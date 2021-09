Chuỗi phim hoạt hình thú vị giúp trẻ mầm non 'vui giao thông'

Ở bậc học mầm non (3-5 tuổi), trẻ bắt đầu trở nên độc lập, tự chủ và sáng tạo hơn. Thông qua quá trình tìm tòi, học hỏi và khám phá thế giới xung quanh, trẻ dần phát triển hoàn thiện về nhận thức, trí tuệ, tính cách và kỹ năng sống. Vì vậy, giáo dục kiến thức an toàn giao thông trong giai đoạn này giúp trẻ dễ dàng tiếp thu nhanh, từ đó có thể tự bảo vệ bản thân, hình thành văn hóa ứng xử và lối sống có trách nhiệm với cộng đồng.

Nắm bắt điều này, nhiều chương trình giáo dục giao thông dành cho trẻ mầm non đã được tổ chức với hình thức, nội dung sáng tạo, sinh động. Nổi bật trong số đó có thể kể đến chương trình “Tôi yêu Việt Nam” phiên bản Vui giao thông - chuỗi phim hoạt hình mang đến những câu chuyện, bài học giao thông dưới góc nhìn gần gũi, dễ thương.

Trong mùa một được phát sóng từ tháng 9/2020 đến tháng 2 năm nay, chuỗi phim hoạt hình này nhận được được sự yêu thích từ các khán giả nhí, đồng thời nhận được nhiều phản hồi tích cực từ các bậc phụ huynh, giáo viên. Mùa hai của Vui giao thông vừa phát sóng tập đầu tiên vào 18/9 trên VTV3 với nhiều tình tiết mới lạ, hứa hẹn được các em nhỏ đón chờ hàng tuần.

Chuỗi phim hoạt hình của “Tôi yêu Việt Nam” có nội dung gần gũi, xoay quanh 3 nhân vật ngộ nghĩnh và đáng yêu là Bi, Bo và Ben. Trong khi Bi tinh nghịch, hiếu động, thì Bo tỏ ra thông minh, ham học hỏi, còn Ben khá nhút nhát nhưng tốt bụng. Tuy tính cách khác biệt, cả 3 rất thân thiết, luôn bên cạnh giúp đỡ nhau, cùng khám phá điều hay và những bài học thú vị.

Qua lăng kính hồn nhiên của 3 nhân vật dễ thương này, những bài học giao thông tưởng chừng khô khan trở nên sinh động, cuốn hút và dễ hiểu.

Không chỉ đầu tư kịch bản, Vui giao thông được yêu thích nhờ đồ họa sinh động. Bên cạnh 3 nhân vật chính có tạo hình thu hút, cảnh vật trong phim cũng để lại ấn tượng tốt cho người xem với hình khối hài hòa, màu sắc tươi sáng. Cùng với đó, phim khéo léo biến tấu các quy định giao thông thành lời bài hát vui nhộn, giúp các bé dễ dàng học thuộc, ghi nhớ lâu hơn.

Từ sức hút của mùa 1, mùa 2 của Vui giao thông tiếp tục được các em nhỏ mong đợi. Phần tiếp theo của chuỗi phim hoạt hình xuất hiện nhân vật mới là giáo sư - thủ lĩnh của sở chỉ huy vui giao thông. Đây là nhân vật sẽ đưa bộ ba Bi, Bo và Ben đến với những chuyến phiêu lưu, gặp gỡ và hướng dẫn các bạn nhỏ ở khắp mọi miền tham gia giao thông an toàn.

Trong tập một vừa lên sóng, Bi, Bo và Ben đã gặp gỡ giáo sư sau khi giành cúp tại cuộc thi “Tranh tài giao thông”. Vị giáo sư này đưa 3 bạn nhỏ bước qua cánh cổng dịch chuyển không gian, đến tham quan văn phòng sở chỉ huy. Đây là nơi theo dõi các tình huống giao thông đang diễn ra trên cả nước; khi bạn nhỏ nào gặp nguy hiểm, sở sẽ cử một biệt đội đến hỗ trợ.

Tại đây, Bi, Bo và Ben không khỏi trầm trồ trước những thiết bị hiện đại, tân tiến. Bất ngờ hơn, giáo sư thông báo cả ba chính là biệt đội sẽ đồng hành cùng sở chi huy giúp đỡ các bạn nhỏ khắp mọi miền tham gia giao thông an toàn. Ngay trong buổi tham quan, bộ ba có nhiệm vụ đầu tiên khi Bo tinh ý quan sát được nhóm các bạn nhỏ gặp nguy hiểm khi sang đường không tuân theo hướng dẫn của cảnh sát giao thông.

Thông qua tình huống này, Bo hướng dẫn khán giả nhí cách nhận biết các chú cảnh sát giao thông với đồng phục màu vàng, mũ vành đỏ và mang giày đen. Việc qua đường theo đúng chỉ dẫn của các chú sẽ giúp người tham gia giao thông đảm bảo an toàn, tránh va chạm nguy hiểm. Đồng thời, tập phim còn giúp các bé bày tỏ thái độ yêu quý, trân trọng với các cô chú cảnh sát giao thông.

Trong vai trò mới, Bi, Bo và Ben mở ra hành trình phiêu lưu đầy thú vị cho Vui giao thông mùa 2. Cả ba sẽ hoàn thành nhiệm vụ, giúp các bạn nhỏ sang đường an toàn như thế nào? Giáo sư sẽ mang đến những nhiệm vụ nào khác ? Câu trả lời đang đợi các bé trong tập 2, lên sóng vào 25/9.

Chuỗi phim hoạt hình Vui giao thông mùa thứ hai gồm 26 tập, được phát sóng vào lúc 18h50 thứ bảy hàng tuần trên VTV3 và phát lại cùng kênh vào 16h thứ hai của tuần kế tiếp. Song song đó, phim còn phát sóng trên kênh YouTube của chương trình “Tôi yêu Việt Nam” và POPS Kids - kênh YouTube giáo dục và giải trí cho trẻ em.

“Tôi yêu Việt Nam” là chương trình về an toàn giao thông, phát sóng lần đầu vào năm 2004. Chương trình được phối hợp triển khai bởi Ủy ban ATGT Quốc gia, Cục Cảnh sát Giao thông (Bộ Công an), Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và Công ty Honda Việt Nam (HVN). Trải qua gần 17 năm, “Tôi yêu Việt Nam” mang đến nhiều phiên bản với nội dung, hình thức liên tục đổi mới. Trong đó, Vui học giao thông là phiên bản dành cho học sinh mầm non (3-5 tuổi) được phát sóng từ năm 2020.

Bên cạnh phát sóng chuỗi phim hoạt hình Vui giao thông, trong năm học 2021-2022, Honda Việt Nam tiếp tục phối hợp Vụ Giáo dục Mầm non (Bộ Giáo dục và Đào tạo) triển khai chương trình “Tôi yêu Việt Nam” trực tiếp cho khoảng 1,5 triệu em nhỏ, tại hơn 5.000 trường mầm non ở 23 tỉnh, thành phố.