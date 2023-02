Chuột Mickey hóa thân thành siêu anh hùng Marvel

Mới đây, các họa sĩ của Disney và Marvel đã hợp tác để cho ra mắt một tấm bìa phiên bản đặc biệt. Các nhân vật như chuột Mickey, vịt Donald sẽ hóa thân thành siêu anh hùng.

Chuột Mickey hóa thân thành siêu anh hùng trong tấm bìa đặc biệt của Marvel. Ảnh: Marvel Comics.

Nhằm hưởng ứng lễ kỷ niệm 100 năm thành lập Disney, các họa sĩ Marvel đã tạo ra một phiên bản bìa truyện đặc biệt. Trong đó, các nhân vật hoạt hình gạo cội của Disney sẽ góp mặt trong vai những người hùng giải cứu Trái đất.

Chuột Mickey sẽ trở thành phù thủy tối thượng, vịt Donald hóa thân thành Nova, chuột Minnie khoác trên mình bộ giáp của Captain America... Ngay cả nhân vật phản diện Thanos cũng được chuyển sang Big Bald Pete, kẻ thù truyền kiếp của chuột Mickey. Đây là tấm bìa lấy cảm hứng từ series What if và là sự tôn vinh với series nổi tiếng The Infinity Gauntlet.

Có nhiều lý do để Marvel quyết định chọn series này làm ý tưởng cho tấm bìa kỷ niệm 100 năm Disney. Đây là một câu chuyện có tầm ảnh hưởng đối với sự phát triển vũ trụ truyện tranh Marvel. Series gồm sáu tập do các tác giả Jim Starlin, George Perez và Ron Lim chấp bút.

Sau 6 tập được phát hành vào năm 1991, series này đã được tái bản nhiều lần và ra mắt thêm một số tập tiếp theo như một phiên bản ngoại truyện. Cho đến nay The Infinity Gauntlet vẫn nắm giữ lượt tái bản nhiều nhất trong các series của Marvel.

Tấm bìa được lấy ý tưởng từ series What if của Marvel. Ảnh: Marvel Comics.

Không chỉ dừng lại ở một series, các họa sĩ từ phía Marvel còn hứa hẹn cho ra mắt thêm các phiên bản hoàn thiện của những phần truyện đầu đời như Fantastic Four #1, The Invicible Hulk #1 và The Avengers #1. Tất cả đều có sự xuất hiện của các nhân vật nhà Disney.

Cặp tác giả của những chiếc bìa bản đặc biệt này là họa sĩ Lorenzo Pastrovicchio và Valeria De Sanctis. Marvel dự kiến ra mắt phiên bản kỷ niệm này vào tháng 4.

Công ty Walt Disney được thành lập bởi Walt và Roy Disney vào năm 1923. Disney được đánh giá là hãng phim tiên phong trong ngành hoạt hình trước khi phát triển thành tập đoàn truyền thông đại chúng như ngày nay.

Ban đầu, công ty được biết đến nhiều nhất với các dự án hoạt hình, bao gồm cả việc giới thiệu chuột Mickey trong bộ phim ngắn Steamboat Willie. Vào năm 2022, Công ty Walt Disney được biết đến với việc sở hữu những công ty như Pixar, Marvel Studios, Lucasfilm, ESPN, công viên giải trí, cùng nhiều IP và tài sản giải trí khác.

Để kỷ niệm sinh nhật lần thứ 100 của Công ty Walt Disney, một số nhân vật kinh điển nhất của hãng sẽ mặc trang phục như Avengers trong tác phẩm nghệ thuật mới của Marvel.

Sau thời gian dài hình thành và sáng tạo, những tấm bìa phiên bản đặc biệt hướng đến các lễ kỷ niệm đã đi vào ký ức của nhiều thế hệ độc giả. Đối với một số người, những tấm bìa có một thế giới riêng và đã được đóng khung thành những tấm áp phích độc lập.

Nhà xuất bản DK từng cho ra mắt một cuốn sách tập hợp các trang bìa thương hiệu của Marvel. Tiêu biểu là: Iron Man #1 (1998), Hawkeye #8 (2013), các tấm bìa trong series The Bronze Age (1970-1986) và Avengers #1 (1963). Những tấm bìa đặc biệt thường được săn đón bởi người hâm mộ.

Cho đến nay chúng vẫn được bán lại cho các bạn trẻ có mong muốn sưu tầm. Phiên bản bìa kỷ niệm 100 năm thành lập Disney chắc chắn sẽ là một sản phẩm hứa hẹn với các độc giả nhà Marvel.