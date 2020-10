Chương trình 'Share the love' quyên hơn 3 tỷ đồng ủng hộ miền Trung

Chương trình gây quỹ từ thiện “Share the love” được tổ chức vào tối 28/10 tại khách sạn Park Hyatt Saigon, với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Đàm Vĩnh Hưng, Cẩm Vân, Khắc Triệu, Dương Triệu Vũ, Minh Tuyết, Vũ Hà.

Bên cạnh đó, chương trình còn có sự tham gia của các doanh nhân, mạnh thường quân đến ủng hộ cho miền Trung thông qua tiền mặt, đấu giá vật phẩm quý hiếm.

Đại diện cho các doanh nhân, anh Vũ Nguyễn Minh Tuấn chia sẻ mở đầu chương trình: "Trách nhiệm của một doanh nghiệp không chỉ là làm giàu cho chính mình, đóng góp cho sự phát triển của đất nước, mà còn là thực hiện trách nhiệm với cộng đồng".

"Share the love" là thông điệp anh cũng như các khách mời góp mặt trong chương trình mong muốn lan toả. Đó là tinh thần tương thân tương ái, chia sẻ với bà con miền Trung - những người đang phải hứng chịu liên tiếp những cơn thịnh nộ của mẹ thiên nhiên.

Tại sự kiện, ca sĩ Vũ Hà, Minh Tuyết, Dương Triệu Vũ, vợ chồng Khắc Triệu - Cẩm Vân cùng Đàm Vĩnh Hưng đã cùng hoà giọng trong ca khúc Và con tim đã vui trở lại. Vợ chồng ca sĩ Cẩm Vân - Khắc Triệu cũng quyên góp cho chương trình 1.000 USD trích từ quỹ từ thiện của gia đình nữ ca sĩ.

Một số vật phẩm được đấu giá như sâm Ngọc Linh, vòng trầm hương... đã được trả giá cao, mang về hơn 1 tỷ đồng cho chương trình. Hiện tại, chương trình quyên góp được tổng số tiền hơn 3 tỷ đồng ủng hộ đồng bào miền Trung.

Tất cả số tiền do các mạnh thường quân quyên góp trong đêm sẽ được gửi về miền Trung, giúp bà con xây dựng nhà chống lũ, mua thêm thuyền cứu hộ, áo phao và hỗ trợ phương kế sinh nhai để nhanh chóng ổn định lại cuộc sống sau lũ.