Chuyến bay đầu tiên vào vũ trụ

Câu 4: Cách nhà du hành vũ trụ Gagarin tiếp đất? A. Gagarin đưa Vostok-1 hạ cánh an toàn.

B. Gagarin hạ cánh đúng điểm xuất phát ban đầu.

C. Con tàu rơi vào nơi vô định.

D. Gagarin nhảy dù xuống vùng nông thôn ở Kazakhstan. Theo bà Anastasia Ilina, nhà sáng lập cộng đồng phổ biến vũ trụ Nga Space Flight, trong suốt chuyến bay của Yuri Gagarin, họ gặp khó khăn lúc đóng cửa nắp phi thuyền. Sau khi được phóng lên, con tàu di chuyển trong quỹ đạo nhanh hơn so với kế hoạch. Bà cho biết khi quay trở lại, hệ thống đẩy phanh đã tạo ra xung lực phanh không an toàn, khiến cho con tàu bị xoắn và khó hạ cánh. Gagarin đã thành công trong việc thoát ra và nhảy dù xuống một vùng nông thôn ở Kazakhstan. Ảnh: LTN.