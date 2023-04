Chương trình truyền hình 'Teletubbies' bị chỉ trích phản cảm

Theo New York Post, Teletubbies được phát hành cách nay hơn hai thập kỷ bỗng trở thành chủ đề gây chú ý. Trong một tập, các nhân vật Tinky Winky (màu tím, nam), Laa Laa (màu vàng, nữ), Po (màu đỏ, nữ) được người kể chuyện hướng dẫn thổi kèn trang trí sinh nhật.

Tinky Winky sau đó kéo dài hơi vào chiếc kèn, khiến nó bung ra xa và chạm vào mông Dipsy (màu xanh lá, nam) đang đứng cúi người bên kia đồi. Tinky Winky bắt đầu dùng kèn cù lét Dipsy mạnh hơn. Lúc này, Dipsy tỏ ra thích thú và các nhân vật còn lại bật cười khúc khích.

Đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội kèm những bình luận chỉ trích, phản đối nhóm sản xuất đứng sau Teletubbies. "Con tôi đang xem Teletubbies và cảnh tượng này xuất hiện. Tôi vừa chứng kiến cái quái gì vậy?", tài khoản có nick name @his_beautiful_surrender nổi giận.

Người này bức xúc Teletubbies vốn là chương trình dành cho trẻ con, nhưng lại có cảnh nhân vật bị tình dục hóa.

Nhiều phụ huynh khác cũng sốc trước khoảnh khắc kéo dài hơn 30 giây này. Một người cho biết: "Tôi cấm tiệt bọn trẻ không được phép xem chương trình này nữa". Đồng tình quyết định này, thành viên khác chia sẻ: "Đây là chương trình kỳ lạ nhất tôi từng thấy".

Bên cạnh ý kiến phản đối, có bộ phận khán giả cho rằng người xem đang nghiêm trọng hóa cảnh phim. Họ nói góc nhìn của người lớn không giống những đứa trẻ ngây thơ. Do đó, không thể xem Teletubbies là chương trình độc hại đối với trẻ em.

Trước hàng loạt tranh cãi, nhà sản xuất Teletubbies vẫn chưa lên tiếng.

Teletubbies là chương trình truyền hình dành cho trẻ em mầm non do Ragdoll Productions sản xuất từ năm 1997 đến 2001. Chương trình gặt hái thành công về mặt thương mại trong và ngoài nước Anh, giành nhiều giải thưởng, trong đó có giải BAFTA năm 1998.

Với những nhân vật độc đáo, màu phim tươi sáng, đối thoại đơn giản, lặp đi lặp lại, dù chỉ nhắm vào trẻ em trong độ tuổi từ 1 đến 4, Teletubbies cũng thu hút nhóm khán giả học sinh và sinh viên.

