Chuyển 2 vụ nghi sai phạm tại CDC TP.HCM cho Bộ Công an

Thanh tra Chính phủ xác định 2 gói thầu do HCDC làm chủ đầu tư có dấu hiệu vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, với số tiền thiệt hại hơn 6,3 tỷ đồng.

Phó tổng Thanh tra Chính phủ (TTCP) Đặng Công Huẩn vừa ký ban hành thông báo kết luận thanh tra việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm, vaccine và thuốc phòng, chống dịch Covid-19 tại TP.HCM (thời kỳ từ 1/1/2020 đến 31/12/2021).

Theo kết luận vừa ban hành, TTCP qua thanh tra đã phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật về đấu thầu tại một số gói thầu, cần xem xét, xử lý theo quy định.

Cụ thể, có 2 gói thầu mua khẩu trang y tế, trang phục phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19 theo kế hoạch ngày 10/2/2020 do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) làm chủ đầu tư. Kết quả thanh tra phát hiện chủ đầu tư xác định giá gói thầu trái với quy định tại Điểm đ khoản 2, Điều 11 Thông tư số 58/2016 của Bộ Tài chính.

TTCP xác định 2 gói thầu trên có dấu hiệu vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, được quy định tại Điều 222 Bộ luật Hình sự năm 2015, với số tiền thiệt hại hơn 6,3 tỷ đồng .

Một bệnh viện dã chiến ở TP.HCM. Ảnh: Quỳnh Danh.

Ngoài ra, TTCP phát hiện 2 gói thầu mua sinh phẩm xét nghiệm do Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp làm chủ đầu tư. Cơ quan thanh tra phát hiện chủ đầu tư có dấu hiệu thiếu trách nhiệm gây thiệt hại ngân sách Nhà nước tại gói thầu mua khay thử xét nghiệm kháng nguyên virus Sars-CoV-2 phục vụ bệnh viện dã chiến thu dung điều trị Covid-19 từ ngày 13/9/2021 đến 20/9/2021 và gói thầu mua khay thử xét nghiệm kháng nguyên virus từ ngày 21/9/2021 đến 5/10/2021.

Tuy nhiên, TTCP cho rằng số tiền thiệt hại nhỏ, chưa đủ cơ sở để kiến nghị xử lý hình sự theo Điều 179 Bộ luật Hình sự. UBND TP.HCM cần chỉ đạo xử lý trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân theo quy định.

Cũng theo TTCP, có dấu hiệu nhà thầu Công ty BBA và nhà thầu Công ty BNC thông thầu, vi phạm quy định tại Điểm c Khoản 3, Điều 89 Luật Đấu thầu năm 2013 tại các gói thầu: Mua sắm bộ trang phục phòng chống dịch cấp 1 năm 2021 và mua sắm bộ trang phục phòng chống dịch cấp 1 năm 2021 (lần 2) do Bệnh viện Từ Dũ làm chủ đầu tư và gói thầu mua sắm vật tư y tế phục vụ công tác phòng chống và điều trị dịch Covid-19 lần 10 năm 2021 do Bệnh viện Nhi Đồng TP.HCM làm chủ đầu tư.

Từ kết quả thanh tra, TTCP đã chuyển hồ sơ 2 vụ việc có dấu hiệu thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, quy định tại Điều 222 Bộ luật Hình sự, tại HCDC đến Bộ Công an để điều tra, xử lý theo quy định.

Ngoài ra, TTCP cũng chuyển thông tin các vụ việc có dấu hiệu vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, lợi dụng dịch bệnh để nâng giá bán cao bất thường đến Bộ Công an để xem xét, xử lý theo quy định.