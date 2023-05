Chuyện chàng trai khu ổ chuột giành phần thưởng tiền tỷ

"Triệu phú khu ổ chuột" là câu chuyện về sự kiên trì theo đuổi ước mơ, vượt lên nghịch cảnh.

Hình ảnh trong phim chuyển thể Triệu phú khu ổ chuột.

“Đó là A. Đúng hoàn toàn, một trăm phần trăm! Anh Ram Mohammad Thomas, anh đã làm nên lịch sử bằng việc giành được số tiền thưởng lớn nhất thế giới, Một tỷ rupi, vâng một tỷ rupi là của anh …”

Đó chính là thời khắc định mệnh khi Ram vừa hoàn thành xong câu hỏi cuối cùng - câu hỏi số 12. Một người phục vụ trẻ tuổi, sống và lớn lên trong khu ổ chuột, chưa lần nào được đến trường đã giành chiến thắng trong trò chơi truyền hình đố vui Ai là tỷ phú.

Thật khó tin! Như một điều hiển nhiên, chiến thắng của Ram không thuyết phục được ban tổ chức. Sau cuộc thi, Ram bị bắt bỏ tù vì những cáo buộc gian lận do cậu không thể chứng minh được mình thật sự biết đáp án của tất cả các câu hỏi trên. Liệu, Ram có nhận được giải thưởng của mình không và làm thế nào cậu lại có thể trả lời chính xác cả 12 câu hỏi của chương trình. Cuốn sách này sẽ giúp bạn đi tìm lời giải cho bí ẩn đó.

Vượt lên nghịch cảnh

Tác giả Vikas Swarup đã đưa chúng ta đến miền đất Ấn Độ xa xôi, nơi nổi tiếng với những khu ổ chuột nhớp nháp, tanh tưởi. Thế nhưng, chính nơi này đã nuôi nấng Ram lớn lên. Cậu sống giữa những con mắt vô cảm và những trái tim chai lì của những mảnh đời dưới đáy xã hội.

Dù chẳng được nuôi dạy đàng hoàng, tử tế, tuổi thơ phải chịu đựng cảnh thiếu vắng tình thương, bảo bọc của gia đình và phải đối mặt với một xã hội đầy hỗn loạn, nhưng Ram vẫn giữ được tấm lòng thiện lương, chân thành. Mặc kệ bản thân chỉ là một tên bồi bàn quèn không học thức, không đọc sách, cậu vẫn quyết tâm trở thành người chiến thắng duy nhất của chương trình Ai là tỷ phú. Đó là minh chứng rõ ràng nhất của việc “cứ tiến lên, rồi ắt sẽ có đường”.

Không từ bỏ ước mơ

Sách Triệu phú khu ổ chuột. Ảnh: Thanh Ngân.

Salim là người bạn thân nhất của Ram. Tuy có cuộc đời bất hạnh, mất cả gia đình và suýt mất mạng chỉ vì nạn phân biệt tôn giáo, nhiều lần bị lừa đảo và bị chính thần tượng của mình xâm hại…, nhưng Salim chưa bao giờ từ bỏ khát vọng trở thành một ngôi sao Bollywood.

Nhờ sự kiên trì cộng với thái độ sống yêu đời, lạc quan đã giúp Salim có được thành công như mong đợi. Đó là một cái kết viên mãn cho một cuộc đời đã chịu nhiều vùi dập nhưng không đầu hàng trước những trớ trêu của số phận. Câu chuyện của Salim cũng sẽ phần nào giúp ta có thêm động lực trên con đường thực hiện ước mơ của mình.

May mắn bắt nguồn từ trong tâm

Trong túi Ram lúc nào cũng có một đồng xu may mắn. Mỗi khi cần đưa ra quyết định, cậu sẽ tung đồng xu ấy lên và lựa chọn tùy theo mặt sấp hay ngửa. Tuy nhiên, ngay từ đầu, Ram đã biết đồng xu ấy có 2 mặt đều là ngửa. Vậy nên, chẳng có lý do gì để cho rằng sự thành công của Ram là do may mắn cả. Cậu chẳng cần dựa vào may mắn.

Mọi điều Ram đạt được là do chính bản thân cậu ấy lựa chọn. “Sao em lại ném đồng xu may mắn của mình đi? - Em không cần nó nữa. Bởi vì may mắn bắt nguồn từ trong tâm”.

Bài viết của độc giả Thanh Ngân, gửi từ hòm thư tran***ngan@gmail.com