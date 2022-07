Chuỗi trải nghiệm bất tận tại khu Changi, Singapore

Ngoài sân bay quốc tế Changi và khu phức hợp Jewel, Changi (Singapore) còn là vùng đất của các địa danh lịch sử. Hành trình khám phá nơi đây cho du khách nhiều trải nghiệm thú vị.

Nhắc đến đảo quốc sư tử, du khách quốc tế không thể không biết đến sân bay quốc tế Changi - trung tâm vận chuyển hàng không quốc tế nổi tiếng và quan trọng bậc nhất châu Á. Bên cạnh đó, khu Changi còn sở hữu nhiều điểm vui chơi, tham quan thú vị ít người biết.

Du khách có thể dành một ngày ở khu này để khám phá các công trình lịch sử - văn hóa độc đáo, hoặc tự do thả mình vui chơi trong khu phức hợp Jewel Changi với nhiều điểm tham quan, cửa hàng mua sắm và ăn uống thú vị.

Khám phá những viên ngọc ẩn mình giữa lòng Changi

Những địa danh lịch sử ở Changi được ví như viên ngọc ẩn mình giữa thành phố hiện đại. Nếu dành trọn một ngày để khám phá nơi đây, bạn có thể lên thuyền đến đảo Pulau Ubin trải nghiệm cảm giác trở lại những năm 1960 cùng văn hóa kampong đặc trưng của xứ sở này. Nơi đây còn có Nhà nguyện và Bảo tàng Changi (Changi Chapel and Museum) lưu giữ những kỷ vật và khoảnh khắc lịch sử về quốc đảo trong thời chiến.

Từ đây, bạn có thể đến thẳng trung tâm thương mại Changi City Point chỉ cách khoảng 12 phút đi xe. Nếu đam mê các trải nghiệm địa phương, du khách có thể ghé sang Changi Village Hawker Center để thưởng thức nasi lemak truyền thống - một món ăn của người Malaysia với gạo thơm nấu trong nước cốt dừa và lá dứa. Bạn cũng có thể tìm thấy những sản vật địa phương và các món quà lưu niệm thú vị tại khu phố này.

Nhà nguyện và Bảo tàng Changi (Changi Chapel and Museum) là điểm đến lịch sử - văn hóa thú vị cho du khách quốc tế.

Với khoảng nửa ngày, du khách vẫn đủ thời gian thưởng ngoạn và ngắm cảnh ở công viên bãi biển Changi (Changi Beach Park) hoặc đường dạo bộ ven biển (Changi Point Coastal Walk). Bầu không khí thoải mái, trong lành ở nhà hàng Stella Seaside Lounge hoặc những quán bar của The SeaGrill và Little Island Brewing Co sẽ là điểm đến lý tưởng để bạn thưởng thức hương vị chuẩn địa phương, nhấm nháp đồ uống và tận hưởng cảm giác chill giữa thành phố nhộn nhịp này.

Du hí tại khu phức hợp Jewel ở sân bay Changi

Giành danh hiệu “sân bay tốt nhất thế giới” 8 lần từ World Airport Awards, sân bay Changi của Singapore nổi tiếng bởi tính thẩm mỹ cao, dịch vụ “all-in-one” chất lượng và khu mua sắm - vui chơi sầm uất, đủ khả năng đáp ứng tất cả nhu cầu của du khách. Ngoài ra, khu phức hợp Jewel cạnh bên sân bay còn sở hữu thác nước nhân tạo trong nhà lớn nhất thế giới Rain Vortex - một biểu tượng đặc trưng làm nên thương hiệu cho sân bay Changi.

Bởi thế, chính sân bay Changi cũng là một địa điểm hút khách du lịch hàng năm. “Đi chơi sân bay” trở thành lựa chọn được đông đảo du khách háo hức cho vào kế hoạch khám phá đảo quốc sư tử.

Khu phức hợp Jewel Changi có đầy đủ chỗ ăn, chơi, nghỉ ngơi cho du khách.

Không cần bước chân ra khỏi sân bay, du khách vẫn có thể tận hưởng một ngày thư giãn đủ mọi hoạt động từ ăn uống, thư giãn, vui chơi cho đến ngắm cảnh, mua sắm. Bạn có thể chơi trò chơi và ăn nhẹ, chụp ảnh tại các cửa hàng cà phê đậm phong cách riêng, thử sức với máng trượt cao nhất thế giới hay đắm mình trong chuỗi trò chơi tương tác phấn khích tại Changi Experience Studio.

Nhiều du khách cũng lựa chọn thư giãn bằng những bộ phim hấp dẫn và miễn phí ở rạp phim, hoặc thả mình ngắm nhìn máy bay trên khung trời cao rộng ở khu vực Viewing Mall. Sân bay còn có khách sạn quá cảnh Aerotel Singapore với hồ bơi ngoài trời để bạn nghỉ ngơi nếu chuyến bay có thời gian nối chuyến (transit) kéo dài.

Các gia đình có thể đưa bé khám phá tượng 20 loại sinh vật tiền sử như khủng long giữa khung cảnh thiên nhiên ở Jurassic Mile, hoặc ghé thăm Trung tâm Pokemon (Pokemon Center Singapore) với hàng loạt thú nhồi bông và đồ chơi mô phỏng tựa phim thiếu nhi thú vị này. Cả nhà cũng có thể tham quan vườn hoa lan và hồ cá koi để lưu giữ nhiều bức ảnh và kỷ niệm cho chuyến đi.

Địa điểm vui chơi cho các bé ngay trong sân bay.

Sau một ngày vui chơi thỏa sức, bạn có thể thưởng thức các món ngon Singapore tại Hub and Spoke Café, hoặc thưởng thức món bánh mì quế ở Rrooll để tiếp thêm năng lượng khám phá những điểm dừng chân ấn tượng khác của Changi.

Với đa dạng trải nghiệm thú vị, bạn đừng quên bỏ túi những điểm vui chơi ở khu Changi và dành thời gian khám phá loạt địa danh thú vị này trong chuyến du lịch đến Singapore lần tới.