Chuyến bay 0 đồng đưa hơn 200 người từ TP.HCM về Nghệ An

Ngoài 6 chuyến bay vận chuyển nhóm người dân ưu tiên, có 10 chuyến bay thương mại chở người quê Nghệ An từ các tỉnh phía nam về Vinh theo danh sách đăng ký. Tỉnh Nghệ An cũng yêu cầu các sở, ngành phối hợp tổ chức các chuyến bay đưa công dân về quê an toàn, chu đáo; tiếp tục rà soát, bố trí đủ điểm cách ly cho người về từ vùng dịch.