Chuỗi hoạt động nâng bước tương lai cho sinh viên từ VUS

Việt Nam có hàng nghìn tấm gương khuyến học, với ý chí vượt qua khó khăn để trở thành học sinh giỏi. Các em như những chồi non mọc lên từ vùng đất cằn cỗi, dùng chính ánh sáng của tri thức để xua tan khó khăn trên con đường chinh phục tương lai.

Nhằm tiếp thêm sức mạnh, Anh Văn Hội Việt Mỹ - VUS đồng hành cùng quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam (thuộc TƯ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh) trao tặng hàng trăm suất học bổng “Nâng bước thủ khoa” trước thềm năm mới, nhằm khích lệ tinh thần các tân thủ khoa đầu vào.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, buổi lễ trao học bổng được tổ chức vào ngày 26/12 theo hình thức cầu trực tiếp và trực tuyến qua nền tảng Zoom giữa Hà Nội và TP.HCM với nhiều địa điểm trên cả nước.

Tổng cộng, 130 suất học bổng được trao cho các tân thủ khoa và tân sinh viên thứ hạng cao từ các trường đại học trên toàn quốc như ĐH Huế, ĐH Đà Nẵng, ĐH Tây Nguyên, các trường ĐH trên địa bàn TP.HCM và Hà Nội,... Mỗi suất học bổng gồm: 10 triệu đồng tiền mặt; một suất học tiếng Anh tại hệ thống Anh Văn Hội Việt Mỹ toàn quốc trị giá 10 triệu đồng, và nhiều hiện vật giá trị.

Đây là năm thứ 6 VUS đồng hành cùng chương trình với vai trò nhà tài trợ vàng. Không chỉ động viên các tân thủ khoa 2021, VUS cũng tặng 12 suất học bổng cho các thủ khoa đã nhận thưởng năm 2020 nhưng vẫn giữ vững phong độ. Các suất học bổng này sẽ giúp sinh viên xây dựng nền tảng ngoại ngữ vững chắc.

Không có xuất phát điểm tốt khi phải vừa học vừa mang nặng nỗi lo chi phí ăn uống sinh hoạt, dịch bệnh lại làm mất nguồn thu nhập của gia đình, cô tân sinh viên trường ĐH Tài chính - Marketing Hồ Thị Hồng Nữ thấy rằng “con đường phía trước của mình quá nhiều chông gai”. Tuy nhiên, sự xuất hiện của học bổng “Nâng bước thủ khoa” đã thắp lên niềm hy vọng để cô bạn tiếp tục theo đuổi con đường học tập.

Trước đó, VUS đã tổ chức trao tặng 4.378 đầu sách tiếng Anh thuộc bộ giáo trình “American English File” do NXB Oxford University Press ấn hành cho Thư viện Trung tâm Đại học Quốc gia TP.HCM - một trong những hệ thống thư viện đại học hàng đầu của cả nước. Thông qua đó, VUS hy vọng có thể hỗ trợ việc dạy và học cho các cán bộ giảng viên, nhà nghiên cứu và sinh viên thuộc khối Đại học Quốc Gia.

ThS Huỳnh Thị Mỹ Phương - Giám đốc Thư viện Trung tâm - đã gửi lời cảm ơn sự hỗ trợ và hợp tác từ VUS. Chị cho biết thư viện đang lên kế hoạch và triển khai chương trình chia sẻ sách đến tất cả thư viện thành viên trong hệ thống ngay sau khi tình hình dịch ổn định, sinh viên được trở lại trường.

Thông qua các hoạt động trong tháng 12, VUS đã lan tỏa giá trị nhân văn của giáo dục, đóng góp tích cực vào các chương trình vì cộng đồng, hướng đến nuôi dưỡng một thế hệ trẻ tài năng.

Bên cạnh đó, VUS liên tục chuyển đổi số để nâng cấp toàn diện hệ thống dạy học, từ trực tiếp đến trực tuyến, thông qua tích hợp công nghệ hỗ trợ học tập như AR/AI, cổng thông tin học tập nâng cao trải nghiệm học viên. Điều này nhằm mang lại các giải pháp giáo dục tiên tiến cho các thế hệ học viên Việt Nam. Hiện tại, VUS đang chuẩn bị các kịch bản để có thể mở cửa lại trong thời gian sớm nhất.

VUS là hệ thống đào tạo Anh ngữ và ngoại khóa hàng đầu tại Việt Nam. Trong thời gian qua, VUS không ngừng nâng cấp chất lượng để đem đến môi trường học tập và quy trình giảng dạy đạt chuẩn quốc tế. Hệ thống đã trở thành đối tác chiến lược của The City University of New York (CUNY), Mỹ; trung tâm khảo thí ủy quyền của Hội đồng khảo thí tiếng Anh Đại học Cambridge; đối tác đăng ký thi IELTS hạng kim cương của Hội đồng Anh. VUS có 43 trung tâm đạt chuẩn chất lượng đào tạo quốc tế năm 2021, chứng nhận bởi NEAS - trung tâm độc lập kiểm định chất lượng giảng dạy của các hệ thống Anh ngữ trên thế giới. Đơn vị này cũng nhận được giải thưởng "Nơi làm việc tốt nhất châu Á" (Best companies to work for in Asia).