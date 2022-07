Chụp ảnh ở khu vực đường sắt, một nữ sinh tử vong

Khi quay lại để tìm túi xách bỏ quên trên khu vực đường sắt, một nữ sinh bị tàu hỏa đâm tử vong tại chỗ.

Sáng 11/7, ông Lê Hùng Đỉnh - Chủ tịch UBND xã Tế Nông, huyện Nông Cống (Thanh Hóa), cho biết trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ tai nạn đường sắt khiến một người tử vong.

Hiện trường vụ việc chiều 10/7.

Theo đó, khoảng 15h ngày 10/7, cháu H.N.A. (SN 2006) cùng 2 nữ sinh khác, đều trú ở xã Quảng Ngọc, huyện Quảng Xương đến khu vực Cầu Lạc (trên đường sắt Bắc - Nam), xã Tế Nông, huyện Nông Cống vui chơi, chụp ảnh. Quá trình vui chơi trên đường ray, khi thấy tàu hỏa đến, cả 3 cháu đã di chuyển vào nơi an toàn né tránh tàu. Tuy nhiên, cháu H.N.A. do bỏ quên túi xách nên chạy quay lại đường ray lấy túi, không may bị tàu đâm tử vong tại chỗ.

Chiều cùng ngày, chính quyền xã Tế Nông cùng cơ quan chức năng đã đưa thi thể nạn nhân về xã Quảng Ngọc, bàn giao cho gia đình an táng theo phong tục địa phương.