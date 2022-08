Chuyện 50% trẻ em Việt thiếu vi chất dưới góc nhìn chuyên gia

Tình trạng suy dinh dưỡng thấp còi, thiếu máu, thừa cân béo phì, không đáp ứng nhu cầu trung bình về lượng canxi và vitamin là những vấn đề mà trẻ em Việt Nam đang đối mặt.

Đây là những thông tin nổi bật trong khảo sát dinh dưỡng khu vực Đông Nam Á - SEANUTS II, vừa được công bố vào tháng 6/2022. Khảo sát SEANUTS II do Tập đoàn FrieslandCampina phối hợp thực hiện với các đơn vị nghiên cứu tại 4 quốc gia. Tại Việt Nam, tập đoàn hợp tác với Viện Dinh dưỡng Quốc gia để tiến hành thu thập dữ liệu cũng như phân tích kết quả khảo sát.

Trung bình mỗi trẻ uống 4 hộp sữa/tuần

Theo báo cáo SEANUTS II, hơn 50% trẻ em Việt thiếu các vi chất dinh dưỡng như canxi, vitamin A, B1, B12, C, D và sắt theo khuyến nghị. Một trong những lý do khiến tỷ lệ này ở mức cao đến từ việc trẻ uống ít sữa so với tiêu chuẩn chung.

Sữa là thực phẩm giàu protein chất lượng cao, được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và các chuyên gia dinh dưỡng khuyên dùng cho nhiều nhóm tuổi. Không chỉ cung cấp đa dạng dưỡng chất như vitamin và khoáng chất, chất béo, sữa còn chứa hàm lượng protein dồi dào và tốt cho sức khỏe.

Sữa tươi là thực phẩm tốt cho sự phát triển của trẻ nhỏ.

Để góp phần giúp trẻ phát triển thể chất toàn diện, bổ sung protein và vi chất dinh dưỡng từ sữa tươi trong bữa sáng là cách đơn giản và hiệu quả.

Tuy nhiên, theo khảo sát SEANUTS II, có đến 40% trẻ em Việt Nam uống dưới 4 phần sữa nhỏ/tuần. Trong khi đó, theo các chuyên gia dinh dưỡng, trẻ từ 1 đến 3 tuổi cần uống 400-500 ml sữa/ngày, tương đương 2-3 hộp/ngày.

SEANUTS II chỉ rõ trung bình trẻ em Việt Nam chỉ uống 4 khẩu phần sữa nhỏ/tuần.

Bữa sáng đầy nhưng chưa đủ

Khảo sát cũng cho thấy dù 96% trẻ em Việt Nam trên 4 tuổi được ăn sáng mỗi ngày, chất lượng bữa sáng vẫn chưa đảm bảo.

Bữa sáng đóng vai trọng trong việc tiếp thêm năng lượng cho hoạt động thể chất, tinh thần cũng như bổ trợ khả năng học hỏi của trẻ. Không chỉ giúp trẻ lấp đầy bụng đói sau giấc ngủ, bữa sáng giúp bổ sung năng lượng và dưỡng chất để trẻ duy trì hoạt động thể chất lẫn tinh thần suốt ngày dài.

Tỷ lệ dinh dưỡng trong một bữa sáng tiêu chuẩn (*Theo kết quả khảo sát dinh dưỡng khu vực Đông Nam Á lần 2 - SEANUTS II).

Do nhiều yếu tố, bữa sáng của không ít trẻ em hiện nay chỉ nằm ở mức no bụng. Trong khi một bữa sáng tiêu chuẩn phải có đủ bốn nhóm thực phẩm gồm bột đường - chất đạm - chất béo - vitamin và khoáng chất. Trong đó, sữa là thực phẩm bổ dưỡng, thường được các chuyên gia dinh dưỡng khuyến nghị bổ sung vào bữa sáng của trẻ để cân bằng dưỡng chất.

Sữa tươi dành cho mọi bữa sáng tiêu chuẩn

