn 30km, nên các trinh sát phải điện thoại đề nghị An ninh sân bay, Đồn Công an, Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh phối hợp hỗ trợ truy chặn.

Lúc đó tất cả hành khách đã lên máy bay của Hãng hàng không Vietjet, nhưng lực lượng An ninh sân bay và Công an kịp thời liên hệ đề nghị cơ trưởng dành cho vài phút để kiểm tra, áp giải hai hành khách Phạm Ngọc Định, Nguyễn Bá Hoàng rời khỏi máy bay.

Kiểm tra túi xách của hai đối tượng, lực lượng Công an đã phát hiện hai cục vàng bọn chúng đã cướp giật. Theo Định và Hoàng khai nhận, sau khi cướp giật túi xách của bà Hân, bọn chúng chạy xe máy về đến khu nghĩa địa Bình Sơn, xã Ninh Thọ, thị xã Ninh Hòa, thì lấy tiền, vàng bỏ vào túi vải màu xám, sau đó chạy về nhà của Định ở tổ Thủy Đầm, phường Ninh Thủy.

Túi vàng cất giấu trên la-phong trần nhà, còn tiền được Định chuyển vào tài khoản cá nhân 80 triệu đồng, mua hai ĐTDĐ Iphone 14 Promax, Oppo với giá 40 triệu đồng và phần còn lại thì tiêu xài. Đến ngày 4/3, Định và Hoàng vào Nha Trang bán sợi dây chuyền được 21 triệu, còn 2 cục vàng do không bán được nên bọn chúng mang vào TP Hồ Chí Minh, nhưng chưa kịp rời khỏi sân bay Cam Ranh thì sa lưới.