Chuỗi sự kiện sinh nhật mang đậm dấu ấn Phú Quốc United Center

Kỷ niệm 2 năm ra mắt, Phú Quốc United Center mang đến loạt trải nghiệm chưa từng có, kéo dài từ sáng đến đêm với các minishow, diễu hành nghệ thuật hay đại tiệc âm nhạc mãn nhãn…

Nếu vài năm trước đây, những con sóng êm đềm và cảnh hoàng hôn thơ mộng là động lực đưa tín đồ du lịch đến với Phú Quốc, thì nay, siêu quần thể Phú Quốc United Center với “tất cả trong một” từ vui chơi, giải trí đến nghỉ dưỡng… lại là động lực thôi thúc mọi người ghé Phú Quốc nhiều lần trong năm.

Nằm ở phía bắc đảo ngọc, trải dài trên diện tích hơn 1.000 ha và ôm trọn bờ biển bãi Dài ngập nắng, Phú Quốc United Center từ khi khai trương vào năm 2021 đã tạo nên những đợt sóng sục sôi trong cộng đồng yêu thích du lịch. Qua 2 năm, sức nóng đó không hề giảm bớt mà ngày càng mạnh mẽ hơn, đặc biệt trong tháng 4 này, khi siêu quần thể đón sinh nhật 2 tuổi.

Diễu hành nghệ thuật “Sắc màu Venice”

Nhiều tín đồ du lịch nhận định đến Phú Quốc United Center dịp bình thường đã vui, thì ghé nơi đây trong chuỗi ngày kỷ niệm sinh nhật còn hào hứng gấp nhiều lần. Cảm xúc này không chỉ đến từ không khí rộn ràng, tấp nập khi chuỗi hàng quán rủ nhau trang hoàng, bày biện rực rỡ hơn thông thường, mà còn ở loạt trải nghiệm độc đáo mà siêu quần thể mang đến cho du khách.

Ngay buổi chiều sinh nhật 21/4, ngay giữa những công trình cảnh quan rực rỡ lấy cảm hứng từ kiến trúc châu Âu, du khách có mặt tại Grand World đã có cơ hội du hành đến những con phố châu Âu hiện đại, hòa mình vào không khí sôi động của một trong những đoàn diễu hành nghệ thuật carnival hấp dẫn nhất thế giới - Carnevale di Venezia.

Diễn ra vào lúc 17h30 - khung giờ hoàng hôn đẹp nhất tại Phú Quốc, Carnevale di Venezia đưa du khách bước vào một thế giới siêu thực với hàng chục nghệ sĩ trẻ tuổi diện trang phục cầu kỳ, hóa thân thành những vị vương công, quý tộc, hầu tước châu Âu thời xưa, nhảy múa trên nền nhạc rộn ràng. Khuôn mặt các nghệ sĩ được giấu sau lớp mặt nạ cầu kỳ bí ẩn, vừa mang đến sự huyền bí, vừa tạo điểm nhìn thu hút khiến hàng nghìn du khách không thể rời mắt. Đan xen là những tiết mục nhào lộn, tung hứng, múa lửa kỹ thuật cao từ các chú hề vui nhộn khiến không khí nhộp nhịp từng giây từng phút.

Thu Hương (59 tuổi, Hà Nam) cho biết đây là lần đầu tiên cô đến Grand World và được chứng kiến một tiết mục đặc biệt thế này: “Tôi rất bất ngờ với sự sáng tạo, đầu tư và công phu của buổi diễu hành. Đây chắc chắn là kỷ niệm tôi không thể nào quên trong chuyến đi Phú Quốc lần này”.

Tận hưởng dạ vũ trong đại tiệc sinh nhật

Một bữa tiệc bùng nổ mọi giác quan được nối dài khi đêm sinh nhật Phú Quốc United Center bước vào phần chính hội. Màn đêm buông xuống, ánh đèn điện bật lên cũng là lúc sân khấu đặc biệt hiện lên rõ nét trước mắt hàng triệu du khách.

Được thiết kế nổi trên mặt nước với phần background là màn hình LED quạt khổng lồ mang phong cách quý tộc châu Âu, đêm nhạc mừng sinh nhật 2 tuổi của Phú Quốc United Center mang đến sân khấu nổi độc nhất vô nhị kết nối với cả “thành phố không ngủ” Grand World. Kết hợp cùng hiệu ứng đèn laser, khói lửa cầu kỳ, tất cả khiến người xem mãn nhãn ngay từ những phút giây đầu tiên ngắm nhìn.

Nằm chính giữa hồ Tình yêu, sân khấu đặc biệt mừng sinh nhật Phú Quốc United Center được bao quanh bởi hệ thống đèn focus tầm xa, giúp đảm bảo sự lung linh, huyền ảo và biến hóa liên tục về màu sắc, để các du khách dù đứng tại vị trí rất xa vẫn có thể nhìn thấy.

