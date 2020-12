Chuỗi phòng gym Elite Fitness bị lộ dữ liệu khách hàng

Sau thông tin Giao Hàng Tiết Kiệm lộ mã nguồn hệ thống, tài khoản Elliot Alderson tiếp tục thông báo việc Elite Fitness rò rỉ dữ liệu người dùng.

Ngày 26/11, tài khoản Elliot Alderson, người từng thông báo bộ mã nguồn của Giao Hàng Tiết Kiệm bị rò rỉ tiếp tục đăng tải thông tin về sự cố nghiêm trọng khác. Theo Elliot, hệ thống trung tâm thể dục Elite Fitness đã bị lộ 500.000 thông tin người dùng.

Thông tin người dùng được cho là của Elite Fitness. Ảnh: Elliot Alderson.

Theo tài liệu Elliot có được từ các nhóm hacker ẩn danh, Elite Fitness đã gặp hàng loạt lỗi bảo mật nghiêm trọng khiến việc đảm bảo an toàn thông tin hệ thống và quyền riêng tư của người dùng bị đe dọa. Kèm với bài viết, chuyên gia an ninh mạng này cũng đẳng tải ảnh chụp dữ liệu gồm email, ngày sinh, giới tính, nơi được cho là của người dùng Elite Fitness.

Bên cạnh đó, các thông tin sức khỏe, hợp đồng luyện tập, dữ liệu vân tay... cũng được cho đã bị rò rỉ.

Theo nguồn tin của Elliot, thông tin có được là do hacker khai thác lỗ hổng của các thiết bị IoT như máy chấm công, máy in, camera an ninh... từ một trung tâm luyện tập của Elite Fitness.

"Elite Fitness cần trang bị rất nhiều lớp bảo mật và cân nhắc việc đầu tư vào hạ tầng CNTT trước khi bước vào cuộc chơi dịch vụ thể dục tỷ USD này", một chuyên gia an ninh mạng nói với chủ bài viết.

Dữ liệu vân tay khách hàng Elite Fitness cũng được cho là đã bị rò rỉ. Ảnh: Elliot Alderson.

"Hacker ẩn danh thực hiện vụ tấn công cho biết đang cố gắng liên hệ với Elite Fitness để trao đổi về thông tin khách hàng bị lộ. Tuy nhiên, theo quan sát của chúng tôi, không tìm thấy bất kỳ mô tả nào về chính sách bảo mật hoặc điều khoản bảo vệ quyền riêng tư trên Elite Fitness", bài viết trên Medium nhận xét.

Zing đã liên hệ Elite Fitness qua nhiều kênh tương tác như hotline và tài khoản mạng xã hội. Tuy vậy, các kênh liên lạc của Elite Fitness đều không hoạt động. Trên website chính thức, Elite Fitness cũng không để email liên lạc.

Theo Statista, ngành công nghiệp thể hình ở Việt Nam tăng trưởng bình quân 20% hàng năm cho đến năm 2020. Quy mô thị trường thể hình đạt khoảng 113 triệu USD .

Tuy nhiên, các thương hiệu cao cấp như Elite Fitness, California Fitness & Yoga… đang nắm trong tay miếng bánh lớn hơn những đối thủ còn lại. Cùng với cơ hội kiếm hàng trăm triệu USD, Elite Fitness cũng phải đối mặt với thách thức trong chuyển đổi số. Trong đó, vấn đề bảo mật đang được đặt lên hàng đầu.