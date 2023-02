Chuỗi kỷ lục được lập sau khi Real hủy diệt Liverpool

Về phía Liverpool, đây mới là lần thứ 4 một đội bóng do HLV Jurgen Klopp dẫn dắt bị thủng lưới từ 5 bàn trở lên khi chơi trên sân nhà tính trên mọi đấu trường. 3 trận trước đó gồm: Mainz năm 2006 (1-6 vs Werder Bremen ở Bundesliga), Borussia Dortmund năm 2009 (1-5 vs Bayern Munich ở Bundesliga) và Liverpool năm 2019 (5-5 vs Arsenal ở Carabao Cup).