Chuyến bay vận chuyển lô vaccine Covid-19 đầu tiên trên thế giới

Ngành hàng không quốc tế ráo riết chuẩn bị mạng lưới để vận chuyển và phân phối vaccine chống Covid-19.

Lô vaccine đầu tiên của hãng dược phẩm Pfizer từ Brussels (Bỉ) đến sân bay quốc tế Chicago O’Hare (Mỹ) đã được hãng hàng không United Airlines vận chuyển thành công vào ngày 27/11 vừa qua.

Theo CNBC, Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) đã hỗ trợ chuyến bay vận chuyển lô vaccine Covid-19 đầu tiên trong thời điểm các công ty dược phẩm và hãng hàng không đang ráo riết chuẩn bị mạng lưới để phân phối rộng rãi vaccine.

Đến nay, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) vẫn chưa phê duyệt vaccine Covid-19 của các hãng dược. Tuy nhiên, liên doanh dược phẩm Pfizer - BioNTech và hãng Moderna khẳng định các thử nghiệm cho thấy loại vaccine có hiệu quả ngăn ngừa Covid-19 hơn 90%.

Để hoạt động vận chuyển và phân phối vaccine thuận lợi, các công ty dược phẩm và hãng hàng không - cũng như một số bộ phận khác của chuỗi cung ứng - ráo riết chuẩn bị mạng lưới phân phối và kho lạnh để bảo quản vaccine trước khi cơ quan quản lý bật đèn xanh.

United Airlines thành công vận chuyển lô vaccine Covid-19 đầu tiên của hàng Pfizer từ Brussels (Bỉ) đến Chicago (Mỹ). Ảnh: Getty Images.

Trước đó, đại diện Pfizer Kim Bencker cho biết công ty sẽ không phân phối vaccine cho đến khi được FDA cấp phép sử dụng khẩn cấp. Pfizer nộp đơn xin phê duyệt khẩn cấp vào ngày 20/11 và FDA dự kiến sẽ thảo luận về vấn đề này vào ngày 10/12. Đại diện Moderna cũng cho biết sẽ sớm nộp đơn xin phê duyệt khẩn.

Như vậy, nhiều khả năng người Mỹ sẽ tiếp cận vaccine chống Covid-19 trong vài tuần nữa. Loại vaccine của Pfizer đòi hỏi nhiệt độ bảo quản -94 độ F (-70 độ C). Vaccine của Moderna có thể được lưu trữ ở nhiệt độ 36-46 độ F (2,2-7,8 độ C) trong tối đa 30 ngày. Loại vaccine này có thể tồn tại trong 6 tháng ở nhiệt độ -4 độ F (-20 độ C).

Theo The Wall Street Journal, chuyến bay đặc biệt của United Airlines đã được các cơ quan quản lý liên bang Mỹ cấp phép để mang nhiều đá khô lên khoang tàu hơn mức bình thường. Vaccine luôn được bảo quản ở nhiệt độ dưới âm.

Tháng trước, FAA thành lập nhóm chuyên môn nhằm giải quyết bài toán vận chuyển vaccine an toàn, nhanh chóng và hiệu quả. “Một số loại vaccine cần được bảo quản trong nhiệt độ âm liên tục suốt quá trình vận chuyển. Trong một số trường hợp, công tác bảo quản vaccine cần đá khô, một nguyên liệu nguy hiểm”, FAA giải thích.

FAA cũng cho biết đang làm việc với các công ty dược, hãng hàng không và các bên quản lý sân bay để cung cấp hướng dẫn, thực hiện các quy định hiện hành để vận chuyển số lượng lớn đá khô bằng đường hàng không một cách an toàn.

Pfizer ước tính sẽ sản xuất 50 triệu liều vaccine vào cuối năm nay, đủ để tiêm chủng cho 25 triệu dân Mỹ.

Ngoài United Airlines, các hãng hàng không khác cũng đang chuẩn bị vận chuyển vaccine trong thời gian tới. Tuần trước, American Airlines bắt đầu các chuyến bay thử nghiệm từ Miami đến Nam Mỹ để kiểm tra khả năng xử lý nhiệt trong quá trình vận chuyển vaccine.