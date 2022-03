Chuyến bay thứ 3 đón người Việt từ Ukraine về nước vào ngày mai

Cơ quan chức năng và hãng hàng không Việt Nam đã thống nhất triển khai 2 chuyến bay đón người Việt từ Ukraine về nước, trong khi chuyến bay thứ 3 dự kiến tiến hành vào ngày 10/3.

Cụ thể, cơ quan chức năng tại Việt Nam đã thống nhất trước mắt, Việt Nam sẽ tổ chức 2 chuyến bay từ Romania ngày 7/3 do Vietnam Airlines thực hiện và từ Ba Lan ngày 9/3 do hãng hàng không Bamboo Airways thực hiện. Chuyến bay đầu tiên mang số hiệu VN88 do Vietnam Airlines thực hiện chở 287 công dân khởi hành từ Bucharest (Romania), đã hạ cánh an toàn tại sân bay Nội Bài lúc 11h30 ngày 8/3.

Chuyến bay thứ hai mang số hiệu QH9066 do Bamboo Airways thực hiện đón gần 300 công dân Việt Nam từ sân bay Warsaw (Ba Lan). Dự kiến đến 5h15 sáng ngày 10/3 (giờ địa phương), máy bay của Bamboo Airways sẽ hạ cánh tại sân bay Nội Bài (Hà Nội).

Về chuyến bay thứ ba, lãnh đạo Cục Hàng không cho biết máy bay khai thác dự kiến khởi hành lúc 9h30 ngày 10/3 tại Nội Bài và hạ cánh lúc 16h35 cùng ngày (giờ địa phương). Máy bay sẽ lưu lại sân bay Bucharest khoảng hơn 3 giờ đồng hồ để chuẩn bị và đón khách trước khi cất cánh về Việt Nam lúc 19h55. Dự kiến chuyến bay chuyên chở 280 hành khách và hạ cánh tại Nội Bài lúc 11h30 ngày 11/3.

Các hãng hàng không Việt đã thực hiện 2 chuyến bay đưa công dân Việt Nam tại Ukraine về nước. Ảnh: Việt Linh.

Cũng theo lãnh đạo Cục Hàng không, phương án di tản người Việt tại Ukraine đã được xây dựng, theo đó công dân tại Ukraine sẽ di chuyển đường bộ sang các quốc gia láng giềng (ở Kyiv sẽ di chuyển sang Ba Lan, ở Kharkiv sẽ sang Nga và ở Odessa sẽ sang Moldova hoặc Romania) và sau đó sẽ tổ chức các chuyến bay đưa công dân Việt Nam từ các quốc gia này về nước.

Nhà chức trách hàng không cũng thông tin thêm do việc khai thác đến Ukraine không thực hiện được vì là vùng chiến sự nên các hãng hàng không đều xây dựng phương án khai thác đến các điểm thuộc các quốc gia láng giềng của Ukraine như Warsaw (Ba Lan), Bucharest (Romania), Budapest (Hungary), Bratislava (Slovakia), Moscow (Nga) và Minsk (Belarus).

Ngoài các điểm trên, các hãng hàng không Việt Nam cũng sẵn sàng khai thác bất cứ điểm nào khác theo phương án cụ thể của Chính phủ trên nguyên tắc đảm bảo an toàn và tạo thuận lợi tối đa cho người Việt Nam và thành viên gia đình tại Ukraine về nước.

Bên cạnh đó, Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) và Cục Hàng không cũng chỉ đạo các hãng hàng không chuẩn bị phương tiện, nhân lực, phương án sẵn sàng đưa người Việt tại Ukraine về nước.

Vietjet Air cũng đã có văn bản gửi Bộ Ngoại giao, Bộ GTVT, Văn phòng Chính phủ, Cơ quan đại diện Việt Nam tại Ukraine, Ba Lan, Công hòa liên bang Nga, Cục Hàng không Việt Nam về việc tổ chức chuyến bay miễn phí vận chuyển công dân Việt Nam tại Ukraine về nước.

Tuy nhiên máy bay thân rộng duy nhất của hãng là chiếc Airbus A330 đang trong quá trình hoàn tất thủ tục xin cấp phép khai thác tới châu Âu nên chưa thể tham gia khai thác những chuyến bay đầu tiên đưa công dân về nước.