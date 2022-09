Chương trình Hàn Quốc chiếu cận cảnh 5 bé trai bị phẫu thuật

Cảnh quay nhóm trẻ vị thành niên phẫu thuật cắt bao quy đầu được phát sóng trực tiếp trên đài truyền hình Hàn Quốc đã nhanh chóng gây ra làn sóng tranh cãi.

Những đứa trẻ trong chương trình "Mr. House Husband" bị ghi lại cận cảnh gương mặt trong lúc đang phẫu thuật. Ảnh: KBS2.

Trong một tập của chương trình thực tế Mr. House Husband của đài KBS2, xoay quanh các cặp vợ chồng trẻ kết hôn và cuộc sống thường ngày của họ, 5 đứa trẻ vị thành niên nằm trong dàn nhân vật lần lượt trải qua cuộc phẫu thuật cắt bao quy đầu.

Các camera đã ghi lại từng thay đổi trên nét mặt của những cậu bé này trong khi bác sĩ phẫu thuật thực hiện thủ thuật ở đằng sau tấm màn che, theo Korea Herald.

Chương trình, vốn được gắn mác dành cho khán giả từ 15 tuổi trở lại, phải đối mặt với làn sóng chỉ trích dữ dội về cảnh quay này. Ở mục bình luận trên trang web chính thức của chương trình, nhiều khán giả cho biết họ rất sốc và kinh ngạc.

Nhiều chuyên gia pháp lý bày tỏ sự lo ngại về sự xuất hiện của trẻ em trên sóng truyền hình. Ảnh: KBS.

“Tôi chưa bao giờ tưởng tượng rằng một đài truyền hình lớn như vậy lại trình chiếu cảnh đi cắt bao quy đầu của trẻ vị thành niên. Đây không phải là một hình thức bóc lột tình dục hay sao? Đề nghị đài dừng chiếu ngay chương trình này”, trích một bình luận.

Trong tuyên bố chính thức được đưa ra hôm 19/9, chương trình xin lỗi vì đã khiến khán giả cảm thấy khó chịu. Tuy nhiên, chương trình nhấn mạnh rằng gia đình của những trẻ vị thành niên đã đồng ý phát sóng cảnh này với mục đích nâng cao giáo dục giới tính.

Luật sư Um Sun-hee, đến từ hiệp hội luật sư vì lợi ích công Doroo, cho biết sự chấp thuận gia đình không thể phủ nhận thực tế rằng quyền của những đứa trẻ bị xâm phạm.

“Trong quá trình phẫu thuật, khuôn mặt và tên của những đứa trẻ bị công khai, cuộc sống riêng tư của chúng từ đó cũng bị phơi bày. Các video và hình ảnh của chúng sẽ còn lưu truyền mãi trên không gian trực tuyến cho vô số người xem ngẫu nhiên”, luật sư cho biết, nói thêm rằng khó có thể đoán được tác động về lâu dài đối với chúng.

Mr. House Husband nằm trong số nhiều chương trình truyền hình Hàn Quốc có sự tham gia của trẻ vị thành niên. Một số chương trình có thể kể đến như The Return of Superman, My Golden Kids xoay quanh việc chăm sóc trẻ nhỏ, hay Miss Trot, Mister Trot có sự tham dự của những người trình diễn mới 10 tuổi.

Năm 2020, một nhóm luật sư, nhà hoạt động nhân quyền và các tổ chức phi chính phủ ở Hàn Quốc đã đưa ra tuyên bố chung nhằm lên án những chương trình trên vì vi phạm nhân quyền của trẻ em và trẻ vị thành niên.

“Trẻ em không phải công cụ cho các công ty sản xuất và đài truyền hình”, trích tuyên bố.

Cùng năm, Ủy ban Truyền thông Hàn Quốc đã ban hành một bộ hướng dẫn bảo vệ trẻ em và trẻ vị thành niên trong việc phát sóng. Tuy nhiên, vẫn tùy thuộc vào các nhà đài chủ động tuân theo hay không do một số điều khoản không bị ràng buộc bởi pháp lý.