Đại sứ quán Cộng hòa Czech tại Việt Nam, Nhà xuất bản Kim Đồng và Câu lạc bộ Đọc sách cùng con tổ chức chương trình đọc sách “Bước vào cánh cửa thần kỳ”.

Chương trình đọc sách “Bước vào cánh cửa thần kỳ” được tổ chức trong khuôn khổ triển lãm tranh “Thế giới nhiệm màu của các họa sĩ minh họa sách thiếu nhi Séc”.

Tại buổi đọc sách nhà thơ Thụy Anh (tiến sĩ Giáo dục học, Chủ nhiệm CLB Đọc sách cùng con) đã giới thiệu những người bạn bước ra từ các trang sách của các nhà văn Séc. Đó là Max, Sally và chiếc điện thoại thần kỳ, Bo và Be - Đôi thỏ tinh nghịch, những người bạn trong Cánh cửa thần kỳ.

Nhà thơ Thụy Anh dẫn dắt các bạn nhỏ bước vào thế giới thần kỳ qua sáng tạo của các nhà văn Czech.

Với cách dẫn dắt độc đáo ngay từ những trang sách đầu tiên, Cánh cửa thần kỳ của tác giả người Séc Alois Mikulka mang tới một câu chuyện tưởng chừng đã quen thuộc về người tốt - người xấu, hay về những phép thần thông biến hoá của những vị thần…

Cùng mở “cánh cửa thần kỳ” và bước vào thế giới mê hoặc với câu chuyện về nhà ảo thuật tài ba, cậu bé Míša thơm thảo, cậu bé Rumpál dữ tợn và ông thần tí hon Emil. Qua cách kể mới lạ đầy ngẫu nhiên, sáng tạo cùng nét vẽ dí dỏm đặc trưng đã tạo nên tên tuổi của Alois Mikulka, câu chuyện trong Cánh cửa thần kỳ lại mang một màu sắc đặc biệt, khác xa những truyện kể thông thường khác.

Với cách trình bày đặc biệt, Cánh cửa thần kỳ giới thiệu tới các bạn đọc nhỏ tuổi Việt Nam câu chuyện vượt khỏi những khuôn khổ, giúp cho tủ sách thiếu nhi càng thêm phong phú.

Nếu chúng ta đã quen thuộc với những nhân vật hoạt hình gắn bó với tuổi thơ như Sói và Thỏ của Hãy đợi đấy, hay Tom và Jerry trong loạt phim cùng tên, thì ở nước Séc, có một cặp cũng nổi tiếng, gắn với tuổi thơ của vô số các thế hệ bạn nhỏ, đó chính là Bo và Be - hai chú thỏ nghịch ngợm.

Sách Cánh cửa thần kỳ.

Với tên nguyên bản là Bob và Bobek, loạt truyện ngắn và hoạt hình về hai bạn thỏ này đã gây được tiếng vang tại Séc và nhiều nước châu Âu từ cuối những năm 70 của thế kỷ trước. Hai con thỏ vốn xuất phát là thỏ sống trong chiếc mũ của nhà ảo thuật, nhưng trong một lần ông đãng trí bỏ quên mũ thì Bo và Be cũng phải từ đó học cách tự lập.

Với sự nghịch ngợm và nhiều “tối kiến” bất ngờ, cặp này đã gây ra vô số chuyện bi hài trong hành trình kiếm sống của chúng. Cuốn sách Bo và Be - Đôi thỏ tinh nghịch giới thiệu tới bạn đọc nhỏ tuổi Việt Nam những chuyến phiêu lưu đầu tiên của Bo và Be, cách hai chú thỏ “xử lí” những rắc rối do chúng gây ra như thế nào. Một cuốn sách siêu nhộn, siêu dí dỏm với phần minh họa đáng yêu, ấn tượng, chắc chắn sẽ mang tới cho các độc giả nhí những phút giây thư giãn lý thú...

“Bước vào Cánh cửa thần kỳ” các em sẽ được làm quen với những tác phẩm văn học thiếu nhi Séc, từ đây đất nước và con người Séc sẽ gần gũi hơn với các em bởi sự thông minh, hài hước vui nhộn và giàu lòng nhân hậu.