Chuyến bay 'bỏ rơi' 55 hành khách ở Ấn Độ

Sự cố hi hữu này xảy ra trên chuyến bay của hãng Go First từ Bengaluru đến Delhi.

55 hành khách đã bị "bỏ rơi" tại sân bay dù đã gửi hành lý và được cấp thẻ lên máy bay. Ảnh: Go First. Mới đây, một chuyến bay của hãng hàng không Ấn Độ Go First đã “quên” cho 55 hành khách lên máy bay. Cơ quan quản lý hàng không, Tổng cục Hàng không Dân dụng Ấn Độ (DGCA), đã yêu cầu hãng hàng không báo cáo về vụ việc. Chuyến bay Go First từ Bengaluru đến Delhi đã cất cánh nhưng thiếu mất 55 hành khách. Chuyến bay G8116 khởi hành lúc 6h30 theo lịch trình nhưng các hành khách bị mắc kẹt bên trong một chiếc xe buýt trên đường băng. Trước đó, họ đã ký gửi hành lý, được chất lên máy bay và cũng được cấp thẻ lên máy bay. Sự cố này lộ ra khi hành khách đăng bài trên mạng xã hội. Một trong những hành khách, Shreya Sinha, gọi trải nghiệm này là "kinh hoàng nhất". Vị khách này cùng với những người khác lên xe buýt để lên máy bay lúc 5h35 sáng và phải ở lại bên trong một giờ khi máy bay đã cất cánh. Theo NDTV, nguyên nhân là có nhầm lẫn trong lúc trao đổi thông tin giữa phi hành đoàn và nhân viên kiểm soát mặt đất. 53 trong số 55 hành khách đã được chuyển sang một hãng hàng không khác đến Delhi Hai hành khách còn lại đã yêu cầu hoàn lại tiền vé. Go First đã lên tiếng về sự cố này. Trong tuyên bố của mình, hãng hàng không cho biết: “Chúng tôi chân thành xin lỗi vì sự bất tiện đã gây ra cho hành khách do sơ suất trong quá trình điều hành chuyến bay G8116, từ Bengaluru đến Delhi". Hãng hàng không đã quyết định đền bù cho tất cả hành khách bị ảnh hưởng một vé miễn phí để đi lại trên bất kỳ chặng bay nội địa nào trong 12 tháng tới. Hãng đồng thời cho biết thêm họ cũng đã bắt đầu điều tra vụ việc. Thời gian gần đây, các hãng hàng không Ấn Độ gặp nhiều bê bối. Tuần trước, một nam hành khách đã tè bậy lên người nữ hành khách ngồi khoang thương gia trên chuyến bay của hãng Air India. Người này sau đó chỉ bị cấm bay 30 ngày khiến dư luận phẫn nộ. Sau đó, một tòa án ở New Delhi đã phát lệnh tạm giam 4 ngày đối với nam hành khách trong lúc cảnh sát tiến hành điều tra sự việc. Nếu bị kết án, người này có thể phải nhận án 3 năm tù. 20-50 triệu đồng/vé khứ hồi đến Trung Quốc, hiếm chuyến bay thẳng Hành khách muốn đến Thượng Hải, Bắc Kinh, Quảng Châu phải quá cảnh qua 2-3 địa điểm như Thái Lan, Đài Loan hay Hàn Quốc. Độc giả có thể tìm thêm nhiều câu chuyện truyền cảm hứng về những gương doanh nhân thành công, kinh nghiệm điều hành doanh nghiệp và những kiến thức mới mẻ thời đại 4.0 ở tuyển tập sách của Zing tại Tủ sách kinh tế