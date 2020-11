Chuỗi cụm rạp lớn nhất nước Mỹ tiếp tục thiệt hại 900 triệu USD

Đại dịch Covid-19 khiến doanh thu quý III năm 2020 của chuỗi cụm rạp AMC sụt giảm gần 91%.

Tạp chí Variety đưa tin hệ thống cụm rạp chiếu phim lớn nhất nước Mỹ đã sụt giảm 90,9% doanh thu theo báo cáo tài chính mới công bố. Doanh thu quý III của AMC Theatres là 119,5 triệu USD với khoản lỗ 905,8 triệu USD - tương đương 8,41 cent mỗi cổ phiếu.

Cùng kỳ năm ngoái, thời điểm rạp chiếu phim toàn thế giới và Hollywood vẫn trên đà tăng trưởng mạnh mẽ, AMC ghi nhận doanh thu 1,3 tỷ USD với khoản lỗ ròng 54,8 triệu USD - tương đương 53 cent một cổ phiếu.

AMC Theatres, chuỗi cụm rạp chiếu phim lớn nhất nước Mỹ, đang đứng bên bờ vực phá sản. Ảnh: Getty.

Thời gian qua, AMC Theatres vẫn đang chậm chạp mở cửa trở lại các cụm rạp sau nhiều tháng đóng cửa. Tuy nhiên, nỗ lực thu về rất ít thành công, đẩy thương hiệu đến bờ vực phá sản. Ngày 3/11, đại diện AMC Theatres công bố hãng đang tìm cách huy động 47,7 triệu USD tiền vốn để duy trì hoạt động.

“Câu hỏi đặt ra là liệu có thể huy động được số tiền hay không. Chúng tôi phải xoay xở để kiếm một món tiền nhỏ, rồi tất cả sẽ ổn”, Adam Aron, CEO và chủ tịch của AMC, trao đổi với nhà phân tích.

Trong báo cáo thu nhập, AMC lưu ý họ đã đàm phán lại các khoản nợ, hợp đồng thuê rạp, hạ mức thanh toán lãi vay, huy động vốn 900 triệu USD từ các khoản nợ mới và bán lại cổ phần.

Hãng cũng cho biết đã có số tiền 1 tỷ USD nhờ thỏa thuận nhượng bộ với các chủ nợ và chủ đất. AMC đồng thời thu về 80 triệu USD từ việc bán các rạp chiếu phim tại Latvia, Lithuania và Estonia.

AMC không phải là nạn nhân duy nhất của đại dịch toàn cầu. Hệ thống Cineworld mới đây đã thông báo đóng cửa các cụm rạp do tình hình kinh doanh ế ẩm và thiếu vắng phim bom tấn thu hút khán giả.

Với AMC Theatres, thỏa thuận đạt được gần đây với Universal Pictures - cho phép nhà phát hành đưa phim mới lên dịch vụ trực tuyến chỉ vài tuần sau thời điểm phát hành tại rạp - sẽ ít nhiều giúp hệ thống rạp sống sót qua giai đoạn khó khăn.

Universal Pictures sẽ phát hành sáu tựa phim mới trong quý IV năm 2020, bao gồm The Croods: A New Age và phim chính kịch News of the World có Tom Hanks đóng chính.

Phim News of the World có Tom Hanks đóng chính. Ảnh: Universal.

Universal chấp nhận chia sẻ với AMC một phần lợi nhuận phát hành trực tuyến để được chủ động hơn trong việc quyết định thời điểm các tác phẩm xuất hiện trên dịch vụ thuê phim. CEO Adam Aron cho biết ông muốn các hãng phim khác cũng áp dụng mô hình này, tin rằng đây là thỏa thuận hai bên cùng có lợi.

“Trong đối thoại với các hãng phim lớn, AMC luôn thể hiện thái độ cầu thị và sẵn sàng thay đổi. Chúng tôi hiểu rằng thế giới của những dịch vụ xem phim trực tuyến đã đuổi tới rất gần”, vị CEO nhận xét.

Tính tới tháng 10/2020, AMC đã mở cửa trở lại 539/600 cụm rạp tại Bắc Mỹ và khoảng 261/358 cụm rạp ở các thị trường quốc tế. Tuy nhiên, Aron cũng thừa nhận tình trạng khán giả chưa sẵn sàng quay lại rạp chiếu phim khi tình hình đại dịch vẫn diễn biến phức tạp.

2020 là một năm khắc nghiệt với ngành công nghiệp điện ảnh. Nếu những hệ thống như AMC không tìm được nguồn bổ sung tài chính, các chủ nợ không nới hạn trả lãi vay và hãng phim tiếp tục e ngại phát hành bom tấn, sẽ không còn nhiều rạp chiếu phim trụ lại trong thế giới sau đại dịch.