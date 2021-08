Chuỗi bất bại kỷ lục trên sân khách của MU là do may mắn?

Manchester United có thêm một kết quả tốt nữa trên sân khách, nhưng họ cũng có thêm một trận đấu tệ nữa xét về mặt lối chơi.

Bình luận

Wolves có quyền tiếc nuối. Họ sẽ cảm giác bị cướp đi điểm số.

Thầy trò Bruno Lage tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn tốt trước Man United. Họ bỏ lỡ hết, trước khi bị trừng phạt bởi cú sút của Mason Greenwood trong một tình huống chỉ xứng đáng là một nửa cơ hội.

Greenwood chủ ý dứt điểm hay tạt ngang vào trong? Chỉ cầu thủ này hiểu rõ. Sự thật giờ cũng không còn quan trọng, khi lưới của Wolves rung lên và họ nhận thất bại.

Mason Greenwood tỏa sáng trong chiến thắng 1-0 của Man United trên sân Wolves ở vòng 3 Premier League 2021/22. Ảnh: Reuters.

Chiến thắng thiếu thuyết phục

Trên sân Molineux tối 29/8, người hâm mộ nhìn thấy tuyến giữa của MU bị xé nát bởi Wolves. Ngôi sao đẳng cấp thế giới Paul Pogba không bao giờ nên có mặt ở một trong hai vị trí tiền vệ đánh chặn. Fred, Wan Bissaka, Daniel James chuyền bóng hỏng quá nhiều.

Trung vệ Raphael Varane yếu thế trong các pha tranh bóng bổng. Jadon Sancho có thêm một trận nữa không gây ấn tượng, và nỗi lo ngại rằng anh sẽ mất dần tự tin trong thời gian tới là có thật.

HLV Bruno Lage mới chỉ có 11 tuần làm việc ở Wolves, trong khi HLV Ole Gunnar Solskjaer có 32 tháng ở MU. So sánh lực lượng hai đội trên từng vị trí, "Quỷ đỏ" đều sở hữu những cầu thủ hay hơn. Chẳng lẽ tất cả còn phải đợi thêm Cristiano Ronaldo xuất hiện?

Liệu trận đấu với Wolves vừa qua có phải sự tổng kết cho chuỗi 28 trận bất bại lịch sử của MU? Tức có nghĩa họ giành điểm trên sân khách phần nhiều do may mắn? Tất nhiên, kết luận nhanh chóng như vậy quá khắc nghiệt và thiếu khách quan.

MU bất bại trên sân khách kể từ sau trận thua 0-2 trước Liverpool ở sân Anfield vào tháng 1/2020. Bruno Fernandes đến CLB sau thất bại ấy. Tới nay, anh chưa nếm trải trận thua nào ở Premier League với MU.

So sánh giữa chuỗi trận bất bại hiện tại của MU (trừ trận thắng Wolves 1-0) và của Arsenal vào mùa bóng 2003/04, người hâm mộ thấy có sự cân bằng tương đối. Họ đều thắng 17 trận, hòa 10 trận, được 61 điểm.

Đáng chú ý, MU có 9 trận lội ngược dòng từ thế thua chuyển sang thế thắng, so với 3 trận của Arsenal. Và một điểm sáng nữa là Premier League hiện nay mạnh hơn lúc trước, khi nhiều đội cạnh tranh dự cúp châu Âu hơn và các CLB giữa bảng rất khó bị đánh bại.

Nhưng khác biệt lớn nhất giữa hai đội là chuỗi trận bất bại trên sân khách của MU không đem lại danh hiệu vô địch. Trong khi Arsenal của HLV Arsene Wenger cả mùa 2003/04 vô địch mà không thua trận nào, được coi là đội hình xuất sắc hàng đầu trong lịch sử Premier League.

Một điều thuận lợi cho MU là phần lớn các trận trên sân khách này, 24 trong tổng số 28 trận, diễn ra trong thời kỳ dịch bệnh, khán giả không được phép đến sân. Các đội chủ nhà cũng phần nào mất đi ưu thế.