Đêm hội mở đầu với tiết mục nhảy The Great Gatsby sôi động và đam mê. Các vũ công từ vũ đoàn VinWonders trong trang phục rực rỡ, nhảy múa cùng những chiếc quạt lông vũ to bản đã khuấy động bầu không khí thành công. Sau đó, ca sĩ Thủy Bùi lần lượt mang đến sân khấu đêm nhạc các ca khúc Somewhere over the rainbow, Crazy in love hay Shallow song ca cùng Đào Mác. Thủy Bùi cho biết: “Đây là lần đầu tôi đến Grand World và tôi bất ngờ với không khí sôi động tại đây. Chắc chắn tôi sẽ quay lại đây vào thời gian gần nhất”.

Trong khi đó, Đào Mác tiếp tục góp giọng với bản hit nổi tiếng toàn cầu You raise me up, còn Lân Nhã là Can’t take my eyes off you, Lại gần hôn anh, Sway và Lời yêu thương.

Sự xuất hiện của ca sĩ Võ Hạ Trâm với lời chào “Xin chào Phú Quốc” đã đẩy bầu không khí đêm nhạc hội lên cao. Cô mang đến đêm sinh nhật Phú Quốc United Center các ca khúc Mùa hè đẹp nhất, Habanera và đặc biệt là Về với em - hit đứng đầu bảng xếp hạng “Thịnh hành” trên YouTube với hơn 4,6 triệu lượt xem chỉ sau vài ngày ra mắt. Giai điệu mang âm hưởng Bollywood của Về với em, kết hợp cùng giọng hát nội lực từ Võ Hạ Trâm và hiệu ứng nước, lửa, đèn laser và sân khấu 3D biến hóa linh hoạt khiến tiết mục trình diễn nhận được hưởng ứng nhiệt tình từ hàng chục nghìn khán giả theo dõi trực tiếp.

Võ Hạ Trâm không giấu nổi sự xúc động sau khi trình diễn: “Cảm xúc được đứng trên sân khấu rộng lớn của Grand World và hát ca khúc có thể coi như bản hit đầu tiên của mình rất tuyệt vời. Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ Võ Hạ Trâm”.

Cuối chương trình, hòa cùng giọng hát của các ca sĩ với ca khúc Happy birthday mừng sinh nhật Phú Quốc United Center tròn 2 tuổi, là giọng ca của hàng chục nghìn du khách không ngại mệt mỏi, nán lại đến khi kết thúc. “Đêm nhạc mãn nhãn, đã tai cả phần nghe và phần nhìn. Đứng xem suốt gần 2 tiếng mà tôi không hề thấy mệt”, Thu Trang (31 tuổi, Hà Nội) chia sẻ.

Vui chơi hết mình với hầu bao tiết kiệm

Có mặt tại Phú Quốc từ sáng 20/4 để sẵn sàng cho 4 ngày 3 đêm vui chơi hết mình cùng sinh nhật Phú Quốc United Center, Thu Trang cho biết bản thân đã căn lịch đặt vé từ sớm và chọn hãng hàng không giá rẻ để tiết kiệm chi phí.

“Đến Phú Quốc không nhất thiết phải ở khách sạn quá đắt tiền. Bạn có thể chọn nơi lưu trú phù hợp khả năng tài chính và nhu cầu bản thân rất dễ dàng, bởi trong quần thể Phú Quốc United Center có rất nhiều loại hình từ khách sạn 2 sao đến 5 sao, homestay, nhà nghỉ… Tôi và bạn thân chọn một khách sạn nằm trong Grand World, ngay cạnh bờ kênh Venice mà mức giá không hề đắt, chỉ 600.000-700.000 đồng cho phòng đôi mà đầy đủ tiện nghi, thuận tiện di chuyển đến nơi diễn ra các show diễn nổi tiếng”, Thu Trang cho hay.

Ngoài chi phí máy bay và nơi ở, Thu Trang chia sẻ cô mất thêm rất ít tiền cho các hoạt động vui chơi, giải trí tại “thành phố không ngủ”. Theo Trang, việc di chuyển 2 chiều từ sân bay về khách sạn, hay di chuyển từ Grand World sang VinWonders, Vinpearl Safari đều hoàn toàn miễn phí với hệ thống xe điện Vinbus thuận tiện. Dịp sinh nhật này đúng cuối tuần nên tần suất các chuyến dày 10-20 phút cho khung giờ cao điểm, hạn chế tối thiểu sự chờ đợi cho du khách.

“Còn các show diễn tại Grand World thì đa phần không mất tiền, nên tôi đã có cơ hội trải nghiệm một ngày vui chơi 0 đồng trong dịp đến Phú Quốc lần này”, Trang hào hứng nói.

Sau 2 năm chính thức khai trương, siêu quần thể Phú Quốc United Center không chỉ trở thành lựa chọn ưa thích của du khách Việt, mà đã ghi dấu đậm nét trên bản đồ du lịch toàn cầu như là “điểm đến mới của thế giới”. Hình ảnh những đoàn khách Việt và quốc tế hào hứng khám phá, trải nghiệm đa dạng dịch vụ từ vui chơi, giải trí đến ẩm thực, nghỉ dưỡng tại đây cho thấy tương lai đầy hứa hẹn của siêu quần thể du lịch này, không thua kém các tổ hợp giải trí tầm cỡ như Disney Land hay Universal Studio…