Còn kết quả thi đấu của MU trên sân của 5 đội trong nhóm "Big Six" thì sao? Họ có 4 điểm trước Chelsea, 4 điểm trước Tottenham. "Quỷ đỏ" thắng Man City một trận, hòa 0-0 với Arsenal và 0-0 trước Liverpool.

Chuỗi bất bại trận trên sân khách của MU là tổng hợp của kỹ năng, sự kiên cường và may mắn. Về mặt kỹ thuật, nó cho thấy đội bóng của HLV Solskjaer phản công khá tốt, biết khai thác khoảng trống của đối phương.

Dù Solskjaer chưa xây dựng được một lối chơi thật sự mang thương hiệu MU, đội hình này của ông có thật sự biết khai thác điểm yếu của đối thủ. "Quỷ đỏ" bước vào trận đấu như võ sĩ quyền anh, dùng tay không thuận thọc mấy quả, để xem để yếu của đối thủ ở đâu.

Khi thấy điểm yếu của đối thủ, họ không dồn ép vào đó. MU sẽ khôn ngoan dùng hư chiêu, giả vờ gây sức ép sang khu vực khác, rồi bất ngờ đánh vào điểm yếu họ đã xác định, bằng kỹ thuật cá nhân của Pogba hay Fernandes.

Man United còn nhiều việc phải làm, để bắt kịp Liverpool và Man City. Ảnh: Reuters.

Không thể chơi theo cách này để vô địch

So sánh các trận sân nhà và sân khách của MU ở mùa bóng 2020/21, người hâm mộ thấy MU đá trên sân khách cũng như các đội khác. Họ tiếp cận trận đấu dè dặt hơn. Đội bóng này sút ít (12,74 so với 14,37) cũng như để đối thủ sút nhiều hơn (12,53 so với 9,79).

Nhưng ở sân khách, họ lại chắt chiu cơ hội hơn so với sân nhà. Sân khách có 1,34 cơ hội nhưng ghi được 1,63 bàn trong trung bình 90 phút. Sân nhà có 1,46 cơ hội và ghi 1,68 bàn.

Tương tự, họ để lọt lưới trên sân khách (0,79) ít hơn hẳn so với sân nhà (1,32). Điều này có nghĩa là ở sân khách, MU chơi tập trung, kỷ luật và tiếp cận trận đấu đúng mực hơn so với trên sân nhà.

Tuy nhiên, dù bất bại trên sân khách mùa giải 2020/21, nhưng số điểm MU kiếm được vẫn kém so với Man City. MU bỏ túi 43 điểm, còn Man City thu về 45 điểm.

Về lâu dài, không CĐV nào muốn đội bóng của họ lại chơi thiếu bản sắc, chỉ chờ vào sơ hở của đối thủ, đặc biệt với một đội bóng có thương hiệu lớn như MU.

Trong chuỗi bất bại này có quá nhiều biến thể và yếu tố hỗn loạn khiến cho họ khó có thể duy trì, lặp lại chuỗi bất bại và kiếm được điểm số cần thiết để vô địch giải đấu. Không thể tuần nào Edinson Cavani cũng vào sân từ ghế dự bị để cứu vãn trận đấu.

Nhìn cách MU thi đấu trên sân của Southampton và Wolves trong hai tuần qua, chắc chắn các HLV đối địch như Pep Guardiola, Jurgen Klopp, Thomas Tuchel chẳng mấy lo lắng với họ. "Quỷ đỏ" quá tầm thường.

Có người sẽ bảo các đội hình của Sir Alex Ferguson trước đây cũng nhờ may mắn nên thắng suốt. Nhưng may mắn và những bàn thắng dễ bây giờ chỉ giúp đội bóng kiếm được 73 đến 78 điểm, không thể có danh hiệu vô địch được.

Man City và Liverpool những mùa giải qua cũng có những điểm đến từ may mắn và các bàn thắng dễ, nhưng phần lớn, đến 85% họ lấn át các đối thủ của họ. Chỉ bằng cách đó, Man City và Liverpool mới giành được danh hiệu Premier League. MU lại phải chờ đợi Ronaldo chăng?